Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая накануне в парламенте, выразил мнение, что победа пророссийской оппозиции на выборах 7 июня приведет к втягиванию страны в новую войну. Он отметил, что лидеры трех оппозиционных центров — олигарх Самвел Карапетян, бывший президент Роберт Кочарян и политик Гагик Царукян — выступают за пересмотр условий мирного соглашения с Азербайджаном и допускают возможность силового сценария. Пашинян подчеркнул: на предстоящих выборах граждане должны определить, должно ли продолжаться «карабахское движение». По его мнению, именно этот выбор решит, начнется ли новая война. «Сегодня «Гражданский договор» — единственная политическая сила, которая четко заявляет: «Мы решили, что не будем продолжать карабахское движение». Все остальные силы говорят, что будут продолжать его, и народ должен сделать выбор. Если они решат, что движение будет продолжаться, это будет означать войну. Потому что карабахское движение — это война. Если они решат, что это мир, тогда мы не будем продолжать карабахское движение. Это очень простой выбор», — заявил Пашинян.

Премьер-министр также добавил, что его основные конкуренты стремятся к пересмотру достигнутых договоренностей, что, по его убеждению, создает риск неминуемой эскалации. «Кочарян, Карапетян, Царукян — все трое высказываются… Один говорит: давайте пересмотрим условия, другой — давайте навяжем силой. Иными словами, общая логика такова: они не верят, что существующий мир нужно защищать и укреплять. Они утверждают, что условия мира нужно пересмотреть, а самого мира фактически нет, и это, безусловно, открывает путь к эскалации», — сказал он. По словам Пашиняна, конфликт провоцирует не только риторика о продолжении движения, но и положения Декларации независимости в преамбуле Конституции Армении, где упоминается воссоединение бывшего Нагорного Карабаха с Арменией. Азербайджан рассматривает это как территориальные притязания и требует исключить соответствующее положение. «Декларация независимости — это декларация конфликта и зависимости», — констатировал Пашинян.

Это уже второе заявление премьера о том, что приход к власти сил, которых он называет реваншистскими, приведет Ереван к новой войне с Баку «не позднее осени». Он утверждает, что его слова не являются предвыборной риторикой. По его мнению, реваншистско-пророссийские силы в Армении с самого начала выступают против мирного соглашения, парафированного в августе прошлого года в Вашингтоне при посредничестве президента Дональда Трампа. Оппоненты называют проект соглашения «капитулянтским» и выдвигают «минимальные требования»: закрепить право на возвращение армян, покинувших Карабах, предоставить им гарантии безопасности и особый статус. Пашинян же считает, что призывы пересмотреть уже парафированный документ могут сорвать мирный процесс, и называет своих оппонентов «партией войны». Несомненно, реваншистские силы не признают себя «партией войны», понимая, что открытые призывы к реваншу против Азербайджана могут иметь для них тяжелые последствия на выборах. Армянские избиратели осознают цену возможного столкновения, поэтому оппозиция предпочитает формулировать свои позиции более осторожно.

Например, секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян, возглавляемой Робертом Кочаряном, утверждает, что у них «никогда не было территориальных претензий к Азербайджану», включая Карабах. «Мы говорим о фундаментальных свободах и правах карабахских армян, и это нельзя рассматривать как подстрекательство к войне. В Армении до сих пор ни одна политическая сила не выдвигала территориальных претензий и фактически об этом не говорила», — заявил Минасян. При этом сам Кочарян неоднократно обвинял Пашиняна в том, что тот «отказался от Карабаха», подписав в мае 2022 года в Праге заявление о признании территориальной целостности Азербайджана. Когда Пашинян заявлял, что Кочарян и бывший президент Серж Саргсян всегда считали бывшую НКАО частью Азербайджана, они называли это «ложью и манипуляцией». Сейчас Кочарян и его сторонники, по словам Пашиняна, используют карабахскую тему в предвыборной кампании иначе. Они избегают прямой критики нынешнего мирного соглашения, но заявляют, что для укрепления мира необходим «международный гарант». Пашинян убежден, что под этим подразумевается Россия, и обвиняет оппонентов в стремлении вернуть Армению в зависимость от Москвы.