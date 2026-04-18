Кочарян с Капитолия нападает на «дорогу Трампа»

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
02:30

На фоне затянувшегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном усиливается давление на проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Основными инициаторами атак выступают пророссийские реваншистские силы в Армении во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном.

Между Москвой и Тегераном

В последние недели Кочарян последовательно критикует TRIPP. Он выражает надежду, что если Иран выйдет из противостояния с США и Израилем окрепшим, инициатива будет заблокирована. Экс-президент называет проект «американским продуктом, обслуживающим интересы Баку и Анкары», утверждая, что участие в нем разрушает «традиционную систему региональных отношений».

«Реализация TRIPP под большим вопросом из-за войны вокруг Ирана. Я не вижу практических перспектив этого проекта, так как он создает фундаментальные проблемы с Тегераном. Единственный выход — расширение формата с включением России и Китая, то есть стран, дружественных Ирану. Любые иные варианты обречены», — заявляет Кочарян.

Готовясь к июньским выборам, Кочарян продвигает тезис о том, что российское участие — «единственный способ спасти проект». Эта риторика полностью синхронизирована с позицией Москвы. Если поначалу РФ скептически относилась к TRIPP, то с переходом проекта в практическую стадию Кремль начал давить на Ереван, требуя включения в игру. Однако, согласно американо-армянскому соглашению, это возможно лишь при обоюдном согласии сторон.

В текущих реалиях участие России в «маршруте Трампа», который является частью стратегически важного для Запада «Срединного коридора», не отвечает интересам США, да и правительство Армении не стремится к такому сценарию.

Иранский фактор: страхи и реальность

Возможности Москвы заблокировать проект напрямую ограничены, поэтому ей и ее сторонникам в Армении выгодно, чтобы роль «тормоза» взял на себя Иран. Но позиция Тегерана неоднозначна.

Еще в августе прошлого года сразу же после подписания соглашения в Белом доме нынешняя правящая верхушка Ирана в лице Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) назвала проект «угрозой национальной безопасности Ирана». Хотя при этом правительство реформиста Пезешкиана не разделило панических оценок силовиков. Наконец, после поражений в 12-дневной войне с Израилем и на фоне масштабного противостояния с США позиции Ирана заметно ослабли. В январе, когда Вашингтон и Ереван финализировали двустороннее соглашение по TRIPP, Тегеран не выразил жесткого протеста.

Сегодня Иран, изнуренный войной и потерями, стремится к ядерной сделке и нормализации отношений с США. Завершение 47-летнего противостояния для Тегерана важнее, чем блокировка транспортных коридоров, что делает прогнозы Кочаряна о «иранском заслоне» весьма сомнительными.

«Второй фронт» на Капитолийском холме

Против TRIPP выступают не только в Ереване. На слушаниях в Конгрессе США, организованных Армянской национальной ассамблеей Америки (ANCA), представители диаспоры заявили, что проект несет угрозу Армении.

Аргументы лоббистов сводятся к следующему:

- Отсутствие выгоды: Армения получит лишь «размытый суверенитет» и ослабленные границы.

- Политический маневр: Юрист Карниг Керконян назвал проект «актом умиротворения», который позволяет Азербайджану игнорировать фактическую государственность Армении.

Складывается уникальная и парадоксальная ситуация: позиции американских армян и пророссийских сил в Ереване полностью совпали. Раньше армянское лобби в США традиционно фокусировалось на защите страны от российского влияния, теперь же они выступают единым фронтом против трамповской инициативы.

Позиция правительства Пашиняна

Несмотря на внешнее и внутреннее давление, премьер-министр Никол Пашинян настроен оптимистично. Выступая в парламенте, он заявил, что работа над проектом не только не замедлилась из-за иранского кризиса, но и набрала обороты.

«Процессы вокруг TRIPP ускорились. Вашингтон подтвердил нам, что проект остается безусловным приоритетом для США», — подчеркнул Пашинян.

Дипломатическая активность подтверждает эти слова: на днях посол Армении в США Нарек Мкртчян провел встречу с помощником госсекретаря Райли Барнсом. Стороны обсудили не только реализацию TRIPP, но и противодействие гибридным угрозам и дезинформации, что явно намекает на попытки дискредитации проекта со стороны «реваншистских» кругов и их покровителей…

Читайте по теме

План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
22 января 2026, 11:45 7127
Мир зависит от того, устоит ли Пашинян по следам американских аналитиков; все еще актуально
22 февраля 2026, 14:43 8080
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council; все еще актуально
22 января 2026, 18:21 5817
Мир за морями, а война за горами
Мир за морями, а война за горами наша аналитика
01:54 714
Почему «Сабах» высмеивает успехи «Карабаха»?
Почему «Сабах» высмеивает успехи «Карабаха»? Смешались в кучу кони, совы…
02:27 710
Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...
Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны... обновлено 02:45
02:45 17783
Нетаньяху «в шоке» от заявлений Трампа
Нетаньяху «в шоке» от заявлений Трампа Axios
00:50 2213
Бесконечная блокада иранских портов?
Бесконечная блокада иранских портов?
00:44 909
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
17 апреля 2026, 13:25 5354
Лидер турецкой оппозиции в гневе от заявления посла США
Лидер турецкой оппозиции в гневе от заявления посла США
17 апреля 2026, 23:25 2550
Россия взялась за крупнейшее месторождение марганца в Украине
Россия взялась за крупнейшее месторождение марганца в Украине
17 апреля 2026, 23:05 2381
Секретная операция Израиля в Ливане
Секретная операция Израиля в Ливане
17 апреля 2026, 22:08 2046
В Иране раскритиковали заявление Аракчи
В Иране раскритиковали заявление Аракчи
17 апреля 2026, 21:59 3774
Мирный договор: Ереван заявил о совместной работе с Баку
Мирный договор: Ереван заявил о совместной работе с Баку обновлено 21:04
17 апреля 2026, 21:04 3496

