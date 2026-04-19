Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, объявил о намерении страны использовать атомную энергию. По его словам, она станет одним из ключевых компонентов национального энергетического баланса.
«Мы переходим к новой модели и будем обеспечивать энергетическую безопасность не только за счет углеводородов, но и с помощью электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников. Помимо этого, принято решение включить ядерную энергетику в наш энергобаланс — с учетом того, что это чистый источник энергии, а спрос на электричество продолжает расти», — заявил Шахбазов.
Министр полагает, что в ближайшем будущем можно ожидать увеличения спроса на электроэнергию примерно в три раза.
«Разумный энергетический переход предполагает сочетание природного газа, возобновляемых источников и атомной энергетики. Именно это, по нашему мнению, станет основой будущего глобального энергоснабжения», — отметил глава ведомства.
Дискуссии о внедрении атомной энергетики в Азербайджане периодически велись на протяжении последнего десятилетия, однако конкретная позиция официального Баку ранее не озвучивалась. Теперь же, судя по всему, правительство пришло к окончательному решению, о котором и было заявлено на форуме в Анталье.
Разумеется, когда на постсоветском пространстве заходит речь о мирном атоме, первой на ум приходит Россия. Необходимыми технологиями в регионе обладает только она, а госкорпорация «Росатом» занимает в этой сфере фактически монопольное положение.
Примечательно, что строительство АЭС в Азербайджане планировалось еще в советский период — станцию предполагалось возвести в поселке Навои Гаджигабульского района. Однако после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году проект был заморожен.
В период независимости вопрос строительства АЭС впервые стал актуальным в середине 2000-х годов. В марте 2007 года Институт проблем радиации представил правительству пакет предложений по созданию АЭС мощностью 1500 МВт. Проект предусматривал строительство станции за четыре года при объеме инвестиций в $3 млрд.
В конце того же года МАГАТЭ выдало Баку разрешение на создание первого в стране ядерно-исследовательского реактора, пообещав финансовую поддержку. Строительство намечалось на 2009–2011 годы, но впоследствии проект вновь был приостановлен.
В мае 2014 года распоряжением президента был создан Национальный центр ядерных исследований при Министерстве связи и высоких технологий. Тогда же возобновилось обсуждение строительства АЭС в Навои. Стоит отметить, что решение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) первой в стране атомной станции Кабинет министров принял еще в 2011 году.
Позже инициатива о строительстве АЭС поступила со стороны России. В декабре 2018 года «Росатом» направил азербайджанским властям предложение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
«У Азербайджана есть атомная отрасль, но нет действующих АЭС. «Росатом» направил предложения, они думают. Мы предложили два пути: один — форсированно сразу начать. В советские времена там даже была выбрана площадка под атомную станцию, можно сразу выходить на объект», — пояснял тогда источник в госкорпорации.
Второй путь предполагал поэтапное сотрудничество: создание исследовательского реактора, наработку компетенций, подготовку кадров и другие подготовительные этапы в течение пяти-шести лет перед началом непосредственного строительства.
3 декабря 2019 года в Сочи президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ильхамом Алиевым публично озвучил идею строительства АЭС. Путин предложил вернуться к проекту, фундамент которого заложили еще при СССР. В ответ азербайджанский лидер пообещал поручить профильным ведомствам изучить эту возможность.
Тогда же гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил в кулуарах заседания Валдайского клуба, что Москва направила Баку конкретные варианты реализации проекта.
«АЭС будет такая, какую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», — подчеркнул Лихачев. По его словам, в республике наблюдается «явный перекос» в энергопотреблении, так как доля газово-тепловой генерации превышает 90%.
Лихачев пояснил, что запуск собственной АЭС позволит Азербайджану заместить внутреннее потребление газа, тем самым увеличив его экспортный потенциал и обеспечив прямую экономическую выгоду. Тем не менее, рассмотрев предложения, азербайджанское правительство на время сняло вопрос с повестки.
Спустя несколько лет, в марте 2024 года, руководство «Росатома» вновь заговорило о перспективах в Азербайджане, назвав страну приоритетным регионом для развития стратегического партнерства в энергетике. Представители госкорпорации подчеркнули свой мировой опыт, отметив, что на разных стадиях реализации у них находятся 33 энергоблока в 10 странах.
В декабре 2024 года вопрос о необходимости АЭС задал президенту Алиеву журналист Дмитрий Киселев. Глава государства не исключил такой сценарий, но при соблюдении «ряда сопутствующих условий».
«Так сразу сказать «да» или «нет» трудно. Я чуть-чуть раскрою нашу энергетическую повестку, чтобы зрителям было ясно, где мы и что мы делаем», — ответил Алиев.
Президент отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров, и эта оценка десятилетней давности, вероятно, будет пересмотрена в сторону увеличения. С таким потенциалом и объемом экспорта в 25 млрд кубометров страна не испытывает острого дефицита ресурсов. К тому же Баку активно развивает гидроэнергетику в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также солнечную и ветровую генерацию за счет иностранных инвестиций. Потенциал Каспия по ветровой энергии оценивается Всемирным банком в 157 ГВт.
«К 2030 году уже подписанные контракты дадут нам 6 тысяч мегаватт. Вот это часть ответа на вопрос, нужна ли нам АЭС», — резюмировал Ильхам Алиев.
Исходя из этого ответа, развитие атомной энергетики долгое время не входило в список экстренных приоритетов. Однако заявление министра энергетики на Анталийском форуме свидетельствует о том, что на фоне растущего спроса на электричество и планов по созданию «зеленого коридора» в Европу период сомнений Баку остался позади.
Напомним, несколько месяцев назад Казахстан по итогам референдума приступил к переходу на атомную энергию, выбрав «Росатом» генподрядчиком для строительства двух мощных энергоблоков. Аналогичный вопрос на референдум готовится вынести и Кыргызстан.
Строительство АЭС требует многомиллиардных затрат, и зачастую «Росатом» реализует такие проекты за счет российских государственных кредитов. Однако процесс не ограничивается стройкой: после запуска станции поставки ядерного топлива и техническое обслуживание также традиционно остаются в ведении госкорпорации.