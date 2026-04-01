Европа – с Украиной, Штаты – с Путиным

31 марта в Киеве состоялось выездное заседание глав МИД государств-членов Евросоюза. Во главе с Каей Каллас, высокой представительницей ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, европейские дипломаты отправились в Бучу, пригород Киева, который стал символом зверств российских оккупантов в первые дни большой войны. С 24 февраля по 31 марта 2022 года тут был убит, замучен и умер от голода или от неоказания медицинской помощи 381 человек, в Бучанской территориальной громаде - 554 человека, среди них 12 детей. Тот шок, который Украина испытала после освобождения Бучи, поставил крест на всех иллюзиях договориться с Россией о мире. Украинцы поняли: предстоит драться до последнего, российские оккупанты не остановятся ни перед чем, чтобы поставить украинцев на колени. «Это сценарий, которому Россия следует везде, где оккупирует территорию, и мы это должны помнить. Вот почему основное внимание нашего визита с министрами иностранных дел Европейского союза уделяется ответственности, потому что без ответственности, если эти преступления останутся безнаказанными, нет возможности получить справедливый и долгий мир», - заявила глава европейской дипломатии.

Характерно, что на памятных мероприятиях в Буче, в которых приняли участие и Владимир Зеленский с супругой, отсутствовали представители Соединенных Штатов Америки даже на уровне посла. Впрочем, американского посла в Украине при Трампе так до сих пор и нет: год назад в Киев отправили Джулию Дэвис в качестве временной поверенной в делах США в Украине, так до полноценного посла руки и не дошли. Это наглядно показывает отношение нынешней администрации к Украине и к войне, которое объясняют нежеланием Трампа осложнять отношения с Владимиром Путиным, пока идут переговоры о мире. Насколько далеко готовы пойти в Вашингтоне в своей готовности простить Кремлю буквально все, наглядно демонстрирует эпизод с ракетно-дроновым ударом Ирана по военной базе в Саудовской Аравии. Зеленский в интервью NBC News, записанном в субботу в Катаре, сообщил, что украинские спецслужбы проинформировали его о повышенном внимании разведывательных спутников России к авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии: ими были произведены снимки базы 20, 23 и 25 марта. 26 марта Иран нанес удар по ней, в результате чего был уничтожен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Boeing Е-3 Sentry стоимостью в триста миллионов долларов, повреждены минимум два топливозаправщика и 12 американских военнослужащих получили ранения. Никакой реакции с американской стороны на действия России, угрожающие жизни и здоровью американских солдат, не последовало.