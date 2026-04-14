Блокада Ормуза: тысячи военных, десятки кораблей и самолетов...
Блокада Ормуза: тысячи военных, десятки кораблей и самолетов...

Архиепископ Баграт планировал захват 250 тысяч азербайджанцев?

Эльяс Шафиев, собкор
19:54 3082

В Армении, в доме архиепископа Баграта Галстаняна, лидера «Священного движения», обнаружили документ с упоминанием «нападения на вражескую страну и захвата 150–250 тысяч гражданских лиц». Об этом сообщили адвокаты священнослужителя, задержанного в июне 2025 года по обвинению в попытке государственного переворота.

Защита при этом выразила серьезные сомнения в подлинности находки.

Хотя в тексте не указано название «вражеской страны», контекст событий недвусмысленно указывает на Азербайджан.

Расчет на лавинообразный рост протеста не оправдался: в столице священника поддержали не более 10 тысяч человек, и вскоре активность митингующих сошла на нет

Хронология протеста

Баграт Галстанян, ранее возглавлявший Тавушскую епархию, инициировал массовые протесты весной 2024 года. Поводом послужили переговоры о делимитации и демаркации 13-километрового участка границы, предполагавшие возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района, занятых армянской стороной в начале 1990-х.

Движение стартовало в Тавушской области и переросло в пеший марш на Ереван. Оппозиционные силы, придерживающиеся реваншистских взглядов, рассматривали Галстаняна как единого кандидата на пост премьер-министра. Однако расчет на лавинообразный рост протеста не оправдался: в столице священника поддержали не более 10 тысяч человек, и вскоре активность митингующих сошла на нет.

Обвинения в терроризме и перевороте

Ситуация обострилась в июне 2025 года, когда спецслужбы Армении задержали Галстаняна и ряд его сторонников. Им вменили подготовку вооруженного захвата власти, организацию терактов и покушений.

По данным Следственного комитета (СК) Армении, участники движения «Священная борьба» формировали от 200 до 250 ударных групп по 25 человек в каждой, привлекая в свои ряды действующих военнослужащих и сотрудников полиции. Следствие утверждает, что заговорщики планировали:

К началу 2025 года оппозиционеры завербовали более тысячи человек и заготовили значительное количество зажигательных устройств. В качестве доказательств были опубликованы записи телефонных переговоров и кадры оперативной съемки тайных встреч

• захват административных зданий;

• поджоги и теракты;

• блокирование транспортных узлов;

• масштабные отключения электроэнергии и интернета посредством хакерских атак.

В СК заявляют, что к началу 2025 года оппозиционеры завербовали более тысячи человек и заготовили значительное количество зажигательных устройств. В качестве доказательств были опубликованы записи телефонных переговоров и кадры оперативной съемки тайных встреч.

Позиция защиты и властей

Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя аресты, подчеркнул, что определенные силы пытаются силой сорвать мирный процесс на Южном Кавказе и дестабилизировать страну.

Судебный процесс продолжается с августа 2025 года. Защита строит тактику на отрицании подлинности улик. Так, адвокат Ованнес Худоян указал, что следствие до сих пор не провело почерковедческую экспертизу рукописей, приписываемых Галстаняну.

Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя аресты, подчеркнул, что определенные силы пытаются силой сорвать мирный процесс на Южном Кавказе и дестабилизировать страну

Другой адвокат, Татевик Согоян, назвала содержание найденных документов «абсурдным». Речь идет о схеме на английском языке, где упоминаются Россия, Беларусь, Иран, Китай, Испания, Грузия, Индия и Кипр.

«В тексте говорится о проникновении во «вражескую страну» и захвате до четверти миллиона гражданских лиц. Это абсолютно нереалистично», — заявила Согоян.

Она предположила, что записи на обложке тетради могли быть письмами от радикально настроенных граждан, которые архиепископ просто хранил у себя.

Следствие также подчеркивает, что в рядах группировки состояли представители карабахских сепаратистов, а поддержку движению якобы оказывали определенные круги из России.

Иранская нефть пахнет порохом
Иранская нефть пахнет порохом актуальный комментарий
20:56 777
В Израиле назвали основное условие для прекращения войны
В Израиле назвали основное условие для прекращения войны
20:59 555
Архиепископ Баграт планировал захват 250 тысяч азербайджанцев?
Архиепископ Баграт планировал захват 250 тысяч азербайджанцев? главное на этот час
19:54 3083
Ударить по Ирану, чтобы обрушить сельское хозяйство Америки
Ударить по Ирану, чтобы обрушить сельское хозяйство Америки наш обзор
16:49 3043
Анонс Трампа: новые переговоры с Ираном
Анонс Трампа: новые переговоры с Ираном
19:55 878
Блокада Ормуза: тысячи военных, десятки кораблей и самолетов...
Блокада Ормуза: тысячи военных, десятки кораблей и самолетов... обновлено 20:43
20:43 7183
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании заметки на полях
14:44 4958
Госдума «дала добро»: Путину разрешили вводить армию в страны, где арестуют россиян
Госдума «дала добро»: Путину разрешили вводить армию в страны, где арестуют россиян
19:52 2229
Иран меняет тактику
Иран меняет тактику обновлено 18:18
18:18 8609
Заместитель Лаврова в Баку: переговоры с Джейхуном Байрамовым
Заместитель Лаврова в Баку: переговоры с Джейхуном Байрамовым
18:34 2179
Знаменитый санаторий Азербайджана стал обычным санузлом
Знаменитый санаторий Азербайджана стал обычным санузлом наш спецреп; все еще актуально
13:34 7516
