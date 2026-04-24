Крах Трампа в цифрах

В Белом доме, кажется, закончились позитивные новости. Пока президент пытается выкрутиться из ситуации с войной на Ближнем Востоке, которая пошла вопреки его планам, опросы фиксируют новое падение уровня его поддержки, и без того находящегося на исторически низком уровне. От Трампа отворачиваются те группы населения, которые обеспечили ему победу в 2024 году. Согласно свежим данным опроса The Associated Press-NORC Center, 67% американцев не одобряют работу президента, и лишь 33% одобряют. Для сравнения, в первый срок Трампа одобряющих на этот момент - год и несколько месяцев спустя после инаугурации - было 40%, что тогда считалось убийственно низким показателем. 70% не нравится, как он справляется с экономикой, 59% - с иммиграцией, это при том, что эти два направления работы считались традиционно самыми сильными моментами Трампа при его поддержке на выборах. 73% не удовлетворены состоянием экономики, 72% считают, что страна движется в неправильном направлении.

Недавно ведущий специалист по опросам Гарри Энтен свел воедино данные различных опросов по социальным и демографическим группам, которые за прошедшее с президентских выборов время изменили свое мнение о Дональде Трампе на противоположное. Получилась впечатляющая картина. Так, «поколение X», избиратели 45-60 лет, в ноябре 2024 года с перевесом в 7% проголосовали за республиканского кандидата. Сейчас они в большинстве с перевесом 12% с неодобрением отзываются о президенте. Известно, что большинство американцев-мужчин голосовали за Трампа: плюс 12%. Нынче этот показатель минус 7%. Соответственно, падение поддержки на 19%. В американской политической жизни важную роль играют голоса жителей пригородов – как правило, довольно состоятельных граждан. С перевесом в 2% Трамп выиграл борьбу за их благосклонность у Камалы Харрис. С тех пор он потерял 22% их поддержки.

Католики со значительным перевесом в 20% поддержали Трампа на выборах, но с тех пор картина изменилась, и 24% изменили свое мнение на противоположное. Причем этот замер проводился еще до недавнего скандала, связанного с оскорблением главой Белого дома Папы Римского, что, несомненно, не обойдется без последствий. Значительные изменения произошли в группе мужчин младше 45 лет. В 2024 году они с перевесом в 5% отдали голоса Трампу, но сейчас число тех, кто одобряет его деятельность, меньше тех, кто отзывается негативно, на 19%. Для демократов было неприятным сюрпризом, что большинство цветных мужчин, их традиционного электората, пусть и с незначительным перевесом в 1%, проголосовали за Дональда Трампа. Ситуация за этот год с небольшим резко изменилась на противоположную: 27% представителей этой группы переменили свое мнение и присоединились к тем, кто не одобряет работу Трампа. В 2024 году за него отдало на 2% больше голосов в группе избирателей с годовым доходом меньше 50 тысяч долларов – «нижний» средний класс. С тех пор 29% из них передумали – практически треть. На треть упала поддержка Трампа среди избирателей, закончивших колледж. Сейчас большинство среди них негативно оценивают его деятельность.