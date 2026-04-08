Они уйдут, а «Хезболла» останется

Ливанская группировка «Хезболла» объявила, что боевые действия против Израиля продолжаются, несмотря на договоренности о прекращении огня между США и Ираном. В официальном заявлении организация заявила, что находится «на пороге великой исторической победы», и призвала жителей не возвращаться в дома на юге Ливана, в долине Бекаа и районе Дахия до отдельного объявления о прекращении огня.

Таким образом, в «Хезболле» дали понять, что достигнутые договоренности по Ирану не распространяются на ливанское направление. В бушующей на Ближнем Востоке войне по обе стороны фронта задействованы самые разные силы. Одна из самых сильных проиранских - «Хезболла», и сегодня все более очевидно, что, вопреки пропаганде США и Израиля, эта военизированная шиитская организация сумела сохранить управление, кадры, структуру, дисциплину и мощь. Ее военные ресурсы играют значимую роль в сопротивлении Ирана американо-израильской операции.

Несколько дней назад «Хезболла» вытеснила подразделение израильской армии из стратегически важного села Ат-Тайба на ливанской границе. В соцсетях организация опубликовала фотографию со словами: «Они уйдут, мы останемся. Эта земля будет нашей, и нашей останется». Это строки из песни известной исполнительницы Джулии Бутрос, которую называют «Голосом Ливана». Бутрос — христианка, давно поддерживающая «Хезболлу». Значимость происходящего в том, что Израиль еще в прошлом году объявил «Хезболлу» уничтоженной. Некоторое время организация действительно не проявляла активности, но внезапно оказалась в авангарде сопротивления американцам и израильтянам. После 12-дневной войны Тель-Авив уверял, что «Хезболла» ослабла и утратила боеспособность, подчеркивалось, что «война пейджеров», убийство лидера группировки Хасана Насраллы, непрерывные удары по ее базам, враждебная позиция официального Бейрута и отсутствие внешней поддержки добили «Хезболлу». Подавалось это как свершившийся факт, но преждевременный вывод оказался ошибочным: «Хезболла» вновь доказала, что остается одним из самых мощных партизанских движений современности.

США и Израиль по-прежнему опоясаны враждебной и не совсем шиитской коалицией. Суннитский ХАМАС больше двух лет держится в Газе. Шиитская «Хезболла» наносит удары по северу Израиля. Иракское «Исламское сопротивление» выдавливает НАТО и США. Иран выводит из строя американские базы в Персидском заливе, атакует Израиль, перекрывает Ормузский пролив и готовится к отражению наземного вторжения. Разношерстные хуситы активизируются и угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. А «Хезболла» заявляет, что провела против Израиля уже более тысячи операций. 31 марта организация сообщила, что в Южном Ливане подбила 134 израильских танка — этот район уже называют «кладбищем танков». Организация утверждает, что готова к длительной войне и приготовила множество «сюрпризов». И все это происходит спустя всего месяц после того, как Тель-Авив объявил о полном уничтожении ракетных сил организации. Ни «война пейджеров», ни убийство Насраллы и других лидеров, ни пятнадцать месяцев воздушных ударов, ни требования ливанских властей о разоружении не смогли выбить «Хезболлу» из числа ключевых игроков. Намерение Израиля оккупировать юг Ливана столкнулось с жестким сопротивлением. В связи с этим привлекает внимание сообщение армейского радио Израиля «Галей ЦАХАЛ». По его данным, готовится новый план атаки на юг Ливана, согласно которому деревни у границы подвергнутся полному разрушению, а на их месте будет создана «зона безопасности», ливанское же население будет оттуда изгнано навсегда. То есть фактически это план этнической чистки и оккупации части чужой территории.