Турки и греки снова в шаге от войны

Затишье на Кипре, сохраняющееся на протяжении десятилетий, в последние дни подверглось серьезному испытанию. Как сообщал накануне haqqin.az, в районе деревни Пила, расположенной в буферной зоне ООН («Зеленая линия»), вспыхнула напряженность, которая быстро переросла из локального спора фермеров в вопрос национальной безопасности, вовлекший в орбиту Анкару, Афины, британский контингент и миротворческие силы ООН.
Искры в буферной зоне
Кризис начался с противоречивых сообщений, характерных для разделенного острова. Кипрское агентство новостей (официальный орган греческой администрации Кипра) распространило тревожную информацию: якобы 15 танков Вооруженных сил Турции были выдвинуты непосредственно к буферной зоне. По утверждениям греческой стороны, в нейтральную полосу также вошли десятки сотрудников турецко-кипрской полиции в гражданской одежде, установившие флаг Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Однако на местах реальность выглядит более прозаично, но не менее опасно. Гёкхан Гюлер, бывший советник президента ТРСК, в интервью haqqin.az пояснил, что триггером стал инцидент на равнине Чайхан. Греческие чиновники попытались принудительно осмотреть скот, принадлежащий шести турецким фермерам, под предлогом борьбы с ящуром. Попытка пересечь границу для «незаконной проверки» была заблокирована турецкой полицией.
Представитель Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) Алим Сиддик поспешил опровергнуть слухи о масштабном нарушении нейтральной зоны, пытаясь сбить градус паники. Тем не менее греческая сторона продолжает настаивать на том, что патрулирование ООН усилено, а с британской военной базы в Декелии были переброшены дополнительные силы.
«Суверенитет под угрозой»: риторика лидеров
Премьер-министр ТРСК Юнал Юстел выступил с жестким заявлением, обвинив греческую администрацию в использовании ветеринарного контроля как «дымовой завесы» для нарушения суверенитета.
«Мы поддерживаем мир, но если границы и суверенитет ТРСК окажутся под угрозой, мы предпримем все необходимые шаги», — подчеркнул Юстел.
В то же время президент ТРСК Туфан Эрхюрман придерживается более умеренного тона, призывая к дипломатии и обвиняя греческие СМИ в намеренном раздувании конфликта. Но за этой дипломатической пикировкой скрывается более глубокая проблема — стремительная милитаризация острова.
Гонка вооружений под палящим солнцем
Эксперты отмечают, что инцидент в Пиле — лишь симптом. Директор Центра кавказских исследований в Анкаре, профессор Хасан Октай в беседе с haqqin.az указывает на фундаментальное изменение военного баланса.
Анкара активно модернизирует свои силы на острове, заменяя устаревшую технику на современные турецкие разработки и обновленные версии танков. Это создает у греков-киприотов «ощущение экзистенциальной угрозы».
Никосия, в свою очередь, активно закупает противотанковые системы нового поколения у США, ударные вертолеты у Франции и системы ПВО у Израиля.
«Греческие СМИ регулярно подают эти закупки как подготовку к прямому столкновению с Турцией, что лишь подливает масла в огонь», — отмечает Октай.
Геополитический контекст
Стратегическая значимость Кипра резко возросла на фоне эскалации противостояния между Ираном, Израилем и США. На этом фоне любой вопрос — от прав на бурение газовых скважин в Восточном Средиземноморье до статуса аэропорта Эрджан — становится потенциальным поводом к войне.
По мнению профессора Октая, турецкие бронетанковые части в районах Пашакёй и Дегирменлик способны достичь стратегических точек на юге острова за считанные часы. Хотя сегодня «дула танков не направлены на юг в режиме прямой угрозы», взаимное недоверие достигло такого уровня, что даже вспышка ящура среди коров воспринимается как прелюдия к вторжению.
Кипр остается пороховой бочкой, где интересы крупных игроков переплетаются с бытовыми нуждами местных жителей. Если механизмы деэскалации, курируемые ООН, дадут сбой, кратковременный военный конфликт между силами на острове перестает казаться невозможным сценарием. На данный момент дипломатия удерживает позиции, но «Зеленая линия» еще никогда не выглядела такой хрупкой.