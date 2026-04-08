USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Новость дня
Они уйдут, а «Хезболла» останется

актуальный комментарий
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:38 1773

Ливанская группировка «Хезболла» объявила, что боевые действия против Израиля продолжаются, несмотря на договоренности о прекращении огня между США и Ираном.

В официальном заявлении организация заявила, что находится «на пороге великой исторической победы», и призвала жителей не возвращаться в дома на юге Ливана, в долине Бекаа и районе Дахия до отдельного объявления о прекращении огня.
Таким образом, в «Хезболле» дали понять, что достигнутые договоренности по Ирану не распространяются на ливанское направление.

В бушующей на Ближнем Востоке войне по обе стороны фронта задействованы самые разные силы. Одна из самых сильных проиранских - «Хезболла», и сегодня все более очевидно, что, вопреки пропаганде США и Израиля, эта военизированная шиитская организация сумела сохранить управление, кадры, структуру, дисциплину и мощь. Ее военные ресурсы играют значимую роль в сопротивлении Ирана американо-израильской операции.

Несколько дней назад «Хезболла» вытеснила подразделение израильской армии из стратегически важного села Ат-Тайба на ливанской границе. В соцсетях организация опубликовала фотографию со словами: «Они уйдут, мы останемся. Эта земля будет нашей, и нашей останется». Это строки из песни известной исполнительницы Джулии Бутрос, которую называют «Голосом Ливана». Бутрос — христианка, давно поддерживающая «Хезболлу».

Значимость происходящего в том, что Израиль еще в прошлом году объявил «Хезболлу» уничтоженной. Некоторое время организация действительно не проявляла активности, но внезапно оказалась в авангарде сопротивления американцам и израильтянам.

После 12-дневной войны Тель-Авив уверял, что «Хезболла» ослабла и утратила боеспособность, подчеркивалось, что «война пейджеров», убийство лидера группировки Хасана Насраллы, непрерывные удары по ее базам, враждебная позиция официального Бейрута и отсутствие внешней поддержки добили «Хезболлу». Подавалось это как свершившийся факт, но преждевременный вывод оказался ошибочным: «Хезболла» вновь доказала, что остается одним из самых мощных партизанских движений современности.

США и Израиль по-прежнему опоясаны враждебной и не совсем шиитской коалицией. Суннитский ХАМАС больше двух лет держится в Газе. Шиитская «Хезболла» наносит удары по северу Израиля. Иракское «Исламское сопротивление» выдавливает НАТО и США. Иран выводит из строя американские базы в Персидском заливе, атакует Израиль, перекрывает Ормузский пролив и готовится к отражению наземного вторжения. Разношерстные хуситы активизируются и угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

А «Хезболла» заявляет, что провела против Израиля уже более тысячи операций. 31 марта организация сообщила, что в Южном Ливане подбила 134 израильских танка — этот район уже называют «кладбищем танков». Организация утверждает, что готова к длительной войне и приготовила множество «сюрпризов». И все это происходит спустя всего месяц после того, как Тель-Авив объявил о полном уничтожении ракетных сил организации.

Ни «война пейджеров», ни убийство Насраллы и других лидеров, ни пятнадцать месяцев воздушных ударов, ни требования ливанских властей о разоружении не смогли выбить «Хезболлу» из числа ключевых игроков. Намерение Израиля оккупировать юг Ливана столкнулось с жестким сопротивлением.

В связи с этим привлекает внимание сообщение армейского радио Израиля «Галей ЦАХАЛ». По его данным, готовится новый план атаки на юг Ливана, согласно которому деревни у границы подвергнутся полному разрушению, а на их месте будет создана «зона безопасности», ливанское же население будет оттуда изгнано навсегда. То есть фактически это план этнической чистки и оккупации части чужой территории.

Сообщается, однако, об одной существенной детали: буферная зона создается не на глубину 30 километров, как предполагалось, а всего на 3–4 километра от границы. Укрепят ее форпостами. Ранее Израиль намеревался продвинуться до реки Литани и занять территорию до ее берегов, теперь же 30-километровая зона ограничивается в 10 раз. Более того, ЦАХАЛ заявляет, что разоружение «Хезболлы» больше не входит в цели войны.

Таким образом, если Тель-Авив еще недавно уверял, что «Хезболла» нейтрализована, то теперь отказывается от самой идеи ее разоружения. Понимая, видимо, что это нереально и бесперспективно. Военная мощь «Хезболлы» вынуждает Израиль отказаться от планов оккупации территорий до Литани и ограничиться узкой полосой у границы.

Если тенденция сохранится, то израильская армия будет вынуждена и далее усмирять свои амбиции - удерживать позиции в глубине Ливана она не сможет. Сопротивление ливанских сил делает прежние планы Тель-Авива несбыточными. И это напоминает модель Первой ливанской войны. То есть население юга Ливана, изгнанное из своих домов, вернется к руинам, а Израиль не сможет создать и защитить буферную зону.

Все это доказывает: «Хезболла» вернулась на сцену, а оккупация юга Ливана превращается для Израиля в утопию.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться