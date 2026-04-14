Россия готовит «ядерную интервенцию» в Центральную Азию

Вслед за Казахстаном Москва нацелилась на строительство атомной электростанции в Кыргызстане. В Бишкеке подтвердили, что переговоры с «Росатомом» уже идут, однако окончательное решение, скорее всего, будет приниматься на всенародном референдуме. Напомним, в Казахстане аналогичное голосование уже состоялось: граждане поддержали проект. После этого правительство объявило тендер, победителем которого стал «Росатом», несмотря на наличие более выгодных предложений от китайских компаний.

Между прогрессом и рисками Первый вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев в начале апреля подтвердил намерения вынести вопрос АЭС на плебисцит. По его словам, страна уже активно взаимодействует с «Росатомом» в сфере развития инфраструктуры и обучения персонала. «Мы будем советоваться с народом: идти ли нам в ногу со временем или нет», — заявил Амангельдиев, добавив, что мирный атом может стать спасением от хронического энергодефицита. Проблема нехватки мощностей в Кыргызстане в последние годы обострилась. Как сообщает «Радио Свобода», причинами стали износ сетей, рост потребления и критическая зависимость от уровня воды в реках. Зимой или в засушливые периоды ГЭС не справляются с нагрузкой, что вынуждает власти импортировать электричество или вводить веерные отключения.

Технологии «на бумаге» «Росатом» предлагает Бишкеку малую АЭС на базе реакторов РИТМ-200. Эта технология изначально создавалась для ледокольного флота. Российская сторона утверждает, что установки надежны и адаптированы для наземного использования, однако независимые эксперты настроены скептически. Один из специалистов по ядерной энергетике (имя которого не разглашается из-за риска уголовного преследования за сотрудничество с «нежелательной организацией») утверждает, что технология еще не прошла проверку временем. При этом указывается и на отсутствие опыта: в России пока нет ни одной действующей наземной АЭС на базе РИТМ-200Н. Первый подобный проект в Якутии только реализуется. Эксперты обращают особое внимание на климатический фактор, ведь условия вечной мерзлоты Якутии кардинально отличаются от высокогорья Кыргызстана. «Как инженер, я согласен с фразой: безопасными бывают только те АЭС, что работают на бумаге и охлаждаются чернилами. Пока устройство не собрано "в металле" и не отработало несколько лет, любые рекламные проспекты — лишь расчеты, а не практика», — подчеркивает эксперт.

Геополитический узел Интерес Москвы к региону масштабен. В Узбекистане (Джизакская область) планируется создание целого «ядерного кластера», включающего как малые реакторы РИТМ-200, так и крупные блоки ВВЭР-1000. Стремление Кремля строить АЭС у соседей объясняется не только поиском новых заказов для «Росатома», но и формированием долгосрочной зависимости. Выбирая российские технологии, страны-заказчики на десятилетия привязываются к Москве: - Технологически: сервис и обслуживание могут проводить только российские специалисты. - Ресурсно: поставки топлива и утилизация отходов остаются в руках РФ. - Финансово: проекты зачастую реализуются в кредит, что увеличивает госдолг.

Сейсмическая угроза и неиспользованный потенциал Кыргызстанский эксперт по энергетике Расул Умбеталиев напоминает, что 90% территории страны — это горы с активным процессом горообразования. «У нас ежедневно происходят толчки силой до 4–5 баллов. Никто не даст стопроцентных гарантий безопасности объекта в зоне столь высокого сейсмического риска», — отмечает он. Кроме того, Умбеталиев подчеркивает парадоксальность ситуации: АЭС строят там, где нет воды. Кыргызстан же обладает колоссальным гидропотенциалом (до 160 млрд кВт·ч в год), из которого на данный момент освоено лишь около 10%.