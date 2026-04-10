Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием»

После визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву на прошлой неделе и его непростого разговора с президентом Владимиром Путиным в Кремле российские пропагандисты развернули новую кампанию против Армении. Данная кампания строится на следующих тезисах: «Карабах Азербайджану отдал не Путин, а Пашинян», «Армения пытается усидеть на двух стульях и в итоге получит украинский сценарий», «Если Ереван продолжит курс на евроинтеграцию, Россия будет продавать ему нефть и газ по европейским ценам» и так далее. Как известно, официальный Баку резко возразил против попыток российских политических и дипломатических кругов использовать тему Карабаха в контексте отношений с Арменией. МИД Азербайджана напомнил Москве, что Карабах всегда признавался международным сообществом частью Азербайджана, и назвал недопустимой пропаганду в духе «Карабах Азербайджану вернул не Путин, а Пашинян».

Напомним, основной упрек Армении в адрес России касается ОДКБ. Ереван объясняет приостановку участия в организации тем, что она не защитила страну осенью 2022 года «в конкретной ситуации на границе». Российские пропагандисты же пытаются представить дело так, будто Армения отдаляется от ОДКБ из-за отсутствия поддержки во время 44-дневной войны в Карабахе. Например, военный корреспондент Александр Сладков написал в российском «государственном мессенджере» MAX, что Россия не поддержала Армению в той войне, «потому что сам Ереван не хотел воевать с Баку». «Так зачем России и ОДКБ было воевать с Азербайджаном вместо Армении? Карабах, кстати, в ОДКБ не входит», — отметил Сладков. Он также подчеркнул, что Армения и ранее не проявляла интереса к учениям организации. Если Москва отправляла на них целую дивизию, а Астана, Минск и Бишкек — по бригаде, то Ереван ограничивался присутствием лишь нескольких военнослужащих.

«Помню, Ереван прислал на крупные учения в Осиповичи (Беларусь) двух армянских офицеров и сержанта. Вот это вклад в коллективную безопасность! На тех учениях они запомнились тем, что построили возле своей палатки макет Арарата из земли», — написал Сладков. Директор Центра политологических и геополитических исследований Дмитрий Родионов в статье на Life.ru заявил, что Пашинян на встрече с Путиным «вел себя как клоун». «Пашинян в Кремле, несмотря на то что визит пришелся на 1 апреля 2026 года, вел себя как цирковой артист, и многие его заявления звучали как глупые шутки. Кроме того, он откровенно лгал российскому президенту, утверждая, например, что в Армении нет политзаключенных, хотя Путин указал ему на то, что некоторые пророссийские политики, в том числе с российскими паспортами, находятся в тюрьме и фактически отстранены от участия в выборах. А когда Путин призвал поставить точку в вопросе претензий Армении к ОДКБ и не превращать это в элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящих выборов, Пашинян снова повторил необоснованное обвинение, будто организация не выполняет обязательств перед республикой. Тем самым он дал понять, что конфликт будет продолжаться и решать его он не собирается», — пишет российский эксперт. Далее он цитирует заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что Армения «из-за попыток усидеть сразу на нескольких стульях может повторить судьбу Украины».

Другой российский медиадеятель, Дмитрий Киселев, заявил, что при Николе Пашиняне Армения пытается «усидеть между Россией и Европейским союзом». Он предупредил, что если Ереван окончательно склонится в сторону ЕС, это приведет страну к катастрофе. Напоминая о фотографиях Пашиняна, который во время недавних поездок по регионам ел то кукурузу, то вареный картофель, то пирожки, Киселев с иронией заметил, что «у премьера хороший аппетит — ест все подряд, но за счет России». «Армения прекрасно кормится внутри общего рынка Евразийского экономического союза. Но при этом все чаще поглядывает на европейские плюшки. Совмещать это в какой-то момент станет невозможно. И премьеру Армении это предельно ясно объяснили во время визита в Москву в прошлую среду», — заявил Киселев. После этого Киселев привел цитаты из разговора Путина с Пашиняном, утверждая, что Карабах Азербайджану «передал» именно армянский премьер, подписав заявление в Праге, и пытаясь тем самым снять ответственность с России. В своем монологе Киселев также намекнул, какими рычагами давления Москва может воспользоваться против Армении. В первую очередь речь идет о прекращении поставок дешевого газа.

В Ереване тем временем озвучили возможные варианты ответа. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что если Россия повысит цену на газ, Армения не сможет оставаться ни в ОДКБ, ни в Евразийском экономическом союзе. «Если будет принято решение о повышении цены на газ для Армении, то республика примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС и других структур», — сказал Симонян. При этом он назвал такой сценарий маловероятным. «Не думаю, что до этого дойдет, потому что знаю: после визита состоялся очень хороший разговор между руководителями двух стран — рабочий и эффективный», — отметил он. Министр экономики Геворк Папоян выступил с аналогичным заявлением. По его словам, Армения получает российский газ по льготной цене в рамках взаимовыгодных отношений и сама вносит существенный вклад в экономическое сотрудничество в ЕАЭС. «В мире ничего не бывает бесплатно. Если Армения получает газ по 177,5 доллара за тысячу кубометров, то это не за красивые глаза», — сказал он. Министр подчеркнул, что республика играет важную роль в экономических связях внутри ЕАЭС, в том числе выступая в качестве транзитной территории для поставок товаров. Папоян выразил мнение, что цена на газ, скорее всего, повышена не будет, поскольку партнерам важно сохранить участие Армении не только в ЕАЭС, но и в ОДКБ. Однако он добавил, что если экономические преимущества исчезнут, целесообразность членства в интеграционных объединениях может быть пересмотрена.