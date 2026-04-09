Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
В шаге от новой большой войны

В шаге от новой большой войны

Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
06:08 595

Хрупкая надежда на деэскалацию на Ближнем Востоке, едва успев зародиться, растворилась в мареве Персидского залива. Спустя всего несколько часов после объявления о техническом перемирии между Израилем и Ираном, Тегеран задействовал свой «ядерный вариант» в конвенциональной войне: перекрыл Ормузский пролив.

Этот шаг, анонсированный агентством Fars, близким к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), превратил глобальные рынки в зону турбулентности. Тегеран заявил, что пролив закрыт «до дальнейшего уведомления», мотивируя это продолжающимися операциями Израиля в Ливане.

Для администрации Трампа ситуация в Ормузском проливе становится критическим тестом

«Пройдете — будете уничтожены»

Утро в заливе началось с обманчивого затишья. Несколько танкеров успели проскочить через узкий пролив в короткое «окно» сразу после новостей о прекращении огня. Однако вскоре ситуация сменилась угрозами в радиоэфире. По сообщениям источников, иранские ВМС передают судам в заливе ультиматум: любой проход без прямого разрешения Тегерана будет рассматриваться как акт агрессии.

«Без нашего позволения движения не будет. В противном случае — будете уничтожены», — звучит в эфире на частотах морской связи.

Символом нового витка кризиса стал танкер Aurora, которому было отказано в транзите. По данным источников The Wall Street Journal, Иран перешел к стратегии «регулируемого удушья», планируя пропускать не более десяти судов в день, что фактически означает сохранение блокады для большей части мирового экспорта нефти.

Иран, осознанно выбравший момент для удара по кошельку мирового потребителя, ставит Белый дом перед невозможным выбором

Трудности перевода: война за термины

Коллапс договоренностей обнажил фундаментальный разрыв в восприятии реальности между Иерусалимом и Тегераном.

Позиция Израиля: Двухнедельное перемирие касалось исключительно прямых ударов по территории Ирана. Ливан и борьба с «Хезболлой» в сделку не входили.

Позиция Ирана: Любая активность Израиля против его региональных союзников аннулирует договоренности.

Агентство Tasnim уже сообщило, что Иран рассматривает возможность полного выхода из соглашения. Отказ Тегерана от участия в мирных переговорах в Исламабаде ставит жирную точку в попытках дипломатического урегулирования на этой неделе. Иран ясно дает понять: Ормуз — это не просто пролив, это рычаг, которым он намерен вытеснить Израиль из Ливана.

Рынки в состоянии шока

Реакция Уолл-стрит и нефтяных хабов в Дубае была мгновенной. Нефть, совершившая утром рекордное падение на 8–15% на новостях о мире, совершила столь же резкий «разворот вверх». Трейдеры, поставившие на деэскалацию, оказались в ловушке.

Позиция Ирана: Любая активность Израиля против его региональных союзников аннулирует договоренности

Трамп прощается с НАТО

Пока на Ближнем Востоке разгорается энергетический пожар, в Вашингтоне назревает геополитический шторм. Сегодня президент Трамп должен обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте вопрос, который может окончательно демонтировать систему коллективной безопасности Запада — выход США из альянса.

Для администрации Трампа ситуация в Ормузском проливе становится критическим тестом. Рост цен на бензин внутри страны в сочетании с угрозой разрыва с европейскими союзниками создает идеальный шторм. Иран, осознанно выбравший момент для удара по кошельку мирового потребителя, ставит Белый дом перед невозможным выбором: усилить давление на Израиль или готовиться к глобальному экономическому шоку.

В этой игре на выживание пролив остается закрытым, а нефтяные танкеры, подобно Aurora, застыли в ожидании, пока мировые лидеры пытаются решить — является ли этот кризис концом старого порядка или началом большой войны.

Читайте по теме

США и Иран разделят не Ормуз, а правду наша аналитика
03:54 1343
Торгаш и открыл путь к величию Ирана главная тема
8 апреля 2026, 18:09 8514
«Иран стал сильнее, чем был раньше…» вывод экс-представителя Белого Дома – переговорщика с Ираном; все еще актуально
8 апреля 2026, 12:24 5098
Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ
Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ
06:26 159
США и Иран разделят не Ормуз, а правду
США и Иран разделят не Ормуз, а правду наша аналитика
03:54 1546
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза…
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза… все еще актуально
8 апреля 2026, 22:12 7872
В Иране все еще празднуют победу над США и Израилем
В Иране все еще празднуют победу над США и Израилем объектив haqqin.az
04:25 889
Иранки с пулеметами
Иранки с пулеметами объектив haqqin.az
04:17 1307
Всюду очереди за бензином
Всюду очереди за бензином объектив haqqin.az
04:08 1520
Торгаш и открыл путь к величию Ирана
Торгаш и открыл путь к величию Ирана главная тема
8 апреля 2026, 18:09 8588
Иран установил лимит
Иран установил лимит
02:00 2603
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT видео; обновлено 01:10
01:10 19074
Ормуз как минное поле: что придумал Иран?
Ормуз как минное поле: что придумал Иран?
00:28 2059
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса обновлено 23:48
8 апреля 2026, 23:48 3702

ЭТО ВАЖНО

Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ
Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ
06:26 159
США и Иран разделят не Ормуз, а правду
США и Иран разделят не Ормуз, а правду наша аналитика
03:54 1546
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза…
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза… все еще актуально
8 апреля 2026, 22:12 7872
В Иране все еще празднуют победу над США и Израилем
В Иране все еще празднуют победу над США и Израилем объектив haqqin.az
04:25 889
Иранки с пулеметами
Иранки с пулеметами объектив haqqin.az
04:17 1307
Всюду очереди за бензином
Всюду очереди за бензином объектив haqqin.az
04:08 1520
Торгаш и открыл путь к величию Ирана
Торгаш и открыл путь к величию Ирана главная тема
8 апреля 2026, 18:09 8588
Иран установил лимит
Иран установил лимит
02:00 2603
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT видео; обновлено 01:10
01:10 19074
Ормуз как минное поле: что придумал Иран?
Ормуз как минное поле: что придумал Иран?
00:28 2059
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса обновлено 23:48
8 апреля 2026, 23:48 3702
