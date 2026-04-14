Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3%

Свежие данные Государственного комитета по статистике за первый квартал 2026 года рисуют тревожную картину: многолетняя стагнация в Азербайджане сменилась технической рецессией. Несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру, ключевые макроэкономические показатели демонстрируют отрицательную динамику.
Нефтяной парадокс на фоне иранского кризиса
За январь–март текущего года объем ВВП страны составил 29,7 млрд манатов, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особенно парадоксальной выглядит ситуация в энергетическом секторе. Добавленная стоимость в нефтегазовой сфере просела на 1,2% (до 8,5 млрд манатов). Это происходит в условиях, когда мировые цены на энергоносители бьют рекорды из-за двухмесячной напряженности вокруг Ирана. Казалось бы, страна должна переживать «золотой век» экспортных доходов, но на физических объемах производства это не отразилось.
В ненефтяном секторе ситуация не лучше: рост на символические 0,2% фактически означает застой.
Секторальный разрез: промышленность и АПК
Хотя общие цифры выглядят пессимистично, в отдельных нишах сохраняется активность:
- Ненефтяная промышленность: выросла на 7,2%, что является редким светлым пятном в отчете.
- Сельское хозяйство: показало скромный подъем на 1,1%.
- Торговля: розничный товарооборот достиг 15,9 млрд манатов, поддерживая потребительскую активность.
Бюджет и «подушка безопасности»
Государственные финансы также под давлением. Доходы бюджета сократились на 1,4%, а расходы — на 3,7%. Очевидно, правительство переходит в режим экономии.
Единственный показатель, демонстрирующий стремительный взлет — это стратегические валютные резервы. Они превысили $85 млрд, увеличившись за год на 15,9%. Резкий скачок цен на нефть позволил накопить колоссальную «подушку безопасности», однако эти деньги пока аккумулируются в резервах, не превращаясь в драйверы экономического роста.
Доходы населения: инфляция съедает прибавку
Статистика зарплат на первый взгляд выглядит позитивно: средняя номинальная зарплата выросла до 1 099 манатов (+5,3%). Однако дьявол кроется в деталях:
Инфляция в первом квартале достигла 5,7%, полностью перекрыв рост зарплат. Это означает, что реальные доходы населения начали снижаться — люди могут купить на свои деньги меньше товаров, чем год назад.
Внешняя торговля в крутом пике
Показатели внешнеторгового оборота (за январь–февраль) выглядят наиболее болезненно:
- Общий оборот: рухнул на 23,5%.
- Экспорт: сократился на 9,6%.
- Импорт: обвалился на рекордные 37,1%.
Столь резкое сжатие импорта может свидетельствовать о серьезном падении инвестиционной активности и снижении покупательной способности бизнеса.
А как у соседей?
На фоне азербайджанского спада успехи других стран региона выглядят особенно контрастно. Пока Баку фиксирует - 0,3%, соседи по СНГ и Кавказу демонстрируют стремительный рывок:
1. Кыргызстан: +8,8%
2. Грузия: +8,4%
3. Узбекистан: более 7%
Вывод напрашивает сам за себя: азербайджанская экономика рискует стать аутсайдером региона по темпам роста, если накопленные валютные миллиарды не начнут работать на оживление внутреннего производства и реформы.