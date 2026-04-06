Завтра обещает море крови

Мир замер в ожидании сумасбродно-апокалипсического сценария, обещанного Ближнему Востоку президент США. Да-да, опять и снова Дональд Трамп, верный своей бизнес-стратегии максимального давления– эффективного рычага в риэлторских сделках, но никак не в мировой политике и дипломатии, предоставил Тегерану дополнительные 24 часа, отодвинув крайний срок своего ультиматума. Лаконичная квинессенция в Truth Social — «Вторник, 8:00 по восточному времени» — фактически стала обратным отсчетом, который может закончиться либо крупнейшей сделкой десятилетия, либо беспрецедентной со времен Второй Мировой Войны военной эскалацией.

Стратегия «Края пропасти» Трамп не скрывает, что предпочитает в духе агрессивно-ковбойского риэлторства быстрый исход затяжным маневрам. В интервью ABC самовлюбленный президент четко обозначил временные рамки: «Конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель». Этот подход резко контрастирует с традиционной многолетней дипломатией, к которой привыкли в Тегеране. И не только в размеренной, изощренной и расчетливой Персии. На Востоке, в арабских столицах не привыкли к столь вульгарно-ультимативному тону общения. Однако, повторимся, за внешним нетерпением скрывается жесткий расчет. Ультиматум о деблокаде Ормузского пролива сопровождается угрозами экзистенциального характера. И в интервью The Wall Street Journal американский лидер был предельно конкретен: «Если они ничего не сделают к вечеру вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного моста. Им потребуется 20 лет на восстановление, если повезет». Единый фронт: Вашингтон и Иерусалим Пока Трамп ведет информационную войну в соцсетях, военные ведомства США и Израиля завершили подготовку к кинетическому сценарию. По сообщениям The Jerusalem Post, стороны полностью синхронизировали «список стратегических целей». Израиль настаивает на уничтожении иранской энергетики, в частности нефтяной и электрической инфраструктуры, логистических узлов - мостов и транспортных артерий, связывающих регионы страны.

Координация между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Центральным командованием США (CENTCOM) вышла на финальную стадию после визита начальника Генштаба Эяля Замира в США. Теперь всё зависит от одной подписи в Овальном кабинете. В этой шахматной партии Трамп впервые публично подтвердил масштаб американского вмешательства во внутренние процессы Ирана. Его заявление о поставках оружия курдам в начале 2026 года проливает свет на попытки Вашингтона дестабилизировать режим изнутри. Впрочем, президент признал и неудачу: по его версии, оружие осело в руках курдских формирований, не дойдя до широких масс протестующих. А может Трамп умалчивает об истинной правде отказа курдов вовлечься в новую ближневосточную авантюру? Может на примере обманутых иракских курдов, выдворенных из Киркука в недалеком 2017 году под таким же давлением и ультиматумом американцев, с которыми столкнулись сейчас иранцы, а также униженных боевиков Мазлума Абди, которых заставили работать с бывшими бойцами Аль-Кайеды (хотя, все прекрасно понимают, что бывших джихадистов не бывает), иранские курды не стали нарушать древний принцип Месопотамии и залезать в Тигр в третий раз? Что на кону? На первый взгляд для Ирана ситуация выглядит патовой. С одной стороны — риск потери всей национальной инфраструктуры («вся их страна исчезнет», успел пообещать Трамп), с другой — унизительные условия сделки под дулом пистолета заклятого врага.