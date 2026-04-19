Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду

Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
02:14 1023

Геополитическая обстановка в зоне Ормузского пролива вошла в фазу фундаментальной трансформации. Заявления официальных лиц Тегерана в сочетании с масштабными маневрами ВВС США указывают на то, что регион перестает быть зоной «свободного судоходства» в привычном понимании, превращаясь в площадку для жесткого экономического и военного противостояния.

Иран переходит от угроз перекрытия пролива к стратегии его монетизации. Член парламентского комитета по нацбезопасности Ирана Алаэддин Боруджерди четко обозначил новую позицию: возврата к довоенному статус-кво не будет.

Иран не отдает Ормузский пролив

Тегеран решительно отвергает любое компромиссное решение проблемы, и твердо намерен взимать сборы за проход через пролив, обосновывая это расходами на обеспечение безопасности. Чем же Республика КСИР обосновывает свое предложение принимать оплату исключительно в риалах? (в частности, в цифровом риале) Во-первых, Иран обуславливает искусственное повышение спроса на национальную валюту. Во-вторых, обеспечивает тем самым долгожданный обход международных финансовых санкций. И, наконец, в-третьих, реанимирует из пепла развалившуюся во время экономического коллапса и войны банковскую систему Ирана через обязательную конвертацию для иностранных перевозчиков.

Проект находится на стадии финального согласования между парламентом, ВС Ирана и Высшим советом национальной безопасности. Утверждение «дорожной карты» КСИР де-факто будет означать установление иранского экономического контроля над главной нефтяной артерии мира.

На фоне законодательных инициатив Ирана Вашингтон демонстрирует готовность к силовому сценарию. Данные Flightradar24 и разведывательных ресурсов подтверждают беспрецедентную активность: США активно перебрасывают авиацию, зафиксирован массовый перелет военно-транспортных бортов и самолетов-заправщиков в зону ответственности CENTCOM.

Американцы готовятся ко второй схватке

К тому же американцы завершают подготовку к системной танкерной войне. США готовят операции против иранских танкеров в международных водах, что может спровоцировать симметричные действия со стороны КСИР, который весьма успешно воспользовался предоставленной Трампом передышкой. С каждым часом после провала переговорного процесса усиливается вероятность возобновления прямых ударов по территории Ирана.

Таким образом, ситуация в Ормузском проливе создает «идеальный шторм» для мировой экономики и региональной безопасности

Ормузский пролив становится точкой, где Иран пытается конвертировать свое географическое преимущество в политико-экономический суверенитет, в то время как США стремятся сохранить контроль над регионом через наращивание военной мощи.

Заявление представителей иранской верхушки о том, что условия «никогда не вернутся к прежним», подчеркивает: безопасность в регионе теперь имеет конкретную цену, и платить её придется либо валютой, либо риском военного столкновения.

