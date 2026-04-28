Эмираты устроили давно задуманный побег

Непредсказуемая, чреватая новыми обострениями ситуация на Ближнем Востоке и на глобальных рынках вынуждает игроков нервничать и искать способы перестраховаться или использовать открывающиеся в общем хаосе возможности. Объединенные Арабские Эмираты стали первым заметным игроком, который решил действовать на опережение и не полагаться на партнеров по старым союзам. С 1 мая ОАЭ выходит из ОПЕК, где страна имела статус ветерана, будучи участником с 1967 года, и одного из ключевых мировых производителей нефти.

Решение Эмиратов не так неожиданно, как может показаться на первый взгляд. Их представители в ОПЕК и ОПЕК+ неоднократно заявляли, что рассматривают такой вариант, будучи хронически недовольными уровнем своей базовой квоты. Так было в июле 2021 года, когда ОАЭ буквально блокировали заседание ОПЕК+, заявляя, что текущая база «несправедлива» и «не отражает реальных мощностей». Эмираты упирали на то, что ими были сделаны миллиардные инвестиции в расширение добычи, и недостаточные квоты ограничивают планируемый рост. Многие эксперты писали тогда, что Абу-Даби «на грани выхода». В декабре 2023 года история повторилась: на фоне общего сокращения квот ОПЕК+ ОАЭ настаивали на повышении собственной квоты из-за роста мощностей ADNOC - Abu Dhabi National Oil Company. А если их доля будет «искусственно ограничена», они, дескать, могут «рассмотреть альтернативный путь». В начале 2024 года усилились кулуарные слухи, что руководство страны рассматривает вариант выхода, поскольку не видит другого способа увеличить добычу до 5 миллионов баррелей в сутки. На протяжении 2025 года Абу‑Даби несколько раз заявлял, что «не намерен нести непропорциональную нагрузку ради ценовой политики Саудовской Аравии». Отношения между этими странами весьма сложные.