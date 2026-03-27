Украинский щит над Заливом

Неожиданная, заранее не анонсированная поездка президента Зеленского в Саудовскую Аравию удалась. Украинский лидер объявил о подписании соглашения об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны обеих стран. Интересно, что это произошло до саммита, до встречи Владимира Зеленского с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, то есть добро сверху на договор военных ведомств было получено заранее и не требовало отдельного обговаривания. По словам президента Украины, это только начало, заложена «основа для последующих контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций»: «Мы готовы делиться своей экспертизой и системами с Саудовской Аравией и сотрудничать ради усиления защиты жизней». Украинская экспертиза уникальная, за ней десятки тысяч сбитых шахедов, опыт, полученный самой дорогой ценой.

Стоит напомнить, что и предметная помощь со стороны Украины началась еще до всяких формальных соглашений. Телефонный звонок Зеленского наследному принцу с предложением противодействия иранским дронам состоялся 7 марта, неделю спустя после начала войны, а уже 20 марта в регионе началось размещение украинских специалистов. Сейчас в пяти странах работает 228 человек, большая часть в ОАЭ и Саудовской Аравии, которые больше других подвергаются атакам со стороны Ирана. Очевидно, по мере воплощения договоренностей число задействованных специалистов будет возрастать. Украине лучше других известно, что такое вовремя полученная помощь. Ей приходилось многие месяцы отбиваться, истекая кровью, от превосходящих сил России, в то время как западные партнеры не могли решить, стоит ли оказывать военную поддержку, и если да, то как бы она не оказалась слишком большой, чтобы не разозлить Путина. И сейчас, когда российско-украинская война вовсе не сбавила обороты, Украина первая протягивает руку помощи тем, кто в ней остро нуждается. То обстоятельство, что президент воюющей Украины оказался первым из европейских и, шире, западных лидеров, кто приехал в страны Залива после того, как они подверглись атакам со стороны Ирана, и при этом привез ощутимую помощь, здесь хорошо запомнят, Восток умеет считывать знаки и ценить их значение. Кстати, не исключено, что Владимир Зеленский может столкнуться с проявлениями ревности со стороны Дональда Трампа, который с подачи Джареда Кушнера считает Саудовскую Аравию своим особым партнером, именно сюда он совершал первые визиты после инаугурации и в 2017-м, и в 2025 году. Но когда случилась беда, к которой Трамп имеет непосредственное отношение, американское руководство не стало спешить с поддерживающими визитами.

Опять же, этот регион считается приоритетным покупателем продукции военно-промышленного комплекса США, и Украина сейчас вторгается в американскую зону интереса. Кто же мог подумать, что американское оружие, закупленное шейхами на многие миллиарды долларов, либо не сильно уберегает от дешевых иранских шахедов, либо эта защита обходится в заоблачные суммы. По подсчетам местной прессы, на каждый доллар, который Иран тратит на дроновые атаки, Саудовская Аравия тратит от 80 до 600 долларов на оборону с помощью западных систем. Украинская противодроновая защита делает это соотношение 1:1 или даже дешевле в пользу обороняющегося. Наряду с соглашением между саудовскими и украинскими военными ведутся переговоры о защите инфраструктуры с помощью украинских военных технологий главной нефтегазовой компании страны – гигантской Saudi Aramco. Об этом стало известно еще 20 марта.