Мелания скомпрометировала Трампа?

О том, что между Дональдом Трампом и его супругой существуют весьма своеобразные отношения, известно давно. Обычно Мелания старается избегать излишней публичности, и ее сольные выступления – большая редкость. Но вот в минувший четверг первая леди США сделала важное заявление, последствия которого для президента вряд ли будут радостными. Задача, которую ставила перед собой Мелания Трамп, заключалась в том, чтобы «ложь, связывающая ее с позорным Джеффри Эпштейном, прекратилась сегодня»: «Я никогда не была другом Эпштейна. Я не жертва Эпштейна. Эпштейн не знакомил меня с Дональдом Трампом». Дескать, с будущим мужем случайно познакомилась на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году, а с Эпштейном первый раз встретилась в 2000 году. Заявление странное уже хотя бы потому, что никакого особого внимания к отношениям Мелании и миллиардера-педофила в медиа не наблюдается, и своим обращением к этой теме супруга президента как раз подогрела к ней интерес, и вышло как раз то, против чего она выступила: ее отношения с этим скандальным персонажем стали предметом живого обсуждения. Причем на фоне других проблем у Трампа, пытающегося выйти из ловушки войны с Ираном, но вытеснившего, казалось, скандал с файлами Эпштейна на обочину общественного внимания. А теперь – здравствуйте-пожалуйста.

В частности, Мелания Трамп утверждает, что ее общение по электронной почте с подельницей Эпштейна Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает двадцатилетний срок в тюрьме, было лишь светской вежливостью, а не признаком большой дружбы. Но в опубликованной переписке с Максвелл она упоминает «прекрасную историю о JE (Джеффри Эпштейне)» в журнале New Yorker: «Ты прекрасно выглядишь на фотографии». Речь идет о статье, опубликованной в 2002 году, в которой Дональд Трамп следующим образом отзывается о друге: «Я знаю Джеффа пятнадцать лет. Потрясающий парень! С ним очень весело. Даже говорят, что он так же любит красивых женщин, как я, и многие из них молоденькие. Без сомнения, Джеффри наслаждается своей светской жизнью». И все уверения Мелании, что их пару с Трампом практически ничего не связывало с Эпштейном и Максвелл, и они знать не знали о привычках педофила, разрушается на глазах. Но первая леди на этом не остановилась, а призвала Конгресс добиться справедливости и опубликовать имена других влиятельных преступников, связанных с Эпштейном: «Пришло время Конгрессу действовать. Эпштейн был не один!» То есть должны последовать парламентские слушания, где вся подноготная тусовки, к которой принадлежал Трамп, будет обсуждаться на всю страну. Как раз то, чего президент хотел бы всячески избежать. «Спасибо, Мелания!» - наверно, хочет сказать теперь Трамп, который в комментарии прессе сказал, что не знал о выступлении жены. Сложная для Белого дома история, которую подсветила Мелания Трамп, между тем, получила неожиданное развитие. В тот же день, когда она выступила со своим заявлением в Вашингтоне, но на несколько часов раньше, в социальной сети X появилась запись, обращенная к Мелании:

«Я знаю тебя 20 лет. Ты знаешь, что я была задержана ICE (иммиграционной службой). Ты была в моей жизни, - каждый год на дне рождения моего сына...» Дальше – больше: «Мне нечего терять в моей жизни. Я уничтожу всю систему – берегись меня, сука». В последующих постах угрозы усилились: «Я уничтожу вашу коррумпированную систему, даже если это будет последняя вещь, которую я сделаю в своей жизни. Я пойду до конца – я не боюсь». И еще предметней: «Может, тебе следует бояться того, что я знаю... о том, кто ты и кто твой муж». Атаку в соцсети на Меланию Трамп устроила Аманда Унгаро, бывшая бразильская модель, долгие годы состоявшая в гражданском браке с Паоло Замполли, модельным агентом, который, по его словам, и познакомил Дональда Трампа с Меланией Кнаус. Замполли много раз фигурирует в файлах Эпштейна, он был поставщиком для него молодых девушек. Аманда вспоминала, что в 16 лет оказалась в Париже на борту самолета Эпштейна. Она-то как раз была его жертвой.

Сойдясь с Замполли, Унгаро прожила с ним почти два десятка лет, у них общий сын, и их пара была частым гостем на светских вечеринках, ее близкое знакомство с Меланией длилось все эти годы, и на первой инаугурации Трампа Замполли и Аманда Унгаро сидели за столиком первой леди. Но в 2021 году пара распалась, и втянулась в тяжбу из-за опеки над сыном сына. В 2025 году Аманду, которая к тому времени вышла замуж за врача-бразильца, арестовали за нелицензионное использование медицинских практик, и уже из-под ареста ее забрали агенты ICE и выслали в Бразилию за нарушение визового законодательства: за все эти годы она, в отличие от Мелании, не оформила американского гражданства. По ее словам, о ее нелегальном статусе властям сообщил Паоло Замполли, чтобы выиграть дело опеки над сыном, при этом он воспользовался высокими связями в Белом доме: сейчас этот друг Трампа занимает в Госдепе должность специального представителя по глобальному партнерству и заседает в правлении Кеннеди-центра, к которому Трамп приделал еще и свое имя. Неудивительно, что сейчас Аманда Унгаро, лишенная семьи, сына, привычной жизни в Америке и выкинутая в Бразилию, переполнена гневом и готова мстить любым образом. Уже известно, что к ней в очередь выстроились известные СМИ, чтобы получить эксклюзивные интервью с гарантированным бомбовым эффектом.