Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду

Геополитическая обстановка в зоне Ормузского пролива вошла в фазу фундаментальной трансформации. Заявления официальных лиц Тегерана в сочетании с масштабными маневрами ВВС США указывают на то, что регион перестает быть зоной «свободного судоходства» в привычном понимании, превращаясь в площадку для жесткого экономического и военного противостояния. Иран переходит от угроз перекрытия пролива к стратегии его монетизации. Член парламентского комитета по нацбезопасности Ирана Алаэддин Боруджерди четко обозначил новую позицию: возврата к довоенному статус-кво не будет.

Тегеран решительно отвергает любое компромиссное решение проблемы, и твердо намерен взимать сборы за проход через пролив, обосновывая это расходами на обеспечение безопасности. Чем же Республика КСИР обосновывает свое предложение принимать оплату исключительно в риалах? (в частности, в цифровом риале) Во-первых, Иран обуславливает искусственное повышение спроса на национальную валюту. Во-вторых, обеспечивает тем самым долгожданный обход международных финансовых санкций. И, наконец, в-третьих, реанимирует из пепла развалившуюся во время экономического коллапса и войны банковскую систему Ирана через обязательную конвертацию для иностранных перевозчиков. Проект находится на стадии финального согласования между парламентом, ВС Ирана и Высшим советом национальной безопасности. Утверждение «дорожной карты» КСИР де-факто будет означать установление иранского экономического контроля над главной нефтяной артерии мира. На фоне законодательных инициатив Ирана Вашингтон демонстрирует готовность к силовому сценарию. Данные Flightradar24 и разведывательных ресурсов подтверждают беспрецедентную активность: США активно перебрасывают авиацию, зафиксирован массовый перелет военно-транспортных бортов и самолетов-заправщиков в зону ответственности CENTCOM.