Новый Иран под названием “Республика Революционной гвардии”

В коридорах власти иранской столицы назревает новая трансформация, которая может навсегда изменить облик государства, возникшего на руинах монархии в 1979 году. Согласно источникам в иранской оппозиции, а также инсайдерской информации – в Тегеране обсуждают обеспокоенность высокопоставленных представителей духовенства, поскольку Иран проходит через фазу глубокой трансформации: на смену классической теократии приходит военная диктатура.

По сообщениям из Тегерана, внутри правящей элиты произошел беспрецедентный разрыв. Группа влиятельных священнослужителей фактически объявила о своем дистанцировании от Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Духовенство, которое десятилетиями служило идеологическим фундаментом режима, заявляет, что основополагающая модель Исламской республики разрушена. «Нас отодвинули на обочину», — таков лейтмотив настроений в Куме и Тегеране. Религиозные лидеры, когда-то обладавшие правом последнего слова в государственных делах, теперь обнаружили, что их роль сводится к дежурному оформлению решений, принятых в штабе КСИР. Воспроизведенная апологетами режима мрачная картина усугубляется установленным КСИР тотальным контролем над тремя столпами власти: а) политические центры принятия решений, как и стратегическое планирование сосредоточено в руках генералитета, б) финансовая империя Корпуса поглотила ключевые стратегические потоки вкупе с отраслями экономики, оставив гражданские и религиозные институты вне национального дохода, в) особое беспокойство вызывает контроль КСИР над фигурой Моджтабы Хаменеи – нового “верховного лидера” Ирана.