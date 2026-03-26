Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Иран перебрасывает войска на остров Харк

Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло!

новый поворот
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
22:13 2027

Историческое выступление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана вызвало шок от восточных базаров Леванта до залов Европейского парламента, ибо лидер политической столицы арабского мира объявил о тектоническом сдвиге в ближневосточной политике.

Молодой монарх провел черту на зыбучих песках ближневосточной геополитики, объявив Иран «новым террористическим злом» на останках рухнувшей персидской государственности. И западные державы больше не смогут игнорировать новую реальность, смело и мужественно воспроизведенную лидером арабского мира.

Исторический выпад принца — не просто гневная речь. Его ключевое обвинение заключается в том, что 150 миллиардов долларов, полученных Ираном в результате снятия санкций по сделке 2015 года (СВПД), послужили прямым «переливанием крови» для мирового терроризма. Это утверждение подрывает сами основы десятилетней стратегии взаимодействия Запада с Тегераном.

Молодой монарх провел черту на зыбучих песках ближневосточной геополитики, объявив Иран «новым террористическим злом» на останках рухнувшей персидской государственности

Посмертный анализ политики «умиротворения»

Саудовский нарратив опирается на мрачную экономическую реальность. Согласно оценкам разведки и экономических ведомств Эр-Рияда, сверхприбыли от сделки 2015 года не дошли до рядовых иранских граждан. Вместо школ в Мешхеде или инфраструктуры в Тебризе капитал был направлен на три ключевых направления: наращивание программы баллистических ракет, направленных непосредственно на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, прокси-армии, нарушившие жизнедеятельность арабского мира, и идеологическую экспансию - финансирование радикализации, выходящей далеко за пределы Персидского залива.

«Ни один доллар не был потрачен на дороги или заводы», — заявил наследный принц, подчеркивая разрыв между выживанием режима и нуждами голодающего народа. Этот критический взгляд совпадает с растущим мнением региональных «ястребов»: иранское государство — это, прежде всего, экспорт шиитского революционного милитаризма, и лишь в последнюю очередь — государство.

Связь с «Аль-Каидой»: опасное убежище

Возможно, самым сенсационным моментом в недавнем брифинге стало обвинение в продолжающемся укрывательстве верхушки «Аль-Каиды». МБС прямо назвал имя Хамзы бен Ладена, сына ликвидированного американцами террориста №1 Усамы бен Ладена, утверждая, что тот воспитывался под защитой Ирана, чтобы стать новым лицом глобального джихада.

Если эти данные подтвердятся, подобный симбиоз между шиитской теократией и суннитским экстремистским авангардом разрушит традиционные западные представления о расстановке сил и системе координат в исламском политическом мире. Для Эр-Рияда это доказательство того, что «режим мулл» готов использовать любую идеологию для погружения мира в глубочайший хаос.

В беспрецедентном порыве риторика Эр-Рияда теперь включает упоминание «израильского союзника»

Новая архитектура безопасности: от Саны до Иерусалима

Особенность нынешнего момента — в открытом признании меняющейся структуры альянсов. В беспрецедентном порыве риторика Эр-Рияда теперь включает упоминание «израильского союзника». Это сигнализирует о том, что Авраамовы соглашения, которые когда-то считались хрупким геополитическим экспериментом, превратились в мощный антииранский блок безопасности.

Саудовская Аравия больше не ждет, пока нерешительный Вашингтон начнет определять новые правила игры. Координируя действия напрямую с региональными партнерами и израильской разведкой, королевство выстраивает «стену сдерживания», протянувшуюся от Красного моря до Средиземного.

Хамза бен Ладен в Иране! Рушится мировоззренческая концепция Запада

Западная дилемма: доверие против коммерции

Бескомпромиссная позиция наследного принца служит своего рода зеркалом для Запада. Монарх характеризует европейский и американский подходы как «трусливые» и «иллюзорные», намекая на то, что попытки реанимировать ядерную сделку равносильны финансированию собственной гибели.

В то время как Ближний Восток проходит через масштабную фрагментацию и переформатирование, вопрос для Брюсселя и Вашингтона больше не лежит в плоскости поиска ответа, является ли Иран «деструктивным игроком». Вопрос в том, могут ли они позволить себе оставаться в стороне, пока Эр-Рияд и его союзники берут на себя роль лидеров. Послание из пустыни предельно ясно: «Довольно! Время «сделок» прошло; пришло время вынести окончательный вердикт квазигосударству-изгою».

Данный поворот знаменует конец традиционной «закулисной» дипломатии Саудовской Аравии. При МБС королевство позиционирует себя как главного гаранта региональной стабильности, готового бросить вызов как врагам в Тегеране, так и колеблющимся партнерам на Западе.

Читайте по теме

Арабские монархии выбирают войну с Ираном наш комментарий
22 мартa 2026, 06:06 8478
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
22 ноября 2025, 14:43 10339
Новая геополитика: выгодный союз без морали главная тема; все еще актуально
19 ноября 2025, 11:47 3500
Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: Им грозят десятки лет тюрьмы
Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: Им грозят десятки лет тюрьмы
23:00 177
Иран не развалился. Кто не дал ему рухнуть?
Иран не развалился. Кто не дал ему рухнуть?
22:48 531
Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома
Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома горячая тема
21:09 3054
Анализ ситуации вокруг переговоров Ирана и США
Анализ ситуации вокруг переговоров Ирана и США выкладка профессора Насера Карами
18:40 2558
Пезешкиан заговорил по-русски
Пезешкиан заговорил по-русски
21:49 1833
В Москве задержали Z-пропагандиста Музаффарова
В Москве задержали Z-пропагандиста Музаффарова
21:28 2236
Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!»
Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!» видео
20:06 3238
Арабы боятся сделки Трампа с Ираном
Арабы боятся сделки Трампа с Ираном все еще актуально
18:36 8812
Мощные удары по Ирану продолжаются
Мощные удары по Ирану продолжаются ОБНОВЛЕНО 21:16; ВИДЕО
21:16 6482
Иранские элиты требуют перемен: создать ядерное оружие!
Иранские элиты требуют перемен: создать ядерное оружие! обновлено 22:26
22:26 4317
Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..»
Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..» а что говорят реваншисты?; все еще актуально
16:21 6797

ЭТО ВАЖНО

Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: Им грозят десятки лет тюрьмы
Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: Им грозят десятки лет тюрьмы
23:00 177
Иран не развалился. Кто не дал ему рухнуть?
Иран не развалился. Кто не дал ему рухнуть?
22:48 531
Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома
Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома горячая тема
21:09 3054
Анализ ситуации вокруг переговоров Ирана и США
Анализ ситуации вокруг переговоров Ирана и США выкладка профессора Насера Карами
18:40 2558
Пезешкиан заговорил по-русски
Пезешкиан заговорил по-русски
21:49 1833
В Москве задержали Z-пропагандиста Музаффарова
В Москве задержали Z-пропагандиста Музаффарова
21:28 2236
Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!»
Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!» видео
20:06 3238
Арабы боятся сделки Трампа с Ираном
Арабы боятся сделки Трампа с Ираном все еще актуально
18:36 8812
Мощные удары по Ирану продолжаются
Мощные удары по Ирану продолжаются ОБНОВЛЕНО 21:16; ВИДЕО
21:16 6482
Иранские элиты требуют перемен: создать ядерное оружие!
Иранские элиты требуют перемен: создать ядерное оружие! обновлено 22:26
22:26 4317
Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..»
Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..» а что говорят реваншисты?; все еще актуально
16:21 6797
