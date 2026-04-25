Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Готовятся уничтожить главу КСИР

«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе

наши уже не за бугром
Эльнур Мамедов, автор haqqin.az
В освобожденном городе Физули состоялось открытие детского сада №1, построенного при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект стал знаковым этапом масштабной программы реинтеграции региона, где частный капитал и личная инициатива основателя крупнейшей нефтяной компании России играют роль не меньшую, чем государственные субсидии.

Политика Алекперова в регионе демонстрирует редкий симбиоз интересов: бизнес получает стабильное партнерство с государством, а республика — доступ к передовым социальным стандартам

Символ нового времени

На этой неделе Физули, переживающий масштабную реконструкцию, стал центром внимания политической и бизнес-элиты. На церемонии открытия нового детского сада собрался внушительный десант: от профильных министров Азербайджана — Микаила Джаббарова и Эмина Амруллаева — до спецпредставителя президента Эмина Гусейнова.

Однако ключевой фигурой мероприятия стал основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Его присутствие здесь не ограничивается протоколом. Проект детского сада №1 — это личный вклад бизнесмена в будущее территорий, которые сегодня восстанавливаются буквально из руин. Объект, рассчитанный на 240 мест и занимающий 2,4 гектара, больше напоминает современный образовательный хаб, чем классическое дошкольное учреждение: бассейн, компьютерные классы, современные мастерские и специализированные цехи пищеблока.

«Мы стремились создать комфортную и безопасную среду, где дети смогут расти и познавать мир. Этот проект — символ обеспечения развития и полноценной жизни на освобожденных территориях», — подчеркнул в своем обращении Вагит Алекперов.

Проект детского сада №1 — это личный вклад бизнесмена в будущее территорий, которые сегодня восстанавливаются буквально из руин

Философия «красного директора»: от Сибири до Каспия

Для Алекперова, уроженца Баку, инвестиции в Азербайджан всегда имели не только экономическое, но и глубоко личное измерение. Сын нефтяника, прошедший путь от рабочих промыслов Каспия до кресла замминистра энергетики СССР, он сохранил черты классического «красного директора» — руководителя, для которого социальная ответственность бизнеса является неотъемлемой частью стратегии, а не маркетинговой нагрузкой.

Алекперов сыграл немалую роль в возрождении экономического потенциала своей Родины в «ураганные 90-е», уже после развала Советского Союза, в период правления тогдашнего президента Гейдара Алиева… Он завоевал в глазах руководства Азербайджана столь высокое доверие, что Г.Алиев за глаза называл его «наш Вагит»…

Несмотря на статус одного из богатейших людей России, Алекперов известен своим консерватизмом и дистанцированием от показной роскоши. В отличие от многих коллег по списку Forbes, он не был замечен в скупке европейских клубов или организации шумных вечеринок в Куршевеле. Его интересы сосредоточены в иной плоскости: развитие промышленности и точечная меценатская поддержка социально уязвимых направлений — медицины, спорта и образования.

Алекперов сыграл немалую роль в возрождении экономического потенциала своей Родины в «ураганные 90-е», уже после развала Советского Союза, в период правления тогдашнего президента Гейдара Алиева…

Геополитика мягкой силы

Участие Алекперова в проектах на освобожденных территориях Азербайджана эксперты оценивают как эффективный инструмент «мягкой силы». В то время как государственные компании решают вопросы логистики и энергетики, частные инвестиции «ЛУКОЙЛа» направлены в человеческий капитал.

Реконструкция Физули — сложнейшая задача, требующая не только финансовых вливаний, но и создания условий для возвращения мирного населения. Детский сад, заложенный в мае 2024 года и сданный в рекордные сроки, становится тем самым «якорем», который дает молодым семьям уверенность в завтрашнем дне.

Политика Алекперова в регионе демонстрирует редкий симбиоз интересов: бизнес получает стабильное партнерство с государством, а республика — доступ к передовым социальным стандартам. Для самого Вагита Юсуфовича, чей путь начинался в Баку, а продолжился в суровых условиях Когалыма, нынешнее строительство в Физули — это, пожалуй, самый важный проект в карьере: возвращение долга родной земле через инвестиции в ее будущее поколение.

«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
ЭТО ВАЖНО

Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
16:40 2062
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром
15:23 2442
У Путина признали уязвимость перед Украиной
У Путина признали уязвимость перед Украиной обновлено 16:27; видео
16:27 3010
Анкара и Лондон играют вместе
Анкара и Лондон играют вместе наша корреспонденция
01:49 4810
Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует!
Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует! о развитии ситуации с Диной Лиснянской
01:25 4798
Заработали иранские аэропорты
Заработали иранские аэропорты
15:12 699
Мэр Нью-Йорка заявил о «геноциде» в Карабахе. В Баку отреагировали
Мэр Нью-Йорка заявил о «геноциде» в Карабахе. В Баку отреагировали
14:55 2557
Команда, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Будет ли такая?
Команда, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Будет ли такая?
14:26 1529
Алиев о совместном производстве оружия с Украиной. Комментарий Зеленского
Алиев о совместном производстве оружия с Украиной. Комментарий Зеленского обновлено 14:45; видео
14:45 7823
Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа»
Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа» наша аналитика; все еще актуально
24 апреля 2026, 22:48 6248
Азербайджан и Узбекистан никак не могут договориться
Азербайджан и Узбекистан никак не могут договориться
13:19 3817
