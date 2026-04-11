«Трехголовая» партия войны в Армении: одна из «голов» против Кочаряна

Как известно, на предстоящих в июне парламентских выборах в Армении пророссийские силы планируют участвовать в составе трех отдельных блоков.
На первый взгляд это может показаться признаком раскола в рядах оппозиции, однако, вероятно, подобная конфигурация сохранится лишь до дня голосования. Если суммарное количество мандатов, которые эти силы получат по отдельности, окажется достаточным для формирования правительства, они объединятся и выдвинут единого кандидата на пост премьер-министра.
Кто же может стать этим единым кандидатом?
Пророссийские силы идут на выборы под руководством олигарха Самвела Карапетяна, экс-президента Роберта Кочаряна и другого крупного предпринимателя — Гагика Царукяна. Все трое занимают реваншистскую позицию по карабахскому вопросу, из-за чего премьер-министр Никол Пашинян называет их «трехголовой партией войны». Глава армянского правительства вполне логично исходит из того, что любые попытки пересмотра условий мира неизбежно означают новую войну.
Политические дискуссии последних дней в Армении демонстрируют, что Кремль, выражаясь фигурально, не складывает все яйца в одну корзину и поддерживает как минимум двух потенциальных кандидатов, способных заменить Никола Пашиняна.
Первый из них и, судя по всему, фаворит Москвы — миллиардер Самвел Карапетян. Статус «фаворита» косвенно подтвердил недавний протокольный разговор президента Владимира Путина с Пашиняном в Москве перед камерами.
Однако действующая конституция не позволяет Самвелу Карапетяну не только занять пост премьер-министра, но даже участвовать в выборах. Он является гражданином России и Кипра, а, согласно Основному закону Армении, претендовать на мандат не могут лица, не имевшие гражданства страны в течение последних четырех лет.
По этой причине избирательный блок Карапетяна возглавляет его родственник и однофамилец Нарек. План таков: если блок олигарха сумеет самостоятельно получить более половины мест в парламенте, Нарек Карапетян станет «координатором переходного периода». После этого в конституцию внесут изменения, которые откроют Самвелу Карапетяну прямой путь к креслу премьера.
Поскольку сам Карапетян баллотироваться не может, сторонники российского олигарха намеревались использовать его имя в названии блока — «Сильная Армения с Самвелом Карапетяном». Однако правящая фракция «Гражданский договор» после визита Пашиняна в Москву неожиданно внесла поправки в Избирательный кодекс, запретив блокам называться именами отдельных лиц.
Тупик или коалиция?
Таким образом, на пути одной из «голов трехголовой партии войны» — Самвела Карапетяна — стоят серьезные юридические препятствия. Маловероятно и то, что его политическая сила сможет в одиночку получить более половины мест. Следовательно, сторонникам Карапетяна придется объединяться с другими «головами». Успех этого союза будет зависеть от результатов послевыборных переговоров с Робертом Кочаряном и Гагиком Царукяном.
Вторая «голова», Гагик Царукян, не исключает возможности поддержки Карапетяна. Сам он на пост премьера формально не претендует, хотя и занимает первую строчку в предвыборном списке своей партии «Процветающая Армения».
При этом Царукян заявляет, что не намерен формировать коалицию ни с действующим правительством, ни с лидером блока «Армения» Робертом Кочаряном — даже если это останется единственным способом сместить Пашиняна. В случае же с Самвелом Карапетяном он видит «поле для дискуссий».