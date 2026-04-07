Украина бьет в нос и в пах

Глава Офиса президента Кирилл Буланов в интервью Bloomberg подтвердил ранее появлявшиеся сообщения, что Украина получает «определенные сигналы» от иностранных партнеров о необходимости уменьшить удары по нефтяной инфраструктуре России в связи с ростом цен из-за войны в Иране. Ответ на вопрос, насколько Киев прислушивается к таким рекомендациям, дала массированная дроновая атака прошлой ночью перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске. «Шесхарис» – это крупнейший на юге России нефтеналивной терминал, где производится прием, хранение и экспортная отгрузка нефти и нефтепродуктов на танкеры. На этом объекте, входящем структуру АО "Черномортранснефть" (ПАО "Транснефть") зафиксированы пожары на основных причалах №1 и №2, повреждения автоматизированного комплекса технологического оборудования системы измерения количества и показателей качества нефти. Ударами также была поражена запорная арматура трубопроводной системы. По сути, выведена из строя узловая инфраструктура, обеспечивающая коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

Это не первая атака на терминал, предыдущая была в ночь на 2 марта, тогда тоже был крупный пожар после ударов украинских БПЛА. Это свидетельствует о двух вещах: Украина взялась последовательно и систематически снижать возможности России по экспорту нефтепродуктов, а сил для противодействия таким атакам у российского ПВО явно не хватает: удар был в высшей степени предсказуем, но отбиться было, выходит, нечем. Кстати, со стороны российских военблогеров доносятся жалобы на то, что ПВО критически не хватает зенитных ракет, что является, с одной стороны, следствием их большого перерасхода при отражении украинских атак, с другой – свидетельством успешности дальних ракетно-дроновых ударов по российским оборонным предприятиям, производящим ракеты и компоненты к ним. Предсказать удары по нефтяным терминалам на Черном море было нетрудно не только потому, что они уже наносились, но и из-за резко возросшей интенсивности атак по портам в Балтийском море. В конце марта был просто непрекращающийся шквал ударов: 22–23 марта атакован терминал «Транснефть» в Приморске; 24 марта - комплекс NOVATEK в Усть-Луге, работающий с газоконденсатом и нефтепродуктами; 25 марта – снова нефтетерминал и причалы в Усть-Луге; 26 марта - Киришский НПЗ (ПАО «Сургутнефтегаз), крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе РФ (6,6% российской нефтепереработки), напрямую связан с экспортом через Балтику; 29 марта – снова нефтяные резервуары в Усть-Луге; 31 марта и первая неделя апреля – новая серия ударов по экспортной инфраструктуре в Усть-Луге и Приморске.