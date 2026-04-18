Кочарян с Капитолия нападает на «дорогу Трампа»

На фоне затянувшегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном усиливается давление на проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Основными инициаторами атак выступают пророссийские реваншистские силы в Армении во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном.

Между Москвой и Тегераном

В последние недели Кочарян последовательно критикует TRIPP. Он выражает надежду, что если Иран выйдет из противостояния с США и Израилем окрепшим, инициатива будет заблокирована. Экс-президент называет проект «американским продуктом, обслуживающим интересы Баку и Анкары», утверждая, что участие в нем разрушает «традиционную систему региональных отношений».

«Реализация TRIPP под большим вопросом из-за войны вокруг Ирана. Я не вижу практических перспектив этого проекта, так как он создает фундаментальные проблемы с Тегераном. Единственный выход — расширение формата с включением России и Китая, то есть стран, дружественных Ирану. Любые иные варианты обречены», — заявляет Кочарян.

Готовясь к июньским выборам, Кочарян продвигает тезис о том, что российское участие — «единственный способ спасти проект». Эта риторика полностью синхронизирована с позицией Москвы. Если поначалу РФ скептически относилась к TRIPP, то с переходом проекта в практическую стадию Кремль начал давить на Ереван, требуя включения в игру. Однако, согласно американо-армянскому соглашению, это возможно лишь при обоюдном согласии сторон.

В текущих реалиях участие России в «маршруте Трампа», который является частью стратегически важного для Запада «Срединного коридора», не отвечает интересам США, да и правительство Армении не стремится к такому сценарию.