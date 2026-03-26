Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома

В The Times вышел материал о жизни северокорейских рабочих в России, из которого вырисовывается страшная картина рабского труда и унижений. Правозащитная организация Global Rights Compliance опросила нескольких северокорейцев, которым удалось сбежать, и вот что они рассказали.
Работать приходится по 16 часов в сутки, практически без выходных, правительство забирает большую долю заработка, а жить приходится в неотапливаемых, переполненных контейнерах, кишащих тараканами. Уехать или сменить работу они не могут, потому что находятся под постоянным присмотром, а паспорта конфискованы.
Действительно, мрачно, хотя местами очень напоминает условия, в которых в России работают мигранты из Центральной Азии.
Кореевед Андрей Ланьков, который специально занимался этой темой, объясняет, что в самой Северной Корее отношение к работе в России совершенно иное, ее не только не избегают, возможность ее получить считается счастливым билетом в сытое будущее.
По данным профессора, рабочие из КНДР были сначала в СССР, а затем в России всегда. С конца 40-х по середину 60-х они работали в основном в рыбной промышленности, затем был долгий период, до 90-х, когда их направляли на лесозаготовку. С тех пор и до настоящего времени северные корейцы работают преимущественно в строительстве, но есть и в пищевой, и в текстильной промышленности, на очень тяжелых работах, за которые местные берутся крайне неохотно.
Количество рабочих из КНДР в России составляло около 30 тысяч человек, а затем случился ковид, вернувший часть людей на родину, и важное решение Совета Безопасности ООН. 23 декабря 2017 года была принята резолюция 2397, где среди прочих санкционных мер запрещалось использование рабочей силы из этой страны. Это несколько снизило их количество в России, но в целом запрет был проигнорирован, не столько из желания досадить Совбезу, сколько из необходимости: в стройиндустрии Дальнего Востока северокорейцы составляли до трети рабочих рук, и остаться без них никто не мог себе позволить.
После сближения России и КНДР в ходе войны против Украины число рабочих снова растет, и в перспективе, пусть и не скорой, может достигнуть и пятидесяти тысяч, и больше. Для многих северных корейцев это настоящая мечта.
Отбор жесткий, и предпочтение отдается партийным и столичным. В подавляющем большинстве это мужчины, но в текстильную отрасль иногда попадают и женщины. За то, чтобы попасть в число счастливчиков, обычно платятся немалые взятки всем, от кого такое решение зависит, - местному начальству, членам медкомиссии, другим «нужным людям». Поскольку люди отправляются в путь, чтобы разбогатеть, они как бы авансом делятся своим будущим богатством.
Насчет богатства – даже не ирония. В казну отчисляется половина заработка рабочего, а поскольку зарплаты в России сказочные по северокорейским меркам, все отложенное и привезенное потом домой позволяет людям резко улучшить свой жизненный уровень. В среднем в год удается отложить до полутора тысяч долларов, а за командировку, которая длится от трех до четырех лет, в порядке вещей привезти около пяти тысяч. Именно чтобы их скопить, трудяги из КНДР соглашаются на сверхплановые и ночные работы, пренебрегают безопасностью труда, не тратятся на приличное жилье и живут действительно в скотских условиях: будущее благополучие оправдывает все. Смертность от несчастных случаев на работе среди северокорейцев в четыре раза выше, чем по отрасли в среднем.
Зато привезенные домой деньги (иногда на них в России покупают товары для перепродажи) позволяют открыть небольшое частное дело, которое уже обеспечивает уверенный постоянный доход: место на рынке или заведение общепита, они дают заработок раза в два выше среднего по стране. Ради этого стоит горбатиться в далекой России. Очень, кстати, напоминает поездки на заработки на «север» в позднесоветские времена, тоже часто опасные для здоровья и не самые комфортные по условиям жизни.
А в России работников из Северной Кореи ценят особо. Они очень дисциплинированы и работящи, очень боятся за какой-то проступок быть отправленными на родину и лишиться возможности заработка, держатся в стороне от местных и не вступают с ними в конфликты. Обычный маршрут: общежитие – работа – общежитие. Загляденье!
Ну, а то, что с точки зрения свободного человека и организаций наподобие Global Rights Compliance это ужас-ужас, так это с чем сравнить. Дома – хуже.