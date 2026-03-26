Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло!

Историческое выступление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана вызвало шок от восточных базаров Леванта до залов Европейского парламента, ибо лидер политической столицы арабского мира объявил о тектоническом сдвиге в ближневосточной политике. Молодой монарх провел черту на зыбучих песках ближневосточной геополитики, объявив Иран «новым террористическим злом» на останках рухнувшей персидской государственности. И западные державы больше не смогут игнорировать новую реальность, смело и мужественно воспроизведенную лидером арабского мира. Исторический выпад принца — не просто гневная речь. Его ключевое обвинение заключается в том, что 150 миллиардов долларов, полученных Ираном в результате снятия санкций по сделке 2015 года (СВПД), послужили прямым «переливанием крови» для мирового терроризма. Это утверждение подрывает сами основы десятилетней стратегии взаимодействия Запада с Тегераном.

Посмертный анализ политики «умиротворения» Саудовский нарратив опирается на мрачную экономическую реальность. Согласно оценкам разведки и экономических ведомств Эр-Рияда, сверхприбыли от сделки 2015 года не дошли до рядовых иранских граждан. Вместо школ в Мешхеде или инфраструктуры в Тебризе капитал был направлен на три ключевых направления: наращивание программы баллистических ракет, направленных непосредственно на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, прокси-армии, нарушившие жизнедеятельность арабского мира, и идеологическую экспансию - финансирование радикализации, выходящей далеко за пределы Персидского залива. «Ни один доллар не был потрачен на дороги или заводы», — заявил наследный принц, подчеркивая разрыв между выживанием режима и нуждами голодающего народа. Этот критический взгляд совпадает с растущим мнением региональных «ястребов»: иранское государство — это, прежде всего, экспорт шиитского революционного милитаризма, и лишь в последнюю очередь — государство. Связь с «Аль-Каидой»: опасное убежище Возможно, самым сенсационным моментом в недавнем брифинге стало обвинение в продолжающемся укрывательстве верхушки «Аль-Каиды». МБС прямо назвал имя Хамзы бен Ладена, сына ликвидированного американцами террориста №1 Усамы бен Ладена, утверждая, что тот воспитывался под защитой Ирана, чтобы стать новым лицом глобального джихада. Если эти данные подтвердятся, подобный симбиоз между шиитской теократией и суннитским экстремистским авангардом разрушит традиционные западные представления о расстановке сил и системе координат в исламском политическом мире. Для Эр-Рияда это доказательство того, что «режим мулл» готов использовать любую идеологию для погружения мира в глубочайший хаос.

Новая архитектура безопасности: от Саны до Иерусалима Особенность нынешнего момента — в открытом признании меняющейся структуры альянсов. В беспрецедентном порыве риторика Эр-Рияда теперь включает упоминание «израильского союзника». Это сигнализирует о том, что Авраамовы соглашения, которые когда-то считались хрупким геополитическим экспериментом, превратились в мощный антииранский блок безопасности. Саудовская Аравия больше не ждет, пока нерешительный Вашингтон начнет определять новые правила игры. Координируя действия напрямую с региональными партнерами и израильской разведкой, королевство выстраивает «стену сдерживания», протянувшуюся от Красного моря до Средиземного.