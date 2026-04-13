В планах Трампа возобновить удары по Ирану
Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00

продолжение главной темы
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
01:16 1522

Глобальные энергетические рынки и геополитические альянсы оказались на пороге исторической эскалации.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) готовится к введению полной морской блокады иранских портов, которая вступает в силу 13 апреля в 10:00 по восточному времени. Этот шаг, ставящий окончательную точку в хрупкой дипломатии, вызвал потрясение на финансовых рынках и усилил угрозу нового прямого военного столкновения между США и Ираном в самом важном морском узле планеты.

Петля затягивается

Блокада, анонсированная администрацией президента Дональда Трампа, распространяется на все суда, входящие в иранские воды или покидающие их. Хотя Вашингтон уточнил, что формально Ормузский пролив останется открытым для судов, следующих в порты других стран, логистические риски и последствия для безопасности остаются критическими.

Морякам выданы срочные рекомендации поддерживать постоянную связь с военно-морскими силами США. Однако эксперты опасаются, что в условиях плотного трафика разделение судов на «иранские» и «транзитные» станет крайне сложной задачей, что может привести к фактическому закрытию пролива.

Срыв мирных переговоров положил конец периоду относительной сдержанности, когда США фактически закрывали глаза на иранский экспорт ради стабилизации цен на энергоносители. Аналитики отрасли предупреждают: эпоха «управляемой инфляции» закончилась.

Амрита Сен, директор по анализу рынков в Energy Aspects, прогнозирует удар по предложению - блокада мгновенно выведет с рынка от 1,5 до 1,7 млн баррелей нефти в сутки. Что касается ценовых прогнозов, то Хорхе Леон из Rystad Energy ожидает, что после открытия торгов цены на нефть поднимутся выше $110 за баррель. Новый сбой происходит на фоне уже существующего дефицита в 10 млн баррелей в сутки, которые и так не поступают на мировой рынок.

«Рынки закладывали в цену дипломатическое решение, — отмечают эксперты. - Вместо этого мы получаем физический разрыв цепочек поставок в масштабах, которых не видели десятилетиями».

Вызов Тегерана и израильский фактор

Риторика Тегерана сменилась с осторожной дипломатии на открытый милитаризм. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг заявления США о контроле над регионом, заявив, что Ормузский пролив находится под их «умным управлением». Более того, КСИР выдвинул жесткий ультиматум и новые красные линии - приближение любого иностранного военного корабля к проливу под любым предлогом будет расценено как нарушение режима прекращения огня.

Таким образом, Тегеран обещает США ответные меры - применить «крайнюю силу» в случае малейшей провокации.

Ситуацию накаляют сообщения о том, что Израиль планирует масштабную операцию по нанесению ударов по инфраструктурным и энергетическим объектам на всей территории Ирана. В Тель-Авиве считают, что предыдущее противостояние было завершено «слишком рано», и сейчас ждут одобрения от Вашингтона для возобновления атак.

Заместитель председателя иранского парламента подчеркнул масштаб амбиций Тегерана, заявив, что мир должен признать исламскую республику одной из «четырех мировых держав». Пока западные аналитики спорят о справедливости этого статуса, реальность на воде неоспорима: Ближний Восток подошел к черте полномасштабной региональной войны ближе, чем когда-либо в XXI веке.

Пока часы отсчитывают время до дедлайна в 10:00, все внимание мира приковано к Персидскому заливу. Для глобальной экономики цена этого геополитического столкновения скоро будет исчисляться в долларах, баррелях и, безусловно, человеческих жизнях.

Читайте по теме

Карточная игра у точки невозврата наша аналитика
12 апреля 2026, 21:22 3457
Иран диктует. Трамп продолжает отступать за считанные часы...; все еще актуально
11 апреля 2026, 13:38 5975
Переговоры США с Ираном срываются наша аналитика; все еще актуально
9 апреля 2026, 17:42 6641
Нетаньяху заявил, что «война продолжается». А Кац грозит руководству «Хезболлы»
Нетаньяху заявил, что «война продолжается». А Кац грозит руководству «Хезболлы» обновлено 02:05
02:05 1635
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
12 апреля 2026, 18:08 6760
В планах Трампа возобновить удары по Ирану
В планах Трампа возобновить удары по Ирану обновлено 02:35
02:35 12212
После заявлений Трампа нефти предсказали скачок
После заявлений Трампа нефти предсказали скачок
00:37 1029
До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема
12 апреля 2026, 23:20 2768
Путин еще больше боится за свою жизнь
Путин еще больше боится за свою жизнь
12 апреля 2026, 20:44 5672
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
12 апреля 2026, 20:34 2370
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
12 апреля 2026, 19:31 5986
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
12 апреля 2026, 19:15 3900
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая обновлено
12 апреля 2026, 19:10 2707
Иран: «Это неправда...»
Иран: «Это неправда...»
12 апреля 2026, 19:09 4860

