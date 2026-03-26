Как война с Ираном влияет на коридор, проходящий через Азербайджан

Военная операция США и Израиля против Ирана уже оказывает влияние на геополитическую ситуацию в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Одним из последствий стала новая динамика вокруг Срединного коридора, проходящего через Азербайджан. На фоне фактической блокировки Ормузского пролива и риска перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами значение данного маршрута для мировой торговли заметно выросло. Ведущие аналитики подчеркивают, что интерес к коридору усилился, однако его развитие ограничено отсутствием инфраструктуры, способной резко увеличить объем перевозок, а также сложной логистикой и более высокой стоимостью по сравнению с альтернативными путями. Эти факторы по-прежнему мешают в полной мере раскрыть стратегический потенциал маршрута.

Новые возможности для Южного Кавказа Срединный коридор считается кратчайшим сухопутным путем между Европой и Китаем. Он используется для транспортировки китайских товаров, а также сырья и энергоносителей из Центральной Азии в Европу. ЕС и Китай уже выделили значительные средства на модернизацию портов, железных и автомобильных дорог вдоль маршрута. Объем перевозок по коридору вырос в четыре раза с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Несмотря на то что через него проходит лишь небольшая часть торгового оборота между Европой и Азией, Всемирный банк прогнозирует, что к 2030 году объемы могут достичь 11 миллионов тонн. Директор Центра стратегических исследований в Ереване Ричард Киракосян в интервью Deutsche Welle отметил, что в условиях нынешнего глобального кризиса Срединный коридор открывает новые возможности для стран Южного Кавказа и Центральной Азии. По его словам, это — «единственный жизнеспособный торговый путь, единственный безопасный маршрут с точки зрения торговли и транспорта». Даже без учета текущего конфликта проект, по оценкам экспертов, будет развиваться и далее. Профессор политологии из Тбилиси Корнели Какачия считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Южный Кавказ и Срединный коридор станут одними из ключевых направлений, связывающих ЕС и Китай. Это повысит роль Грузии, Азербайджана и Армении как транзитных государств.

Краткосрочная выгода Азербайджана Как отмечает Deutsche Welle, для Азербайджана, обладающего значительными запасами энергоресурсов, война с Ираном может принести и краткосрочные выгоды. Рост цен на нефть способен увеличить экспортные доходы страны на 500–600 миллионов долларов в месяц. Однако конфликт создает и серьезные риски. Какачия подчеркивает, что для успешного функционирования Срединного коридора необходима стабильность на всем пути от Китая до ЕС, включая регион Южного Кавказа. Аналитик нью-йоркской консалтинговой компании Global Source Partners Атилла Йешилада в интервью Radio France Internationale заявил, что нынешняя война повлияет и на маршрут TRIPP, который рассматривается как часть Срединного коридора. По его словам, Тегеран решительно выступает против этой инициативы, поскольку она предлагает альтернативу транзиту через Иран в Центральную Азию.

Йешилада подчеркивает, что последствия войны с Ираном усиливают значение проекта TRIPP, который в Турции иногда называют «дорогой Трампа». «Мы получаем «дорогу Трампа», потому что никто не захочет пересекать Иран в таких условиях. И вы получаете не мгновенный, а постепенный, но устойчивый импульс развития благодаря торговле и инвестициям вдоль этого маршрута», — пояснил он. Эксперт по энергетике Татьяна Митрова из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета считает, что Срединный коридор рассматривается Европой как возможность диверсифицировать энергоснабжение на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. «Самый очевидный урок безопасности из войны с Ираном — это разнообразие», — сказала она. Митрова отмечает, что особый интерес вызывают богатые запасы природного газа в Туркменистане.