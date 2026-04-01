Новый Иран под названием “Республика Революционной гвардии”

В коридорах власти иранской столицы назревает новая трансформация, которая может навсегда изменить облик государства, возникшего на руинах монархии в 1979 году. Согласно источникам в иранской оппозиции, а также инсайдерской информации – в Тегеране обсуждают обеспокоенность высокопоставленных представителей духовенства, поскольку Иран проходит через фазу глубокой трансформации: на смену классической теократии приходит военная диктатура.
По сообщениям из Тегерана, внутри правящей элиты произошел беспрецедентный разрыв. Группа влиятельных священнослужителей фактически объявила о своем дистанцировании от Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Духовенство, которое десятилетиями служило идеологическим фундаментом режима, заявляет, что основополагающая модель Исламской республики разрушена.
«Нас отодвинули на обочину», — таков лейтмотив настроений в Куме и Тегеране. Религиозные лидеры, когда-то обладавшие правом последнего слова в государственных делах, теперь обнаружили, что их роль сводится к дежурному оформлению решений, принятых в штабе КСИР.
Воспроизведенная апологетами режима мрачная картина усугубляется установленным КСИР тотальным контролем над тремя столпами власти: а) политические центры принятия решений, как и стратегическое планирование сосредоточено в руках генералитета, б) финансовая империя Корпуса поглотила ключевые стратегические потоки вкупе с отраслями экономики, оставив гражданские и религиозные институты вне национального дохода, в) особое беспокойство вызывает контроль КСИР над фигурой Моджтабы Хаменеи – нового “верховного лидера” Ирана.
Степень изоляции правящей верхушки достигла такого уровня, что даже высшие клирики начали публично сомневаться в прозрачности происходящего в высших эшелонах власти. В политических кругах Тегерана циркулируют тревожные вопросы о состоянии — и даже физическом существовании — Моджтабы Хаменеи. Полная информационная блокада вокруг потенциального преемника лишь подтверждает версию о том, что КСИР больше не нуждается в легитимации через династические или религиозные традиции.
Вывод, который делают инсайдеры внутри страны, звучит как приговор эпохе: Иран перестал быть Исламской республикой в ее истинном понимании. Сегодня речь идет о другом государстве под названием «Республика Революционной гвардии».
Для международного сообщества новая метаморфоза в общественно-политической системе означает переход к еще более непредсказуемой и агрессивной модели поведения официального Тегерана. Если раньше идеологические догмы духовенства создавали определенные рамки для политики балансов и дипломатического маневрирования, то теперь внешняя и внутренняя политика Ирана диктуется исключительно логикой выживания и экспансии военного аппарата. Иран, каким мы его знали последние 45 лет, уходит в историю, уступая место милитаризованному государству нового типа.