Архиепископ Баграт планировал захват 250 тысяч азербайджанцев?

В Армении, в доме архиепископа Баграта Галстаняна, лидера «Священного движения», обнаружили документ с упоминанием «нападения на вражескую страну и захвата 150–250 тысяч гражданских лиц». Об этом сообщили адвокаты священнослужителя, задержанного в июне 2025 года по обвинению в попытке государственного переворота.
Защита при этом выразила серьезные сомнения в подлинности находки.
Хотя в тексте не указано название «вражеской страны», контекст событий недвусмысленно указывает на Азербайджан.
Хронология протеста
Баграт Галстанян, ранее возглавлявший Тавушскую епархию, инициировал массовые протесты весной 2024 года. Поводом послужили переговоры о делимитации и демаркации 13-километрового участка границы, предполагавшие возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района, занятых армянской стороной в начале 1990-х.
Движение стартовало в Тавушской области и переросло в пеший марш на Ереван. Оппозиционные силы, придерживающиеся реваншистских взглядов, рассматривали Галстаняна как единого кандидата на пост премьер-министра. Однако расчет на лавинообразный рост протеста не оправдался: в столице священника поддержали не более 10 тысяч человек, и вскоре активность митингующих сошла на нет.
Обвинения в терроризме и перевороте
Ситуация обострилась в июне 2025 года, когда спецслужбы Армении задержали Галстаняна и ряд его сторонников. Им вменили подготовку вооруженного захвата власти, организацию терактов и покушений.
По данным Следственного комитета (СК) Армении, участники движения «Священная борьба» формировали от 200 до 250 ударных групп по 25 человек в каждой, привлекая в свои ряды действующих военнослужащих и сотрудников полиции. Следствие утверждает, что заговорщики планировали:
• захват административных зданий;
• поджоги и теракты;
• блокирование транспортных узлов;
• масштабные отключения электроэнергии и интернета посредством хакерских атак.
В СК заявляют, что к началу 2025 года оппозиционеры завербовали более тысячи человек и заготовили значительное количество зажигательных устройств. В качестве доказательств были опубликованы записи телефонных переговоров и кадры оперативной съемки тайных встреч.
Позиция защиты и властей
Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя аресты, подчеркнул, что определенные силы пытаются силой сорвать мирный процесс на Южном Кавказе и дестабилизировать страну.
Судебный процесс продолжается с августа 2025 года. Защита строит тактику на отрицании подлинности улик. Так, адвокат Ованнес Худоян указал, что следствие до сих пор не провело почерковедческую экспертизу рукописей, приписываемых Галстаняну.
Другой адвокат, Татевик Согоян, назвала содержание найденных документов «абсурдным». Речь идет о схеме на английском языке, где упоминаются Россия, Беларусь, Иран, Китай, Испания, Грузия, Индия и Кипр.
«В тексте говорится о проникновении во «вражескую страну» и захвате до четверти миллиона гражданских лиц. Это абсолютно нереалистично», — заявила Согоян.
Она предположила, что записи на обложке тетради могли быть письмами от радикально настроенных граждан, которые архиепископ просто хранил у себя.
Следствие также подчеркивает, что в рядах группировки состояли представители карабахских сепаратистов, а поддержку движению якобы оказывали определенные круги из России.