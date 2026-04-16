Иран рассчитывает на Россию

После введения Соединенными Штатами морской блокады Иран ищет альтернативные способы экспорта своей нефти. Центральное командование США сообщает, что 10 судов, покинувших иранские порты с момента начала блокады, были вынуждены вернуться. Таким образом, Иран не может осуществлять поставки через Ормузский пролив уже более двух дней. Напомним, ранее более 90 процентов иранского нефтяного экспорта осуществлялось танкерами именно через этот пролив. Аналитики полагают, что если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, Иран будет вынужден сократить добычу нефти уже через два месяца. К этому времени наземные резервуары и пустые танкеры будут заполнены, в результате чего места для хранения добываемого сырья просто не останется. До начала блокады объем добычи в Иране составлял до 2 миллионов баррелей в сутки. Эсмаил Ковсари, член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента и генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что блокада не окажет существенного влияния на экспортные возможности Тегерана. По его словам, Иран поддерживает «соседские и торговые отношения» более чем с 10 странами, что позволяет смягчить последствия санкционных ограничений. Ковсари отметил, что ранее, в частности, после начала конфликта в Украине, Россия экспортировала свою нефть через Иран. Теперь Иран может аналогичным образом поставлять сырье через Россию и другие страны, в том числе по трубопроводам. «Это не проблема», — подчеркнул генерал в интервью иранскому государственному телевидению.

Однако заявления Ковсари могут показаться чрезмерно оптимистичными, так как основные мощности по добыче нефти в Иране сосредоточены в районе Персидского залива, и экспорт из этого региона через территорию России логистически невозможен. Иран мог бы перенаправлять часть нефти через Каспийское море в российскую трубопроводную систему с последующим выходом на порт Новороссийск, но такой вариант лишь незначительно ослабил бы последствия блокады. Следует отметить, что, устанавливая военно-морскую блокаду, США стремятся разблокировать Ормузский пролив и принудить Иран к уступкам по ядерной программе. Данный план также подразумевает скрытую надежду на то, что резкое ухудшение экономических условий спровоцирует внутренние политические разногласия и станет испытанием для действующего режима на прочность. В долгосрочной же перспективе это апеллирует к объективной потребности иранского руководства в экономическом росте для восстановления страны после затяжной кампании бомбардировок со стороны США и Израиля. Тем не менее предположение о том, что иранские лидеры оценят ситуацию именно в таком ключе, может быть преждевременным. Как сообщает CNN со ссылкой на данные правозащитных организаций и независимых экспертов, революционные власти уже демонстрировали безразличие к тяготам своего народа, проводя последовательные политические репрессии, жертвами которых стали тысячи людей. Способность режима к выживанию, несмотря на гибель многих высокопоставленных лиц в ходе войны, свидетельствует о его высоком «пороге боли». Вполне возможно, что США снова недооценивают стойкость иранского руководства в том, что оно воспринимает как битву за само существование. Таким образом, исход американской блокады во многом зависит от фактора времени. Существует вероятность, что данный план начнет ограничивать возможности Ирана эффективнее, чем это делало прямое военное наступление с воздуха.