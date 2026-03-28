Лоббисты зовут туркменистанский газ через Азербайджан. Не рано ли? Всюду взрывы…

Военные операции США и Израиля против Ирана, блокировка Ормузского пролива, удар по заводу СПГ в Катаре и вынужденное сокращение нефтедобычи странами Персидского залива продолжают дестабилизировать мировые энергетические рынки. Особенно критической остается ситуация с поставками «голубого топлива»: ограничение катарского экспорта спровоцировало двукратный рост цен. На этом фоне западные лоббистские круги вновь пытаются реанимировать проект Транскаспийского газопровода. Эта инициатива, предложенная еще десятилетия назад, предполагает ежегодную транспортировку десятков миллиардов кубометров туркменского газа по дну Каспия в Азербайджан и далее — на европейские рынки.

Геополитический сдвиг До недавнего времени реализация проекта считалась невозможной по геополитическим причинам. Однако сейчас лоббисты в западных СМИ утверждают: ослабление позиций России из-за войны в Украине и подрыв военного потенциала Ирана (включая удары Израиля по его каспийской флотилии) открывают «окно возможностей». Они призывают администрацию США оказать проекту решительную поддержку. Так, Эрик Руденшиольд — старший научный сотрудник Центра каспийских политических исследований, занимавший пост директора по Центральной Азии в СНБ при Трампе и Байдене, — в статье для The Daily Signal отмечает, что конфликт вокруг Ирана уже перекраивает глобальную энергетическую карту. Аналитик признает, что повреждение инфраструктуры и волатильность дестабилизируют рынки, но видит в этом и «позитивные последствия». «Прежде всего, это обновление стратегической логики для Каспийского региона и, в частности, для Транскаспийского газопровода, который ранее считался коммерчески нецелесообразным», — пишет он.

Каспийский узел: Туркменистан как альтернатива По мнению Руденшиольда, сочетание войны и рыночных потрясений может вывести ситуацию из многолетнего тупика. Туркменистан, обладающий колоссальными запасами газа, способен стать ключевым поставщиком, компенсирующим дефицит ресурсов с Ближнего Востока. Ценовые шоки заставляют мир пересматривать стратегии, где надежность и география теперь важнее стоимости. «Западный маршрут через Каспий в «Южный газовый коридор» мог бы преобразить экономику региона и укрепить безопасность Европы», — подчеркивает эксперт. Он напоминает, что сейчас почти весь туркменский экспорт идет в Китай, и Ашхабаду жизненно важна диверсификация. Ранее реализации проекта мешало жесткое противодействие Москвы и Тегерана. Кремль видел в трубопроводе угрозу своему влиянию, а Иран выступал против маршрута, идущего в обход его территории. Совместное давление и военное присутствие двух стран на Каспии фактически блокировали проект, но сейчас этот сдерживающий фактор ослабевает.

Демилитаризация Каспия? Автор подчеркивает, что израильские удары по порту Бендер-Энзели подорвали возможности Ирана на Каспии, сорвав совместные учения с РФ. Аналогично снизилась и способность России проецировать силу: атаки украинских дронов на корабли Каспийской флотилии в 2024–2025 годах существенно проредили ее состав. «Две войны способствовали демилитаризации Каспийского моря», — резюмирует Руденшиольд. Поскольку такие проекты требуют колоссальных вложений, Руденшиольд предлагает начать с малого — создания межсистемного соединителя (интерконнектора) между туркменскими и азербайджанскими морскими платформами. • Протяженность: около 70–75 км. • Стоимость: $400–600 млн. • Мощность: около 5 млрд кубометров в год на первом этапе с перспективой расширения до 30 млрд. Это позволит протестировать маршрут и снизить затраты за счет использования существующей инфраструктуры. Ситуация напоминает энергетическую дипломатию 90-х (проект Баку–Тбилиси–Джейхан), когда политическая воля США помогла привлечь инвестиции.