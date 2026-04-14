Блокада началась
Новость дня
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3%

отчеты Госкомитета по статистике и ничего более
Аскер Манафов, собкор
03:16 360

Свежие данные Государственного комитета по статистике за первый квартал 2026 года рисуют тревожную картину: многолетняя стагнация в Азербайджане сменилась технической рецессией. Несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру, ключевые макроэкономические показатели демонстрируют отрицательную динамику.

Особенно парадоксальной выглядит ситуация в энергетическом секторе. Добавленная стоимость в нефтегазовой сфере просела на 1,2% (до 8,5 млрд манатов)

Нефтяной парадокс на фоне иранского кризиса

За январь–март текущего года объем ВВП страны составил 29,7 млрд манатов, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно парадоксальной выглядит ситуация в энергетическом секторе. Добавленная стоимость в нефтегазовой сфере просела на 1,2% (до 8,5 млрд манатов). Это происходит в условиях, когда мировые цены на энергоносители бьют рекорды из-за двухмесячной напряженности вокруг Ирана. Казалось бы, страна должна переживать «золотой век» экспортных доходов, но на физических объемах производства это не отразилось.

В ненефтяном секторе ситуация не лучше: рост на символические 0,2% фактически означает застой.

Секторальный разрез: промышленность и АПК

Хотя общие цифры выглядят пессимистично, в отдельных нишах сохраняется активность:

- Ненефтяная промышленность: выросла на 7,2%, что является редким светлым пятном в отчете.

- Сельское хозяйство: показало скромный подъем на 1,1%.

- Торговля: розничный товарооборот достиг 15,9 млрд манатов, поддерживая потребительскую активность.

Бюджет и «подушка безопасности»

Государственные финансы также под давлением. Доходы бюджета сократились на 1,4%, а расходы — на 3,7%. Очевидно, правительство переходит в режим экономии.

Единственный показатель, демонстрирующий стремительный взлет — это стратегические валютные резервы. Они превысили $85 млрд, увеличившись за год на 15,9%. Резкий скачок цен на нефть позволил накопить колоссальную «подушку безопасности», однако эти деньги пока аккумулируются в резервах, не превращаясь в драйверы экономического роста.

Доходы населения: инфляция съедает прибавку

Статистика зарплат на первый взгляд выглядит позитивно: средняя номинальная зарплата выросла до 1 099 манатов (+5,3%). Однако дьявол кроется в деталях:

Инфляция в первом квартале достигла 5,7%, полностью перекрыв рост зарплат. Это означает, что реальные доходы населения начали снижаться — люди могут купить на свои деньги меньше товаров, чем год назад.

Внешняя торговля в крутом пике

Показатели внешнеторгового оборота (за январь–февраль) выглядят наиболее болезненно:

- Общий оборот: рухнул на 23,5%.

- Экспорт: сократился на 9,6%.

- Импорт: обвалился на рекордные 37,1%.

На фоне азербайджанского спада успехи других стран региона выглядят особенно контрастно. Пока Баку фиксирует - 0,3%,

Столь резкое сжатие импорта может свидетельствовать о серьезном падении инвестиционной активности и снижении покупательной способности бизнеса.

А как у соседей?

На фоне азербайджанского спада успехи других стран региона выглядят особенно контрастно. Пока Баку фиксирует - 0,3%, соседи по СНГ и Кавказу демонстрируют стремительный рывок:

1. Кыргызстан: +8,8%

2. Грузия: +8,4%

3. Узбекистан: более 7%

Вывод напрашивает сам за себя: азербайджанская экономика рискует стать аутсайдером региона по темпам роста, если накопленные валютные миллиарды не начнут работать на оживление внутреннего производства и реформы.

