И Папа ставит крест на Трампе

Получает неприятное для Белого дома развитие скандал, связанный со странным разговором, который состоялся у представителя Ватикана и руководством Пентагона. Похоже, при нынешней американской администрации папа римский Лев XIV, уроженец Чикаго Роберт Превост, на родине не покажется. 6 апреля медиакомпания The Free Press сообщила, что спустя несколько дней после январского обращения папы его нунция, кардинала Кристофа Пьера, вызвали в Пентагон и на закрытой встрече прочитали ему лекцию о том, что Католической церкви лучше стать на сторону Америки и перестать осуждать политику президента Трампа. В своей речи Лев XIV осудил распространение «моды на войну» и популярность «дипломатии силы», что в Вашингтоне расценили, и, в общем, правильно, как критику Белого дома.

Необычной была как выволочка, устроенная представителю Ватикана и в его лице – главе Католической церкви, так и сама встреча руководства Министерства обороны, которую нынешняя администрация переименовала в Министерство войны, давая основания для критики со стороны папы. Пентагон представлял государственный секретарь министерства Элбридж Колби, высший гражданский чиновник Пентагона. Ватикану в принципе нечего обсуждать с военными ведомствами любых стран, у папского государства отсутствует армия и, соответственно, общий предмет разговора с лицами, ответственными за военные вопросы. По свидетельству знакомых с этой историей лиц, Лев XIV был возмущен фактом этой встречи и ее тональностью. Колби хватило ума упомянуть во время нее исторический эпизод с так называемым Авиньонским пленением пап, когда в XIV веке французские короли силой оказывали влияние на папский престол, и эта выходка американского чиновника по-настоящему встревожила главу Ватикана. Лев XIV не прекратил свою критику, наоборот, с началом войны в Иране он ее ужесточил. Выступая на праздничном богослужении на площади святого Петра в Риме в Вербное воскресенье 29 марта, он прямо заявил, что имя Иисуса не может быть использовано для оправдания войны. Это было явно обращено в адрес главы Пентагона Пита Хэгсета, который едва не объявил войну с Ираном крестовым походом, делом веры. «Христос не слышит молитвы тех, кто ведет войну, он их отбрасывает». И привел слова из Библии: «Даже хотя ты творишь много молитв, я не стану слушать: твои руки в крови».