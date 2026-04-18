Кочарян с Капитолия нападает на «дорогу Трампа»

На фоне затянувшегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном усиливается давление на проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Основными инициаторами атак выступают пророссийские реваншистские силы в Армении во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном.
Между Москвой и Тегераном
В последние недели Кочарян последовательно критикует TRIPP. Он выражает надежду, что если Иран выйдет из противостояния с США и Израилем окрепшим, инициатива будет заблокирована. Экс-президент называет проект «американским продуктом, обслуживающим интересы Баку и Анкары», утверждая, что участие в нем разрушает «традиционную систему региональных отношений».
«Реализация TRIPP под большим вопросом из-за войны вокруг Ирана. Я не вижу практических перспектив этого проекта, так как он создает фундаментальные проблемы с Тегераном. Единственный выход — расширение формата с включением России и Китая, то есть стран, дружественных Ирану. Любые иные варианты обречены», — заявляет Кочарян.
Готовясь к июньским выборам, Кочарян продвигает тезис о том, что российское участие — «единственный способ спасти проект». Эта риторика полностью синхронизирована с позицией Москвы. Если поначалу РФ скептически относилась к TRIPP, то с переходом проекта в практическую стадию Кремль начал давить на Ереван, требуя включения в игру. Однако, согласно американо-армянскому соглашению, это возможно лишь при обоюдном согласии сторон.
В текущих реалиях участие России в «маршруте Трампа», который является частью стратегически важного для Запада «Срединного коридора», не отвечает интересам США, да и правительство Армении не стремится к такому сценарию.
Иранский фактор: страхи и реальность
Возможности Москвы заблокировать проект напрямую ограничены, поэтому ей и ее сторонникам в Армении выгодно, чтобы роль «тормоза» взял на себя Иран. Но позиция Тегерана неоднозначна.
Еще в августе прошлого года сразу же после подписания соглашения в Белом доме нынешняя правящая верхушка Ирана в лице Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) назвала проект «угрозой национальной безопасности Ирана». Хотя при этом правительство реформиста Пезешкиана не разделило панических оценок силовиков. Наконец, после поражений в 12-дневной войне с Израилем и на фоне масштабного противостояния с США позиции Ирана заметно ослабли. В январе, когда Вашингтон и Ереван финализировали двустороннее соглашение по TRIPP, Тегеран не выразил жесткого протеста.
Сегодня Иран, изнуренный войной и потерями, стремится к ядерной сделке и нормализации отношений с США. Завершение 47-летнего противостояния для Тегерана важнее, чем блокировка транспортных коридоров, что делает прогнозы Кочаряна о «иранском заслоне» весьма сомнительными.
«Второй фронт» на Капитолийском холме
Против TRIPP выступают не только в Ереване. На слушаниях в Конгрессе США, организованных Армянской национальной ассамблеей Америки (ANCA), представители диаспоры заявили, что проект несет угрозу Армении.
Аргументы лоббистов сводятся к следующему:
- Отсутствие выгоды: Армения получит лишь «размытый суверенитет» и ослабленные границы.
- Политический маневр: Юрист Карниг Керконян назвал проект «актом умиротворения», который позволяет Азербайджану игнорировать фактическую государственность Армении.
Складывается уникальная и парадоксальная ситуация: позиции американских армян и пророссийских сил в Ереване полностью совпали. Раньше армянское лобби в США традиционно фокусировалось на защите страны от российского влияния, теперь же они выступают единым фронтом против трамповской инициативы.
Позиция правительства Пашиняна
Несмотря на внешнее и внутреннее давление, премьер-министр Никол Пашинян настроен оптимистично. Выступая в парламенте, он заявил, что работа над проектом не только не замедлилась из-за иранского кризиса, но и набрала обороты.
«Процессы вокруг TRIPP ускорились. Вашингтон подтвердил нам, что проект остается безусловным приоритетом для США», — подчеркнул Пашинян.
Дипломатическая активность подтверждает эти слова: на днях посол Армении в США Нарек Мкртчян провел встречу с помощником госсекретаря Райли Барнсом. Стороны обсудили не только реализацию TRIPP, но и противодействие гибридным угрозам и дезинформации, что явно намекает на попытки дискредитации проекта со стороны «реваншистских» кругов и их покровителей…