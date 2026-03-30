Упали-отжались!

Когда 26 марта после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами страны, главной новостью, просочившейся из того разговора, стало заявление президента России о планах продолжить продвижение российских войск к административным границам Донецкой области и необходимости отечественному бизнесу сделать добровольные взносы в бюджет. Это шло в логичной связке: будут взносы – будет продвижение. Из чего следовало, что добровольность пожертвований весьма относительная, попробуйте только не пожертвовать.

Потом якобы выяснилось, что идею вытрясти из бизнеса денежки на войну Путину подкинул Сечин, написавший ему соответствующее письмо накануне встречи. Среди редких комментаторов разговора с президентом оказался и Олег Дерипаска: «Нам всем нужен одинаковый результат – восстановить темпы экономического роста. И президент очень много внимания уделил именно этому вопросу - какие ограничения, какие проблемы, какие перспективы с учетом изменившейся ситуации на внешних рынках». А вот теперь сам металлургический магнат изложил свое видение решения этой задачи. «С этого года мир стал другим. Для всех, не только для нашей страны. Это уже не экономический кризис из-за жесткой ДКП (денежно-кредитной политики), банковских ставок и напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ. И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику — и национальные, и иностранные. Этот кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдём эту трансформацию...»