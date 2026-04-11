«Трехголовая» партия войны в Армении: одна из «голов» против Кочаряна

На первый взгляд это может показаться признаком раскола в рядах оппозиции, однако, вероятно, подобная конфигурация сохранится лишь до дня голосования. Если суммарное количество мандатов, которые эти силы получат по отдельности, окажется достаточным для формирования правительства, они объединятся и выдвинут единого кандидата на пост премьер-министра.

Как известно, на предстоящих в июне парламентских выборах в Армении пророссийские силы планируют участвовать в составе трех отдельных блоков.

Кто же может стать этим единым кандидатом?

Пророссийские силы идут на выборы под руководством олигарха Самвела Карапетяна, экс-президента Роберта Кочаряна и другого крупного предпринимателя — Гагика Царукяна. Все трое занимают реваншистскую позицию по карабахскому вопросу, из-за чего премьер-министр Никол Пашинян называет их «трехголовой партией войны». Глава армянского правительства вполне логично исходит из того, что любые попытки пересмотра условий мира неизбежно означают новую войну.

Политические дискуссии последних дней в Армении демонстрируют, что Кремль, выражаясь фигурально, не складывает все яйца в одну корзину и поддерживает как минимум двух потенциальных кандидатов, способных заменить Никола Пашиняна.

Первый из них и, судя по всему, фаворит Москвы — миллиардер Самвел Карапетян. Статус «фаворита» косвенно подтвердил недавний протокольный разговор президента Владимира Путина с Пашиняном в Москве перед камерами.

Однако действующая конституция не позволяет Самвелу Карапетяну не только занять пост премьер-министра, но даже участвовать в выборах. Он является гражданином России и Кипра, а, согласно Основному закону Армении, претендовать на мандат не могут лица, не имевшие гражданства страны в течение последних четырех лет.