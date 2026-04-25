В освобожденном городе Физули состоялось открытие детского сада №1, построенного при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект стал знаковым этапом масштабной программы реинтеграции региона, где частный капитал и личная инициатива основателя крупнейшей нефтяной компании России играют роль не меньшую, чем государственные субсидии.

Символ нового времени На этой неделе Физули, переживающий масштабную реконструкцию, стал центром внимания политической и бизнес-элиты. На церемонии открытия нового детского сада собрался внушительный десант: от профильных министров Азербайджана — Микаила Джаббарова и Эмина Амруллаева — до спецпредставителя президента Эмина Гусейнова. Однако ключевой фигурой мероприятия стал основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Его присутствие здесь не ограничивается протоколом. Проект детского сада №1 — это личный вклад бизнесмена в будущее территорий, которые сегодня восстанавливаются буквально из руин. Объект, рассчитанный на 240 мест и занимающий 2,4 гектара, больше напоминает современный образовательный хаб, чем классическое дошкольное учреждение: бассейн, компьютерные классы, современные мастерские и специализированные цехи пищеблока. «Мы стремились создать комфортную и безопасную среду, где дети смогут расти и познавать мир. Этот проект — символ обеспечения развития и полноценной жизни на освобожденных территориях», — подчеркнул в своем обращении Вагит Алекперов.

Философия «красного директора»: от Сибири до Каспия Для Алекперова, уроженца Баку, инвестиции в Азербайджан всегда имели не только экономическое, но и глубоко личное измерение. Сын нефтяника, прошедший путь от рабочих промыслов Каспия до кресла замминистра энергетики СССР, он сохранил черты классического «красного директора» — руководителя, для которого социальная ответственность бизнеса является неотъемлемой частью стратегии, а не маркетинговой нагрузкой. Алекперов сыграл немалую роль в возрождении экономического потенциала своей Родины в «ураганные 90-е», уже после развала Советского Союза, в период правления тогдашнего президента Гейдара Алиева… Он завоевал в глазах руководства Азербайджана столь высокое доверие, что Г.Алиев за глаза называл его «наш Вагит»… Несмотря на статус одного из богатейших людей России, Алекперов известен своим консерватизмом и дистанцированием от показной роскоши. В отличие от многих коллег по списку Forbes, он не был замечен в скупке европейских клубов или организации шумных вечеринок в Куршевеле. Его интересы сосредоточены в иной плоскости: развитие промышленности и точечная меценатская поддержка социально уязвимых направлений — медицины, спорта и образования.