Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием»

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:21 2466

После визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву на прошлой неделе и его непростого разговора с президентом Владимиром Путиным в Кремле российские пропагандисты развернули новую кампанию против Армении.

Данная кампания строится на следующих тезисах: «Карабах Азербайджану отдал не Путин, а Пашинян», «Армения пытается усидеть на двух стульях и в итоге получит украинский сценарий», «Если Ереван продолжит курс на евроинтеграцию, Россия будет продавать ему нефть и газ по европейским ценам» и так далее.

Как известно, официальный Баку резко возразил против попыток российских политических и дипломатических кругов использовать тему Карабаха в контексте отношений с Арменией. МИД Азербайджана напомнил Москве, что Карабах всегда признавался международным сообществом частью Азербайджана, и назвал недопустимой пропаганду в духе «Карабах Азербайджану вернул не Путин, а Пашинян».

После встречи в Кремле на Пашиняна и Армению напали российские пропагандисты

Напомним, основной упрек Армении в адрес России касается ОДКБ. Ереван объясняет приостановку участия в организации тем, что она не защитила страну осенью 2022 года «в конкретной ситуации на границе». Российские пропагандисты же пытаются представить дело так, будто Армения отдаляется от ОДКБ из-за отсутствия поддержки во время 44-дневной войны в Карабахе.

Например, военный корреспондент Александр Сладков написал в российском «государственном мессенджере» MAX, что Россия не поддержала Армению в той войне, «потому что сам Ереван не хотел воевать с Баку».

«Так зачем России и ОДКБ было воевать с Азербайджаном вместо Армении? Карабах, кстати, в ОДКБ не входит», — отметил Сладков.

Он также подчеркнул, что Армения и ранее не проявляла интереса к учениям организации. Если Москва отправляла на них целую дивизию, а Астана, Минск и Бишкек — по бригаде, то Ереван ограничивался присутствием лишь нескольких военнослужащих.

Первым выстрелил Сладков

«Помню, Ереван прислал на крупные учения в Осиповичи (Беларусь) двух армянских офицеров и сержанта. Вот это вклад в коллективную безопасность! На тех учениях они запомнились тем, что построили возле своей палатки макет Арарата из земли», — написал Сладков.

Директор Центра политологических и геополитических исследований Дмитрий Родионов в статье на Life.ru заявил, что Пашинян на встрече с Путиным «вел себя как клоун».

«Пашинян в Кремле, несмотря на то что визит пришелся на 1 апреля 2026 года, вел себя как цирковой артист, и многие его заявления звучали как глупые шутки. Кроме того, он откровенно лгал российскому президенту, утверждая, например, что в Армении нет политзаключенных, хотя Путин указал ему на то, что некоторые пророссийские политики, в том числе с российскими паспортами, находятся в тюрьме и фактически отстранены от участия в выборах. А когда Путин призвал поставить точку в вопросе претензий Армении к ОДКБ и не превращать это в элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящих выборов, Пашинян снова повторил необоснованное обвинение, будто организация не выполняет обязательств перед республикой. Тем самым он дал понять, что конфликт будет продолжаться и решать его он не собирается», — пишет российский эксперт.

Далее он цитирует заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что Армения «из-за попыток усидеть сразу на нескольких стульях может повторить судьбу Украины».

Родионов оскорбил Пашиняна, назвав его клоуном

Другой российский медиадеятель, Дмитрий Киселев, заявил, что при Николе Пашиняне Армения пытается «усидеть между Россией и Европейским союзом». Он предупредил, что если Ереван окончательно склонится в сторону ЕС, это приведет страну к катастрофе. Напоминая о фотографиях Пашиняна, который во время недавних поездок по регионам ел то кукурузу, то вареный картофель, то пирожки, Киселев с иронией заметил, что «у премьера хороший аппетит — ест все подряд, но за счет России».

«Армения прекрасно кормится внутри общего рынка Евразийского экономического союза. Но при этом все чаще поглядывает на европейские плюшки. Совмещать это в какой-то момент станет невозможно. И премьеру Армении это предельно ясно объяснили во время визита в Москву в прошлую среду», — заявил Киселев.

После этого Киселев привел цитаты из разговора Путина с Пашиняном, утверждая, что Карабах Азербайджану «передал» именно армянский премьер, подписав заявление в Праге, и пытаясь тем самым снять ответственность с России.

В своем монологе Киселев также намекнул, какими рычагами давления Москва может воспользоваться против Армении. В первую очередь речь идет о прекращении поставок дешевого газа.

Ну и как же без Дмитрия Киселева?!

В Ереване тем временем озвучили возможные варианты ответа. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что если Россия повысит цену на газ, Армения не сможет оставаться ни в ОДКБ, ни в Евразийском экономическом союзе.

«Если будет принято решение о повышении цены на газ для Армении, то республика примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС и других структур», — сказал Симонян.

При этом он назвал такой сценарий маловероятным. «Не думаю, что до этого дойдет, потому что знаю: после визита состоялся очень хороший разговор между руководителями двух стран — рабочий и эффективный», — отметил он.

Министр экономики Геворк Папоян выступил с аналогичным заявлением. По его словам, Армения получает российский газ по льготной цене в рамках взаимовыгодных отношений и сама вносит существенный вклад в экономическое сотрудничество в ЕАЭС.

«В мире ничего не бывает бесплатно. Если Армения получает газ по 177,5 доллара за тысячу кубометров, то это не за красивые глаза», — сказал он.

Министр подчеркнул, что республика играет важную роль в экономических связях внутри ЕАЭС, в том числе выступая в качестве транзитной территории для поставок товаров.

Папоян выразил мнение, что цена на газ, скорее всего, повышена не будет, поскольку партнерам важно сохранить участие Армении не только в ЕАЭС, но и в ОДКБ. Однако он добавил, что если экономические преимущества исчезнут, целесообразность членства в интеграционных объединениях может быть пересмотрена.

А Геворг Папоян ответил кремлятам цифрами

«Если Армения не получает преимуществ, возникает вопрос, зачем ей оставаться в этом союзе», — заявил министр, допустив ускорение курса на альтернативные форматы сотрудничества.

Пока между Москвой и Ереваном продолжается жесткая риторика, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал членов ОДКБ «очень аккуратно и корректно» вести себя с Арменией.

«Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации. Надо быть очень корректными. В Ереване сложная ситуация, особенно в электоральный период. Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией», — сказал белорусский лидер на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Лукашенко посоветовал генеральному секретарю ОДКБ лично встретиться с премьер-министром Армении и обсудить с ним все накопившиеся вопросы напрямую.

