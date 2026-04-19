Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, объявил о намерении страны использовать атомную энергию. По его словам, она станет одним из ключевых компонентов национального энергетического баланса. «Мы переходим к новой модели и будем обеспечивать энергетическую безопасность не только за счет углеводородов, но и с помощью электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников. Помимо этого, принято решение включить ядерную энергетику в наш энергобаланс — с учетом того, что это чистый источник энергии, а спрос на электричество продолжает расти», — заявил Шахбазов. Министр полагает, что в ближайшем будущем можно ожидать увеличения спроса на электроэнергию примерно в три раза.

«Разумный энергетический переход предполагает сочетание природного газа, возобновляемых источников и атомной энергетики. Именно это, по нашему мнению, станет основой будущего глобального энергоснабжения», — отметил глава ведомства. Дискуссии о внедрении атомной энергетики в Азербайджане периодически велись на протяжении последнего десятилетия, однако конкретная позиция официального Баку ранее не озвучивалась. Теперь же, судя по всему, правительство пришло к окончательному решению, о котором и было заявлено на форуме в Анталье. Разумеется, когда на постсоветском пространстве заходит речь о мирном атоме, первой на ум приходит Россия. Необходимыми технологиями в регионе обладает только она, а госкорпорация «Росатом» занимает в этой сфере фактически монопольное положение. Примечательно, что строительство АЭС в Азербайджане планировалось еще в советский период — станцию предполагалось возвести в поселке Навои Гаджигабульского района. Однако после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году проект был заморожен.

В период независимости вопрос строительства АЭС впервые стал актуальным в середине 2000-х годов. В марте 2007 года Институт проблем радиации представил правительству пакет предложений по созданию АЭС мощностью 1500 МВт. Проект предусматривал строительство станции за четыре года при объеме инвестиций в $3 млрд. В конце того же года МАГАТЭ выдало Баку разрешение на создание первого в стране ядерно-исследовательского реактора, пообещав финансовую поддержку. Строительство намечалось на 2009–2011 годы, но впоследствии проект вновь был приостановлен. В мае 2014 года распоряжением президента был создан Национальный центр ядерных исследований при Министерстве связи и высоких технологий. Тогда же возобновилось обсуждение строительства АЭС в Навои. Стоит отметить, что решение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) первой в стране атомной станции Кабинет министров принял еще в 2011 году. Позже инициатива о строительстве АЭС поступила со стороны России. В декабре 2018 года «Росатом» направил азербайджанским властям предложение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

«У Азербайджана есть атомная отрасль, но нет действующих АЭС. «Росатом» направил предложения, они думают. Мы предложили два пути: один — форсированно сразу начать. В советские времена там даже была выбрана площадка под атомную станцию, можно сразу выходить на объект», — пояснял тогда источник в госкорпорации. Второй путь предполагал поэтапное сотрудничество: создание исследовательского реактора, наработку компетенций, подготовку кадров и другие подготовительные этапы в течение пяти-шести лет перед началом непосредственного строительства. 3 декабря 2019 года в Сочи президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ильхамом Алиевым публично озвучил идею строительства АЭС. Путин предложил вернуться к проекту, фундамент которого заложили еще при СССР. В ответ азербайджанский лидер пообещал поручить профильным ведомствам изучить эту возможность. Тогда же гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил в кулуарах заседания Валдайского клуба, что Москва направила Баку конкретные варианты реализации проекта. «АЭС будет такая, какую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», — подчеркнул Лихачев. По его словам, в республике наблюдается «явный перекос» в энергопотреблении, так как доля газово-тепловой генерации превышает 90%.

Лихачев пояснил, что запуск собственной АЭС позволит Азербайджану заместить внутреннее потребление газа, тем самым увеличив его экспортный потенциал и обеспечив прямую экономическую выгоду. Тем не менее, рассмотрев предложения, азербайджанское правительство на время сняло вопрос с повестки. Спустя несколько лет, в марте 2024 года, руководство «Росатома» вновь заговорило о перспективах в Азербайджане, назвав страну приоритетным регионом для развития стратегического партнерства в энергетике. Представители госкорпорации подчеркнули свой мировой опыт, отметив, что на разных стадиях реализации у них находятся 33 энергоблока в 10 странах. В декабре 2024 года вопрос о необходимости АЭС задал президенту Алиеву журналист Дмитрий Киселев. Глава государства не исключил такой сценарий, но при соблюдении «ряда сопутствующих условий». «Так сразу сказать «да» или «нет» трудно. Я чуть-чуть раскрою нашу энергетическую повестку, чтобы зрителям было ясно, где мы и что мы делаем», — ответил Алиев. Президент отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, и эта оценка десятилетней давности, вероятно, будет пересмотрена в сторону увеличения. С таким потенциалом и объемом экспорта в 25 млрд кубометров страна не испытывает острого дефицита ресурсов. К тому же Баку активно развивает гидроэнергетику в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также солнечную и ветровую генерацию за счет иностранных инвестиций. Потенциал Каспия по ветровой энергии оценивается Всемирным банком в 157 ГВт.