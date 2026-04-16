Турки и греки снова в шаге от войны

Затишье на Кипре, сохраняющееся на протяжении десятилетий, в последние дни подверглось серьезному испытанию. Как сообщал накануне haqqin.az, в районе деревни Пила, расположенной в буферной зоне ООН («Зеленая линия»), вспыхнула напряженность, которая быстро переросла из локального спора фермеров в вопрос национальной безопасности, вовлекший в орбиту Анкару, Афины, британский контингент и миротворческие силы ООН.

Искры в буферной зоне Кризис начался с противоречивых сообщений, характерных для разделенного острова. Кипрское агентство новостей (официальный орган греческой администрации Кипра) распространило тревожную информацию: якобы 15 танков Вооруженных сил Турции были выдвинуты непосредственно к буферной зоне. По утверждениям греческой стороны, в нейтральную полосу также вошли десятки сотрудников турецко-кипрской полиции в гражданской одежде, установившие флаг Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Однако на местах реальность выглядит более прозаично, но не менее опасно. Гёкхан Гюлер, бывший советник президента ТРСК, в интервью haqqin.az пояснил, что триггером стал инцидент на равнине Чайхан. Греческие чиновники попытались принудительно осмотреть скот, принадлежащий шести турецким фермерам, под предлогом борьбы с ящуром. Попытка пересечь границу для «незаконной проверки» была заблокирована турецкой полицией. Представитель Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) Алим Сиддик поспешил опровергнуть слухи о масштабном нарушении нейтральной зоны, пытаясь сбить градус паники. Тем не менее греческая сторона продолжает настаивать на том, что патрулирование ООН усилено, а с британской военной базы в Декелии были переброшены дополнительные силы.

«Суверенитет под угрозой»: риторика лидеров Премьер-министр ТРСК Юнал Юстел выступил с жестким заявлением, обвинив греческую администрацию в использовании ветеринарного контроля как «дымовой завесы» для нарушения суверенитета. «Мы поддерживаем мир, но если границы и суверенитет ТРСК окажутся под угрозой, мы предпримем все необходимые шаги», — подчеркнул Юстел. В то же время президент ТРСК Туфан Эрхюрман придерживается более умеренного тона, призывая к дипломатии и обвиняя греческие СМИ в намеренном раздувании конфликта. Но за этой дипломатической пикировкой скрывается более глубокая проблема — стремительная милитаризация острова.

Гонка вооружений под палящим солнцем Эксперты отмечают, что инцидент в Пиле — лишь симптом. Директор Центра кавказских исследований в Анкаре, профессор Хасан Октай в беседе с haqqin.az указывает на фундаментальное изменение военного баланса. Анкара активно модернизирует свои силы на острове, заменяя устаревшую технику на современные турецкие разработки и обновленные версии танков. Это создает у греков-киприотов «ощущение экзистенциальной угрозы». Никосия, в свою очередь, активно закупает противотанковые системы нового поколения у США, ударные вертолеты у Франции и системы ПВО у Израиля. «Греческие СМИ регулярно подают эти закупки как подготовку к прямому столкновению с Турцией, что лишь подливает масла в огонь», — отмечает Октай.