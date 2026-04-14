В мутных водах Аравийского моря разворачивается стихия атомных двигателей и палубной авиации. Спустя десятилетия после «танкерных войн» 1980-х мир вновь замер у входа в Ормузский пролив, где Соединенные Штаты развернули внушительную армаду, превращая жизненно важную артерию мировой энергетики в зону прямой конфронтации. Согласно последним данным Военно-морского института США (USNI), в регионе сконцентрировано 14 вымпелов ВМС США. В центре этого железного кулака — авианосец USS Abraham Lincoln, который 11 апреля подошел к побережью Ирана на беспрецедентные 200 километров. Это кратчайшая дистанция между американской палубной авиацией и территорией исламской республики с начала текущего конфликта.

Состав американской группировки говорит о подготовке к сценарию высокой интенсивности: в авангарде сосредоточена ударная мощь - группа авианосца Lincoln при поддержке эсминцев Spruance и Petersen, чьи амфибийные возможности расширяет десантная группа во главе с кораблем Tripoli, готовая к операциям на побережье. А в арьрегарде сам авианосец George H.W. Bush. Представители администрации в беседах с журналистами не скрывают, что введенная блокада — не обычная военная мера, а жесткая переговорная тактика Трампа, который намерен лишить Тегеран их главного преимущества — возможности шантажировать мир перекрытием пролива. Теперь пролив перекрыт уже и со стороны Вашингтона. А в самом Тегеране воцарилась напряженная тишина. Власти рассматривают возможность временной паузы в движении своих судов. Муллократия предпринимает новую попытку оставить «окно» для дипломатии. Однако за этой паузой скрывается опасная неопределенность. Официальный представитель МИД Ирана хранит молчание, пока военное руководство страны оценивает риски прямого столкновения с флотом, превосходящим их по огневой мощи в разы.

А тем временем на рынках зреет предчувствие бури. Искусственное сдерживание цен на нефть, которое мы наблюдали в последние недели, может оказаться затишьем перед грандиозным скачком. Аналитики в частных беседах указывают на то, что нынешняя эскалация идеально ложится в канву «большой сделки» Трампа. Критически настроенные эксперты и инсайдеры полагают, что сценарий может быть гораздо жестче, чем просто демонстрация флага. Ряд экспертов высказывают убежденность, что переговоры – своего рода ширма. Существует мнение, что дипломатический раунд — лишь формальность перед началом точечных ударов. А обрушение цен на нефть с последующим резким взлетом в случае начала боевых действий позволит игрокам, обладающим инсайдерской информацией, аккумулировать колоссальные капиталы.