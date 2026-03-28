Украина надевает намордник на Иран

Когда американо-израильская коалиция начала операцию против Ирана, а тот стал обстреливать всех вокруг, Владимир Зеленский предложил услуги украинского оружия и специалистов Израилю и всем заинтересованным странам региона. Иранский ответ тогда последовал сразу же: «Предоставив беспилотную поддержку израильскому режиму, провальная Украина фактически стала участником войны и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана». Это было заявление главы комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахима Азизи. Азизи почему-то не упомянул, что Иран все четыре года предоставляет беспилотную поддержку России, и около 45 тысяч БПЛА - как, собственно, иранских «шахедов», так и «гераней» - их лицензированной версии - атаковали территорию Украины. И украинские специалисты оказались в защите своей страны настолько «провальны», что их опытом и разработками сейчас интересуются во всем мире. Именно о перспективах совместной работы на этом направлении договаривается сейчас Владимир Зеленской во время своего тура по странам Ближнего Востока.

Когда мы говорим «антидроновый» в нынешней ситуации, это практически звучит как «антииранский», потому что с дроновой напастью иранского происхождения сейчас имеют дело страны Залива, и потому да, в Тегеране не ошибаются, когда отмечают в усилиях Украины явную антииранскую направленность. Оттого и большое желание побольнее наказать Зеленского и его страну, особенно тогда, когда президент Украины сейчас находится там, неподалеку. Отсюда и заявление КСИР об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем, а там где-то якобы находился и 21 украинец. Намек на то, что и кого-то из них тоже должно было задеть. Зеленский, кстати, во время поездки встречается не только с руководством государств Залива, но и с украинскими командированными специалистами, теми самыми, по которым якобы пришелся иранский удар. Украина отреагировала на всех уровнях, покрутив пальцем у виска. Прокомментировал и сам президент: «Иранцы и русские запускают много дезинформации. Сказали, что ударили где-то по нашим ребятам, что убили украинцев, что-то разбомбили… Конечно, русские в своем репертуаре, ничего не было». Зато вот что было и что будет.