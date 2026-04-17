USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Новость дня
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане

третья мировая
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
02:35 832

Израиль впервые назначил посла в самопровозглашенную Республику Сомалиленд. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел страны.

Данную должность занял опытный дипломат Майкл Лотем, чья карьера ранее была связана с работой в Азербайджане. Кроме Баку, Лотем возглавлял дипмиссии еврейского государства Кении, а затем в Казахстане.

Решение о назначении последовало за резонансным признанием Израилем независимости региона в декабре 2025 года.

Этот шаг стал важным этапом в развитии дипломатического присутствия еврейского государства на Африканском Роге. Ранее Израиль официально утвердил первого посла Сомалиленда в стране — им стал Мохамед Хаги, прежде представлявший интересы региона на Тайване.

Хорошо известный в Баку Майкл Лотем стал первым послом провозглашенном Сомалиленд

Назначение Лотема состоялось после визита министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Харгейсу в январе 2026 года. Та поездка стала первым контактом на высоком уровне между сторонами после признания независимости региона.

Федеральное правительство Сомали в Могадишо резко осудило действия Израиля, назвав визит «несанкционированным вторжением» и «грубым нарушением суверенитета». Власти страны вновь подтвердили, что Харгейса остается «неотъемлемой частью» Федеративной Республики Сомали.

Геополитический раскол

С точки зрения геополитики признание Израилем Сомалиленда — сепаратистского образования на территории Сомали — существенно осложнило ситуацию в регионе. Здесь пересекаются интересы крупных мировых держав, проходят стратегически важные торговые маршруты и сохраняет серьезное влияние Турция.

Турция и Азербайджан продолжают последовательно признавать центральное правительство Сомали. Сразу после действий Израиля президент Сомали Хасан Шейх Махмуд совершил экстренный визит в Анкару для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры договорились об углублении сотрудничества в военной и разведывательной сферах, а также в области разработки нефтегазовых месторождений.

МИД Азербайджана также выступил с заявлением. Несмотря на то что название еврейского государства в тексте прямо не упоминалось, официальный Баку подчеркнул: признание подобных регионов противоречит международному праву, а Азербайджан всецело поддерживает территориальную целостность Сомали.

Символично, что на днях, 14 апреля, новый посол Сомали в Азербайджане Абдинур Дахир Фидо вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества. История дипломатических связей между Баку и Могадишо насчитывает около 20 лет, и в последнее время контакты на высшем уровне заметно активизировались.

Борьба за побережье

В то время как Азербайджан и Турция поддерживают суверенитет Сомали, Израиль, признав Сомалиленд, фактически создает на Африканском Роге собственный стратегический плацдарм.

Сомалиленд расположен на побережье Аденского залива — ключевой артерии международной морской торговли. Именно в этой акватории действуют противники Израиля — йеменские хуситы. По данным аналитической компании Lloyd’s List, через Аденский залив вдоль побережья Сомали к Суэцкому каналу проходит около 12% мирового товарооборота, что в денежном эквиваленте составляет в среднем 1 триллион долларов в год.

Турецкое влияние и исторический контекст

Отношения Турции и Сомали имеют глубокие корни, уходящие в Средневековье, когда Османская империя и султанат Адал выступали союзниками. В современную эпоху дипломатические отношения были установлены в 1979 году. После перерыва, вызванного гражданской войной 1991 года, Турция вернулась в регион в 2011-м, открыв посольство в Могадишо сразу после восстановления контроля центрального правительства над столицей.

С тех пор Анкара оказывает Сомали масштабную экономическую и военную помощь. В 2017 году в Могадишо была создана крупнейшая зарубежная турецкая военно-морская база для подготовки местной армии и полиции. А в феврале 2024 года стороны подписали оборонное соглашение, направленное на защиту морских границ от пиратов и борьбу с террористическими группировками, связанными с «Аль‑Каидой».

Назначение опытного Майкла Лотема в Харгейсу подтверждает, что борьба за влияние в этом нестабильном, но критически важном регионе выходит на новый, более острый уровень.

Читайте по теме

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться