Имена палачей – не тайна

В конце апреля жюри международного конкурса World Press Photo объявило лучшее фото года, а также еще двух финалистов. Победителем стала работа живой легенды фотожурналистики - 70-летней американки Кэрол Гузи. Снимок запечатлел одну из семейных трагедий, разразившихся в США из-за жесткой кампании против мигрантов, инициированной Дональдом Трампом после его возвращения к власти. Фотография сделана для газеты Miami Herald в августе 2025-го в Нью-Йорке. Место действия — здание суда, где рассматриваются дела о депортации. Агенты ICE насильно разлучают мигранта из Эквадора с семьей, отправляя его, по сути, в неизвестность.

Зовут приговоренного к выдворению из благословенных Штатов Луис, фамилию его фоторепортер не раскрывает. В суд он пришел не под конвоем, а добровольно, в окружении близких. Известно, что Луис — единственный кормилец в семье, состоящей из жены и двух дочерей, которые полностью зависят от него. В сцене, воспроизведенной Гузи, дочери рыдая расстаются с отцом, принудительно отправляемом в никуда. Но ничего уже не поделаешь - семья распадается на основании его величества закона. И это лишь один из десятков тысяч мрачных инцидентов, отражающих последствия тотального наступления Трампа на мигрантов. В заявлении оргкомитета фотоконкурса говорится: «Это не редкий эпизод, а политика, применяемая без разбора к людям, добровольно участвующим в судебных слушаниях». Сама фоторепортер лаконична в оценке решения жюри: «Награда показывает, какое огромное значение это событие имеет для всего мира. Мы свидетели страданий бесчисленных семей. Эта награда принадлежит им, а не мне». Кэрол Гузи — одна из наиболее известных женщин в мировой фотожурналистике. Она уже четырежды удостаивалась Пулитцеровской премии. Снимки фотографа всегда отражали судьбы людей в экстремальных обстоятельствах.

Первую Пулитцеровскую премию она получила в 30 лет, в 1986-м, за фото катастрофы в Армеро, Колумбия. Тогда извержение вулкана Невадо-дель-Руис унесло жизни 23 тысяч человек. Вторая и четвертая премии связаны с Гаити — одним из самых мрачных и несчастных мест на земле: свержение Дювалье-младшего, вторжение американских войск в 1994 году, гаитянское землетрясение. Еще одна Пулитцеровская премия, присужденная ей в 2000 году - за освещение жизни беженцев в ходе Косовской войны. Словом, фотографии этой мужественной женщины всегда запечатлевали острые социальные и политические потрясения. Ее можно встретить в самых экстремальных точках планеты — в том числе в зонах гражданских войн в Ливане, Сьерра-Леоне, Конго. И в этот раз Кэрол Гузи верна своему кредо, воссоздавая горькую и безысходную драму простых людей, ставших игрушкой в руках политиков. Признание ее работы «Фотографией года» вновь подчеркивает социально-политическое значение репрессий против мигрантов, превращающих США в арену «ползучей гражданской войны».

Следует заметить, что в отличие от последних лет нынешний выбор World Press Photo можно только приветствовать. Это подтверждается не только фотографией Гузи, но и выбором двух других финалистов. Их снимки посвящены геноциду — в Газе и в Гватемале. Три главные награды конкурса («Фото года» и два финалиста) связывают не только актуальность, но и внутренняя логика, чисто человеческое сопереживание. Словно жюри хочет сказать: посмотрите, до чего мы довели наш мир! В самой богатой и могущественной стране планеты продолжается массовая охота на людей и тотальное бесправие. Первый финалист — Сабер Нуральдин с его кадром из Газы. Фотография называется «Чрезвычайная гуманитарная ситуация в секторе Газа». На ней бесчисленные голодающие люди ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за кусок хлеба. И все это в прямом эфире, на глазах у всего мира. Снимок сделан в июле 2025 года, когда Израиль объявил о «тактической приостановке» гуманитарной помощи Газе, обрекая два миллиона человек на голодную смерть. Второй финалист — живущий в Нью-Йорке фотограф Виктор Блу со снимком «Суд женщин народа ачи». На кадре индейские женщины аборигенного племени Латинской Америки, сорок лет ждавшие справедливого приговора своим истязателям. Геноцид индейцев в Гватемале, продолжавшийся с 1960-х по 1990-е годы при участии США, унес жизни 200 тысяч человек. Организаторы и исполнители преступлений против человечности проводили репрессии под лозунгом борьбы с коммунизмом. Геноцид сопровождался не только убийствами, но и пытками и изнасилованиями.