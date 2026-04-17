Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане

Израиль впервые назначил посла в самопровозглашенную Республику Сомалиленд. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел страны. Данную должность занял опытный дипломат Майкл Лотем, чья карьера ранее была связана с работой в Азербайджане. Кроме Баку, Лотем возглавлял дипмиссии еврейского государства Кении, а затем в Казахстане. Решение о назначении последовало за резонансным признанием Израилем независимости региона в декабре 2025 года. Этот шаг стал важным этапом в развитии дипломатического присутствия еврейского государства на Африканском Роге. Ранее Израиль официально утвердил первого посла Сомалиленда в стране — им стал Мохамед Хаги, прежде представлявший интересы региона на Тайване.

Назначение Лотема состоялось после визита министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Харгейсу в январе 2026 года. Та поездка стала первым контактом на высоком уровне между сторонами после признания независимости региона. Федеральное правительство Сомали в Могадишо резко осудило действия Израиля, назвав визит «несанкционированным вторжением» и «грубым нарушением суверенитета». Власти страны вновь подтвердили, что Харгейса остается «неотъемлемой частью» Федеративной Республики Сомали. Геополитический раскол С точки зрения геополитики признание Израилем Сомалиленда — сепаратистского образования на территории Сомали — существенно осложнило ситуацию в регионе. Здесь пересекаются интересы крупных мировых держав, проходят стратегически важные торговые маршруты и сохраняет серьезное влияние Турция. Турция и Азербайджан продолжают последовательно признавать центральное правительство Сомали. Сразу после действий Израиля президент Сомали Хасан Шейх Махмуд совершил экстренный визит в Анкару для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры договорились об углублении сотрудничества в военной и разведывательной сферах, а также в области разработки нефтегазовых месторождений. МИД Азербайджана также выступил с заявлением. Несмотря на то что название еврейского государства в тексте прямо не упоминалось, официальный Баку подчеркнул: признание подобных регионов противоречит международному праву, а Азербайджан всецело поддерживает территориальную целостность Сомали.

Символично, что на днях, 14 апреля, новый посол Сомали в Азербайджане Абдинур Дахир Фидо вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества. История дипломатических связей между Баку и Могадишо насчитывает около 20 лет, и в последнее время контакты на высшем уровне заметно активизировались. Борьба за побережье В то время как Азербайджан и Турция поддерживают суверенитет Сомали, Израиль, признав Сомалиленд, фактически создает на Африканском Роге собственный стратегический плацдарм. Сомалиленд расположен на побережье Аденского залива — ключевой артерии международной морской торговли. Именно в этой акватории действуют противники Израиля — йеменские хуситы. По данным аналитической компании Lloyd’s List, через Аденский залив вдоль побережья Сомали к Суэцкому каналу проходит около 12% мирового товарооборота, что в денежном эквиваленте составляет в среднем 1 триллион долларов в год.