USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Блокада началась
Новость дня
Россия готовит «ядерную интервенцию» в Центральную Азию

наш обзор
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
03:02

Вслед за Казахстаном Москва нацелилась на строительство атомной электростанции в Кыргызстане. В Бишкеке подтвердили, что переговоры с «Росатомом» уже идут, однако окончательное решение, скорее всего, будет приниматься на всенародном референдуме.

Напомним, в Казахстане аналогичное голосование уже состоялось: граждане поддержали проект. После этого правительство объявило тендер, победителем которого стал «Росатом», несмотря на наличие более выгодных предложений от китайских компаний.

Между прогрессом и рисками

Первый вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев в начале апреля подтвердил намерения вынести вопрос АЭС на плебисцит. По его словам, страна уже активно взаимодействует с «Росатомом» в сфере развития инфраструктуры и обучения персонала.

«Мы будем советоваться с народом: идти ли нам в ногу со временем или нет», — заявил Амангельдиев, добавив, что мирный атом может стать спасением от хронического энергодефицита.

Проблема нехватки мощностей в Кыргызстане в последние годы обострилась. Как сообщает «Радио Свобода», причинами стали износ сетей, рост потребления и критическая зависимость от уровня воды в реках. Зимой или в засушливые периоды ГЭС не справляются с нагрузкой, что вынуждает власти импортировать электричество или вводить веерные отключения.

Технологии «на бумаге»

«Росатом» предлагает Бишкеку малую АЭС на базе реакторов РИТМ-200. Эта технология изначально создавалась для ледокольного флота. Российская сторона утверждает, что установки надежны и адаптированы для наземного использования, однако независимые эксперты настроены скептически.

Один из специалистов по ядерной энергетике (имя которого не разглашается из-за риска уголовного преследования за сотрудничество с «нежелательной организацией») утверждает, что технология еще не прошла проверку временем. При этом указывается и на отсутствие опыта: в России пока нет ни одной действующей наземной АЭС на базе РИТМ-200Н. Первый подобный проект в Якутии только реализуется. Эксперты обращают особое внимание на климатический фактор, ведь условия вечной мерзлоты Якутии кардинально отличаются от высокогорья Кыргызстана.

«Как инженер, я согласен с фразой: безопасными бывают только те АЭС, что работают на бумаге и охлаждаются чернилами. Пока устройство не собрано "в металле" и не отработало несколько лет, любые рекламные проспекты — лишь расчеты, а не практика», — подчеркивает эксперт.

Геополитический узел

Интерес Москвы к региону масштабен. В Узбекистане (Джизакская область) планируется создание целого «ядерного кластера», включающего как малые реакторы РИТМ-200, так и крупные блоки ВВЭР-1000.

Стремление Кремля строить АЭС у соседей объясняется не только поиском новых заказов для «Росатома», но и формированием долгосрочной зависимости. Выбирая российские технологии, страны-заказчики на десятилетия привязываются к Москве:

- Технологически: сервис и обслуживание могут проводить только российские специалисты.

- Ресурсно: поставки топлива и утилизация отходов остаются в руках РФ.

- Финансово: проекты зачастую реализуются в кредит, что увеличивает госдолг.

Сейсмическая угроза и неиспользованный потенциал

Кыргызстанский эксперт по энергетике Расул Умбеталиев напоминает, что 90% территории страны — это горы с активным процессом горообразования.

«У нас ежедневно происходят толчки силой до 4–5 баллов. Никто не даст стопроцентных гарантий безопасности объекта в зоне столь высокого сейсмического риска», — отмечает он.

Кроме того, Умбеталиев подчеркивает парадоксальность ситуации: АЭС строят там, где нет воды. Кыргызстан же обладает колоссальным гидропотенциалом (до 160 млрд кВт·ч в год), из которого на данный момент освоено лишь около 10%.

Армянский контекст

Аналогичное давление Москва оказывает и на Ереван. Срок службы Мецаморской АЭС истекает через 10 лет, и Армения, стремясь к диверсификации, ведет переговоры о строительстве малых АЭС с США. Однако Россия не намерена терять этот рычаг влияния, пытаясь навязать свой проект и в этом регионе.

Так называемая «мирная ядерная интервенция» для Кремля — это стратегия мягкой силы. Для республик Центральной Азии и Армении выбор в пользу «Росатома» — это не только решение энергетических проблем, но и риск окончательной потери политической маневренности.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться