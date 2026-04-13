Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00

Центральное командование ВС США (CENTCOM) готовится к введению полной морской блокады иранских портов, которая вступает в силу 13 апреля в 10:00 по восточному времени. Этот шаг, ставящий окончательную точку в хрупкой дипломатии, вызвал потрясение на финансовых рынках и усилил угрозу нового прямого военного столкновения между США и Ираном в самом важном морском узле планеты.

Петля затягивается

Блокада, анонсированная администрацией президента Дональда Трампа, распространяется на все суда, входящие в иранские воды или покидающие их. Хотя Вашингтон уточнил, что формально Ормузский пролив останется открытым для судов, следующих в порты других стран, логистические риски и последствия для безопасности остаются критическими.

Морякам выданы срочные рекомендации поддерживать постоянную связь с военно-морскими силами США. Однако эксперты опасаются, что в условиях плотного трафика разделение судов на «иранские» и «транзитные» станет крайне сложной задачей, что может привести к фактическому закрытию пролива.

Срыв мирных переговоров положил конец периоду относительной сдержанности, когда США фактически закрывали глаза на иранский экспорт ради стабилизации цен на энергоносители. Аналитики отрасли предупреждают: эпоха «управляемой инфляции» закончилась.

Амрита Сен, директор по анализу рынков в Energy Aspects, прогнозирует удар по предложению - блокада мгновенно выведет с рынка от 1,5 до 1,7 млн баррелей нефти в сутки. Что касается ценовых прогнозов, то Хорхе Леон из Rystad Energy ожидает, что после открытия торгов цены на нефть поднимутся выше $110 за баррель. Новый сбой происходит на фоне уже существующего дефицита в 10 млн баррелей в сутки, которые и так не поступают на мировой рынок.

«Рынки закладывали в цену дипломатическое решение, — отмечают эксперты. - Вместо этого мы получаем физический разрыв цепочек поставок в масштабах, которых не видели десятилетиями».