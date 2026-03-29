Американская армия идет на Иран: три сценария

Пока дипломатические каналы остаются замороженными, за закрытыми дверями Пентагона кипит работа над тем, что может стать самой дерзкой военной авантюрой десятилетия. По сообщениям источников в оборонном ведомстве, администрация президента Трампа рассматривает планы наземных операций на территории исламской республики. Речь не идет о полномасштабном вторжении в стиле 2003 года — география Ирана площадью 1,6 миллиона квадратных километров и его горные хребты Загрос и Эльбурс делают тотальную оккупацию логистическим кошмаром, требующим более 600 000 военнослужащих только для взятия Тегерана. Вместо этого Вашингтон изучает концепцию «хирургических» наземных ударов, направленных на критические узлы режима.

Орал Тога, ведущий эксперт Центра иранских исследований в Анкаре, в интервью haqqin.az выделил три ключевых сценария, которые сегодня лежат на столе в Овальном кабинете. Сценарий I: Захват острова Харк — «Экономическое удушение» Остров Харк — «яремная вена» иранской экономики. Через этот крошечный клочок земли в Персидском заливе проходит до 90% экспорта сырой нефти страны. Путем захвата острова США добиваются полного паралича финансовых потоков Корпуса стражей исламской революции (КСИР). 13 марта США уже нанесли удары по военным объектам на острове, сознательно не тронув нефтяную инфраструктуру. Захват острова позволит Вашингтону держать руку на «кране» иранских доходов. Однако данная спецоперация сопряжена c большими рисками для Пентагона. Остров находится всего в 25 км от материка. Американский гарнизон окажется под постоянным огнем баллистических ракет и дронов. Более того, Тегеран может просто перекрыть трубопроводы, идущие к острову, превратив его захват в бессмысленную с точки зрения экономики, но крайне дорогую с точки зрения престижа обузу для США.

Сценарий II: Операция в Ормузском проливе — «Битва за баррель» После того как Иран фактически заблокировал пролив, мировое судоходство сократилось на 70%. Цены на нефть марки Brent взлетели до $112–120 за баррель. Пентагон может решиться на высадку морской пехоты в порту Джаск (Оманский залив) с последующим броском на север к Бендер-Аббасу. При этом преследуя очевидную задачу – добиться физического уничтожения ракетных батарей, складов морских мин и баз патрульных катеров, которые кошмарят танкеры. Орал Тога убежден, что для Пентагона это наиболее логичный военный сценарий. Однако любая подобная операция имеет тенденцию к неконтролируемому расширению зоны боевых действий. Сценарий III: «Охота за ураном» в Исфахане Самый амбициозный и опасный план, который в Пентагоне называют «величайшей операцией спецназа в истории». Речь идет о захвате или нейтрализации запасов иранского урана. У Ирана имеется около 450 кг урана, обогащенного до 60%. Этого достаточно для создания примерно 11 ядерных зарядов. Материал спрятан в глубоких туннелях под Исфаханом.

Скажем, группа из 1000 бойцов — элита «Дельты» и морской пехоты — при поддержке инженеров и ядерщиков может выдвинуться на захват спрятанного в туннелях урана. При этом Вашингтон может стоять перед дилеммой: вывезти ли материал физически или «разбавить» (обеднить) его прямо на месте? Но для уничтожения урана американскому спецназу надо вначале установить точное местонахождение радиоактивного материала. Даже МАГАТЭ уже девять месяцев не может подтвердить точное местонахождение урана. Для прорыва в туннели потребуется тяжелая техника, что исключает фактор внезапности. Тень 2003 года: Наращивание сил Несмотря на риски, факты указывают на то, что подготовка вышла на финишную прямую. Военное присутствие США в зоне ответственности CENTCOM достигло уровней, невиданных со времен вторжения в Ирак. «В регионе уже сосредоточено около 50 000 солдат. На подходе три экспедиционных отряда морской пехоты (до 7000 человек)», — отмечает Орал Тога.