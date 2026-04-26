Имена палачей – не тайна

В конце апреля жюри международного конкурса World Press Photo объявило лучшее фото года, а также еще двух финалистов. Победителем стала работа живой легенды фотожурналистики - 70-летней американки Кэрол Гузи. Снимок запечатлел одну из семейных трагедий, разразившихся в США из-за жесткой кампании против мигрантов, инициированной Дональдом Трампом после его возвращения к власти.
Фотография сделана для газеты Miami Herald в августе 2025-го в Нью-Йорке. Место действия — здание суда, где рассматриваются дела о депортации. Агенты ICE насильно разлучают мигранта из Эквадора с семьей, отправляя его, по сути, в неизвестность.
Зовут приговоренного к выдворению из благословенных Штатов Луис, фамилию его фоторепортер не раскрывает. В суд он пришел не под конвоем, а добровольно, в окружении близких. Известно, что Луис — единственный кормилец в семье, состоящей из жены и двух дочерей, которые полностью зависят от него. В сцене, воспроизведенной Гузи, дочери рыдая расстаются с отцом, принудительно отправляемом в никуда. Но ничего уже не поделаешь - семья распадается на основании его величества закона. И это лишь один из десятков тысяч мрачных инцидентов, отражающих последствия тотального наступления Трампа на мигрантов.
В заявлении оргкомитета фотоконкурса говорится: «Это не редкий эпизод, а политика, применяемая без разбора к людям, добровольно участвующим в судебных слушаниях». Сама фоторепортер лаконична в оценке решения жюри: «Награда показывает, какое огромное значение это событие имеет для всего мира. Мы свидетели страданий бесчисленных семей. Эта награда принадлежит им, а не мне».
Кэрол Гузи — одна из наиболее известных женщин в мировой фотожурналистике. Она уже четырежды удостаивалась Пулитцеровской премии. Снимки фотографа всегда отражали судьбы людей в экстремальных обстоятельствах.
Первую Пулитцеровскую премию она получила в 30 лет, в 1986-м, за фото катастрофы в Армеро, Колумбия. Тогда извержение вулкана Невадо-дель-Руис унесло жизни 23 тысяч человек. Вторая и четвертая премии связаны с Гаити — одним из самых мрачных и несчастных мест на земле: свержение Дювалье-младшего, вторжение американских войск в 1994 году, гаитянское землетрясение. Еще одна Пулитцеровская премия, присужденная ей в 2000 году - за освещение жизни беженцев в ходе Косовской войны.
Словом, фотографии этой мужественной женщины всегда запечатлевали острые социальные и политические потрясения. Ее можно встретить в самых экстремальных точках планеты — в том числе в зонах гражданских войн в Ливане, Сьерра-Леоне, Конго.
И в этот раз Кэрол Гузи верна своему кредо, воссоздавая горькую и безысходную драму простых людей, ставших игрушкой в руках политиков. Признание ее работы «Фотографией года» вновь подчеркивает социально-политическое значение репрессий против мигрантов, превращающих США в арену «ползучей гражданской войны».
Следует заметить, что в отличие от последних лет нынешний выбор World Press Photo можно только приветствовать. Это подтверждается не только фотографией Гузи, но и выбором двух других финалистов. Их снимки посвящены геноциду — в Газе и в Гватемале.
Три главные награды конкурса («Фото года» и два финалиста) связывают не только актуальность, но и внутренняя логика, чисто человеческое сопереживание. Словно жюри хочет сказать: посмотрите, до чего мы довели наш мир! В самой богатой и могущественной стране планеты продолжается массовая охота на людей и тотальное бесправие.
Первый финалист — Сабер Нуральдин с его кадром из Газы. Фотография называется «Чрезвычайная гуманитарная ситуация в секторе Газа». На ней бесчисленные голодающие люди ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за кусок хлеба. И все это в прямом эфире, на глазах у всего мира. Снимок сделан в июле 2025 года, когда Израиль объявил о «тактической приостановке» гуманитарной помощи Газе, обрекая два миллиона человек на голодную смерть.
Второй финалист — живущий в Нью-Йорке фотограф Виктор Блу со снимком «Суд женщин народа ачи». На кадре индейские женщины аборигенного племени Латинской Америки, сорок лет ждавшие справедливого приговора своим истязателям.
Геноцид индейцев в Гватемале, продолжавшийся с 1960-х по 1990-е годы при участии США, унес жизни 200 тысяч человек. Организаторы и исполнители преступлений против человечности проводили репрессии под лозунгом борьбы с коммунизмом. Геноцид сопровождался не только убийствами, но и пытками и изнасилованиями.
На фотографии Виктора Блу запечатлены женщины рода ачи после вынесения приговора троим палачам спустя сорок лет. Каратели приговорены к пожизненному заключению, однако нет никаких гарантий, что через несколько лет они не окажутся на свободе. Женщины из города Рабиналь ждали этого момента всю свою молодость, всю жизнь…
Имена палачей никогда не были тайной, однако это не помешало суду затянуться на сорок лет. Да и был он чисто символический: политические силы сводят счеты друг с другом, новой элите нужен «образ врага», и заключение под стражу троих рядовых исполнителей оказалось очень кстати. Иными словами, произошедшее — не торжество справедливости, а политический жест и манипуляция темой геноцида. Именно поэтому на лицах женщин на фото Блу нет и тени радости.
Намеренно или случайно, но нынешние награды посредством трех этих фотографий раскрывают главную повестку дня современного мира - бесправие и геноцид. Если за этническую чистку в Гватемале трое заурядных исполнителей были наказаны лишь спустя сорок лет, то и суда за геноцид в Газе, по всей видимости, придется ждать не меньше.
Из триады, которая начинается эквадорцем Луисом и замыкается гватемальскими индианками, человечество пока задержалось на сюжете второго кадра...