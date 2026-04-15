США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?

В итоге Вашингтон все же сменил тактику в конфронтации с Ираном. После нескольких недель авиаударов, не принесших смены режима, США вернулись к многолетней, но более жесткой экономической «удавке». И, как выясняется, главная угроза для исламской республики кроется не в бомбах, а в географии, которую Тегеран годами считал своим главным преимуществом. Спустя десятилетия угроз со стороны Тегерана перекрыть Ормузский пролив Вашингтон решил разыграть новую геополитическую игру самостоятельно. Второй день подряд экспорт иранской нефти находится на нулевой отметке. Но, вопреки ожиданиям, для этого ВМС США не потребовалось вводить флот непосредственно в узкие воды залива.

Согласно последним данным Центрального командования США (CENTCOM), «умная блокада» осуществляется дистанционно, поскольку современные системы слежения и космическая разведка позволяют американским кораблям, находящимся в открытом море за тысячи миль от иранских берегов, диктовать условия судоходства. Результат ошеломляющий: с понедельника восемь танкеров, связанных с Ираном, изменили курс по первому требованию по радио. Ни одного выстрела, ни одна абордажная группа не ступила на палубу. Долгое время Ормузский пролив называли «ядерным оружием» Тегерана. Считалось, что, заблокировав этот коридор шириной в 21 милю, Иран сможет обрушить мировую экономику. Однако реальность оказалась зеркальной. «Представление об Ормузском проливе как о козырной карте Ирана – это фундаментальное искажение фактов, – пишет в своей колонке для Foreign Affairs Миад Малеки, бывший высокопоставленный чиновник Министерства финансов США. – Это не оружие, это горло, через которое дышит Иран».

Цифры подтверждают вывод Малеки: 90% всей морской торговли Ирана проходит через этот узкий пролив, а 92–96% нефтяного экспорта критически зависят от единственного терминала на острове Харк. К тому же Иран является крупнейшим импортером продовольствия (14 млн тонн зерна в год) в регионе, и почти весь этот объем идет через пролив. В отличие от своих соседей — Саудовской Аравии или ОАЭ, — у Тегерана нет развитой сети трубопроводов в обход пролива. Проект «Горех-Джаск», широко разрекламированный в 2021 году, на деле оказался «бумажной логистикой»: к лету 2024 года его мощность не дотягивала и до 70 тысяч баррелей в сутки, а сейчас терминал и вовсе простаивает. Стратегическая ловушка для КСИР заключается в том, что их тактика «москитного флота» — быстрых катеров и ракет малой дальности — работает только вблизи берега. Американская блокада вынесена далеко за пределы их досягаемости.

«США не обязаны держать корабли в Персидском заливе», — объясняет Карл Шустер, бывший капитан ВМС США. Обладая преимуществом в скорости и глобальным присутствием, флот США может перехватить любое судно в любой точке международных вод. Учитывая, что груженый танкер движется со скоростью велосипедиста, попытка «прорваться» выглядит самоубийственной. Последствия полной остановки экспорта для Ирана будут не просто болезненными — они могут стать необратимыми. Блокада бьет по трем критическим точкам: - Продовольственная безопасность: Запасы зерна могут исчерпаться в течение нескольких недель. Альтернативный порт Чабахар способен принять лишь 20% необходимого грузопотока. - Энергетический коллапс: Иран, несмотря на запасы нефти, не обеспечивает себя бензином из-за изношенных НПЗ. Дефицит в 4 миллиона галлонов в день покрывался импортом, который теперь перекрыт. Цены на топливо внутри страны уже подскочили на 40%.