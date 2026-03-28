Азербайджан вновь не готов к стихии
Азербайджан вновь не готов к стихии

Лоббисты зовут туркменистанский газ через Азербайджан. Не рано ли? Всюду взрывы…

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
Военные операции США и Израиля против Ирана, блокировка Ормузского пролива, удар по заводу СПГ в Катаре и вынужденное сокращение нефтедобычи странами Персидского залива продолжают дестабилизировать мировые энергетические рынки.

Особенно критической остается ситуация с поставками «голубого топлива»: ограничение катарского экспорта спровоцировало двукратный рост цен. На этом фоне западные лоббистские круги вновь пытаются реанимировать проект Транскаспийского газопровода. Эта инициатива, предложенная еще десятилетия назад, предполагает ежегодную транспортировку десятков миллиардов кубометров туркменского газа по дну Каспия в Азербайджан и далее — на европейские рынки.

Удар по заводу СПГ в Катаре и вынужденное сокращение нефтедобычи странами Персидского залива продолжают дестабилизировать мировые энергетические рынки

Геополитический сдвиг

До недавнего времени реализация проекта считалась невозможной по геополитическим причинам. Однако сейчас лоббисты в западных СМИ утверждают: ослабление позиций России из-за войны в Украине и подрыв военного потенциала Ирана (включая удары Израиля по его каспийской флотилии) открывают «окно возможностей». Они призывают администрацию США оказать проекту решительную поддержку.

Так, Эрик Руденшиольд — старший научный сотрудник Центра каспийских политических исследований, занимавший пост директора по Центральной Азии в СНБ при Трампе и Байдене, — в статье для The Daily Signal отмечает, что конфликт вокруг Ирана уже перекраивает глобальную энергетическую карту.

Аналитик признает, что повреждение инфраструктуры и волатильность дестабилизируют рынки, но видит в этом и «позитивные последствия».

«Прежде всего, это обновление стратегической логики для Каспийского региона и, в частности, для Транскаспийского газопровода, который ранее считался коммерчески нецелесообразным», — пишет он.

Что предлагает Эрик Руденшиольд?

Каспийский узел: Туркменистан как альтернатива

По мнению Руденшиольда, сочетание войны и рыночных потрясений может вывести ситуацию из многолетнего тупика. Туркменистан, обладающий колоссальными запасами газа, способен стать ключевым поставщиком, компенсирующим дефицит ресурсов с Ближнего Востока. Ценовые шоки заставляют мир пересматривать стратегии, где надежность и география теперь важнее стоимости.

«Западный маршрут через Каспий в «Южный газовый коридор» мог бы преобразить экономику региона и укрепить безопасность Европы», — подчеркивает эксперт. Он напоминает, что сейчас почти весь туркменский экспорт идет в Китай, и Ашхабаду жизненно важна диверсификация.

Ранее реализации проекта мешало жесткое противодействие Москвы и Тегерана. Кремль видел в трубопроводе угрозу своему влиянию, а Иран выступал против маршрута, идущего в обход его территории. Совместное давление и военное присутствие двух стран на Каспии фактически блокировали проект, но сейчас этот сдерживающий фактор ослабевает.

Алиев с Бердымухамедовым умеют просчитывать риски и угрозы

Демилитаризация Каспия?

Автор подчеркивает, что израильские удары по порту Бендер-Энзели подорвали возможности Ирана на Каспии, сорвав совместные учения с РФ. Аналогично снизилась и способность России проецировать силу: атаки украинских дронов на корабли Каспийской флотилии в 2024–2025 годах существенно проредили ее состав.

«Две войны способствовали демилитаризации Каспийского моря», — резюмирует Руденшиольд.

Поскольку такие проекты требуют колоссальных вложений, Руденшиольд предлагает начать с малого — создания межсистемного соединителя (интерконнектора) между туркменскими и азербайджанскими морскими платформами.

• Протяженность: около 70–75 км.

• Стоимость: $400–600 млн.

• Мощность: около 5 млрд кубометров в год на первом этапе с перспективой расширения до 30 млрд.

Это позволит протестировать маршрут и снизить затраты за счет использования существующей инфраструктуры. Ситуация напоминает энергетическую дипломатию 90-х (проект Баку–Тбилиси–Джейхан), когда политическая воля США помогла привлечь инвестиции.

А ведь газопровод пройдет через Каспий, который горит?!

Обратная сторона медали

Несмотря на оптимизм американских аналитиков, выводы об исчезновении препятствий могут быть преждевременными.

Во-первых, несмотря на потери, российский флот на Каспии сохраняет боеспособность, а потенциал иранских диверсионных средств (мини-подлодки, беспилотные катера) нельзя сбрасывать со счетов. К тому же сохраняются и экономические риски: для запуска проекта необходимы твердые долгосрочные контракты с ЕС и гарантии европейских банков, что в условиях текущей нестабильности остается сложной задачей.

И, наконец, во-вторых, в условиях глобальной неопределенности осуществление проекта представляет собой большую угрозу, исходя из незавершенности конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Говорить о том, что геополитические барьеры для Транскаспийского трубопровода окончательно рухнули, пока слишком рано.

ЭТО ВАЖНО

Американские морпехи уже на Ближнем Востоке
Американские морпехи уже на Ближнем Востоке ФОТО
19:48 750
Семь критических островов в Ормузском проливе. Какой из них атакуют США?
Семь критических островов в Ормузском проливе. Какой из них атакуют США? наш обзор
14:27 2841
Взрывы в Тегеране. Американские самолеты в небе над Тебризом
Взрывы в Тегеране. Американские самолеты в небе над Тебризом видео; обновлено 19:39
19:39 4763
Дагестан затопили мощные ливни
Дагестан затопили мощные ливни видео; обновлено 19:31
19:31 2622
Диджей Юсиф взрывает против Украины и за Россию
Диджей Юсиф взрывает против Украины и за Россию
18:46 2173
Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...
Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...
17:55 1956
Азербайджан вновь не готов к стихии
Азербайджан вновь не готов к стихии обновлено 18:19; фото; видео
18:19 8124
Российские «военкоры» заговорили о поражении
Российские «военкоры» заговорили о поражении обновлено 18:08; видео
18:08 7107
Американцы выходят на протесты против Трампа
Американцы выходят на протесты против Трампа ФОТО
18:03 1851
Поставляет ли Таджикистан дроны Ирану?
Поставляет ли Таджикистан дроны Ирану? Парвиз Муллоджанов комментирует для haqqin.az
17:01 2755
Уиткофф: Молодые лидеры, такие как Алиев, могут стать надеждой для мира...
Уиткофф: Молодые лидеры, такие как Алиев, могут стать надеждой для мира... видео
12:28 5349
