В шаге от новой большой войны

Хрупкая надежда на деэскалацию на Ближнем Востоке, едва успев зародиться, растворилась в мареве Персидского залива. Спустя всего несколько часов после объявления о техническом перемирии между Израилем и Ираном, Тегеран задействовал свой «ядерный вариант» в конвенциональной войне: перекрыл Ормузский пролив. Этот шаг, анонсированный агентством Fars, близким к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), превратил глобальные рынки в зону турбулентности. Тегеран заявил, что пролив закрыт «до дальнейшего уведомления», мотивируя это продолжающимися операциями Израиля в Ливане.

«Пройдете — будете уничтожены» Утро в заливе началось с обманчивого затишья. Несколько танкеров успели проскочить через узкий пролив в короткое «окно» сразу после новостей о прекращении огня. Однако вскоре ситуация сменилась угрозами в радиоэфире. По сообщениям источников, иранские ВМС передают судам в заливе ультиматум: любой проход без прямого разрешения Тегерана будет рассматриваться как акт агрессии. «Без нашего позволения движения не будет. В противном случае — будете уничтожены», — звучит в эфире на частотах морской связи. Символом нового витка кризиса стал танкер Aurora, которому было отказано в транзите. По данным источников The Wall Street Journal, Иран перешел к стратегии «регулируемого удушья», планируя пропускать не более десяти судов в день, что фактически означает сохранение блокады для большей части мирового экспорта нефти.

Трудности перевода: война за термины Коллапс договоренностей обнажил фундаментальный разрыв в восприятии реальности между Иерусалимом и Тегераном. Позиция Израиля: Двухнедельное перемирие касалось исключительно прямых ударов по территории Ирана. Ливан и борьба с «Хезболлой» в сделку не входили. Позиция Ирана: Любая активность Израиля против его региональных союзников аннулирует договоренности. Агентство Tasnim уже сообщило, что Иран рассматривает возможность полного выхода из соглашения. Отказ Тегерана от участия в мирных переговорах в Исламабаде ставит жирную точку в попытках дипломатического урегулирования на этой неделе. Иран ясно дает понять: Ормуз — это не просто пролив, это рычаг, которым он намерен вытеснить Израиль из Ливана. Рынки в состоянии шока Реакция Уолл-стрит и нефтяных хабов в Дубае была мгновенной. Нефть, совершившая утром рекордное падение на 8–15% на новостях о мире, совершила столь же резкий «разворот вверх». Трейдеры, поставившие на деэскалацию, оказались в ловушке.