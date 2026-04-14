В Армении, в доме архиепископа Баграта Галстаняна, лидера «Священного движения», обнаружили документ с упоминанием «нападения на вражескую страну и захвата 150–250 тысяч гражданских лиц». Об этом сообщили адвокаты священнослужителя, задержанного в июне 2025 года по обвинению в попытке государственного переворота. Защита при этом выразила серьезные сомнения в подлинности находки. Хотя в тексте не указано название «вражеской страны», контекст событий недвусмысленно указывает на Азербайджан.

Хронология протеста Баграт Галстанян, ранее возглавлявший Тавушскую епархию, инициировал массовые протесты весной 2024 года. Поводом послужили переговоры о делимитации и демаркации 13-километрового участка границы, предполагавшие возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района, занятых армянской стороной в начале 1990-х. Движение стартовало в Тавушской области и переросло в пеший марш на Ереван. Оппозиционные силы, придерживающиеся реваншистских взглядов, рассматривали Галстаняна как единого кандидата на пост премьер-министра. Однако расчет на лавинообразный рост протеста не оправдался: в столице священника поддержали не более 10 тысяч человек, и вскоре активность митингующих сошла на нет. Обвинения в терроризме и перевороте Ситуация обострилась в июне 2025 года, когда спецслужбы Армении задержали Галстаняна и ряд его сторонников. Им вменили подготовку вооруженного захвата власти, организацию терактов и покушений. По данным Следственного комитета (СК) Армении, участники движения «Священная борьба» формировали от 200 до 250 ударных групп по 25 человек в каждой, привлекая в свои ряды действующих военнослужащих и сотрудников полиции. Следствие утверждает, что заговорщики планировали:

• захват административных зданий; • поджоги и теракты; • блокирование транспортных узлов; • масштабные отключения электроэнергии и интернета посредством хакерских атак. В СК заявляют, что к началу 2025 года оппозиционеры завербовали более тысячи человек и заготовили значительное количество зажигательных устройств. В качестве доказательств были опубликованы записи телефонных переговоров и кадры оперативной съемки тайных встреч. Позиция защиты и властей Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя аресты, подчеркнул, что определенные силы пытаются силой сорвать мирный процесс на Южном Кавказе и дестабилизировать страну. Судебный процесс продолжается с августа 2025 года. Защита строит тактику на отрицании подлинности улик. Так, адвокат Ованнес Худоян указал, что следствие до сих пор не провело почерковедческую экспертизу рукописей, приписываемых Галстаняну.