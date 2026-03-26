Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома

В The Times вышел материал о жизни северокорейских рабочих в России, из которого вырисовывается страшная картина рабского труда и унижений. Правозащитная организация Global Rights Compliance опросила нескольких северокорейцев, которым удалось сбежать, и вот что они рассказали. Работать приходится по 16 часов в сутки, практически без выходных, правительство забирает большую долю заработка, а жить приходится в неотапливаемых, переполненных контейнерах, кишащих тараканами. Уехать или сменить работу они не могут, потому что находятся под постоянным присмотром, а паспорта конфискованы. Действительно, мрачно, хотя местами очень напоминает условия, в которых в России работают мигранты из Центральной Азии.

Кореевед Андрей Ланьков, который специально занимался этой темой, объясняет, что в самой Северной Корее отношение к работе в России совершенно иное, ее не только не избегают, возможность ее получить считается счастливым билетом в сытое будущее. По данным профессора, рабочие из КНДР были сначала в СССР, а затем в России всегда. С конца 40-х по середину 60-х они работали в основном в рыбной промышленности, затем был долгий период, до 90-х, когда их направляли на лесозаготовку. С тех пор и до настоящего времени северные корейцы работают преимущественно в строительстве, но есть и в пищевой, и в текстильной промышленности, на очень тяжелых работах, за которые местные берутся крайне неохотно. Количество рабочих из КНДР в России составляло около 30 тысяч человек, а затем случился ковид, вернувший часть людей на родину, и важное решение Совета Безопасности ООН. 23 декабря 2017 года была принята резолюция 2397, где среди прочих санкционных мер запрещалось использование рабочей силы из этой страны. Это несколько снизило их количество в России, но в целом запрет был проигнорирован, не столько из желания досадить Совбезу, сколько из необходимости: в стройиндустрии Дальнего Востока северокорейцы составляли до трети рабочих рук, и остаться без них никто не мог себе позволить. После сближения России и КНДР в ходе войны против Украины число рабочих снова растет, и в перспективе, пусть и не скорой, может достигнуть и пятидесяти тысяч, и больше. Для многих северных корейцев это настоящая мечта.