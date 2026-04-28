Азербайджан на одной доске с Западом: США, Великобритания, Чехия, Италия…

За последние годы география оборонного сотрудничества Азербайджана претерпела серьезную трансформацию. К традиционным партнерам Баку присоединились ведущие западные государства, обладающие передовыми военными технологиями. Мирное соглашение, достигнутое между Баку и Ереваном в августе прошлого года в Белом доме, устранило многие политические барьеры. Теперь Азербайджан переходит от модели простого импортера к курсу на собственное производство высокотехнологичной продукции, активно привлекая западные компании и укрепляя позиции на мировом рынке вооружений.

Чешский вектор: модернизация и авиация 27 апреля в ходе визита в Азербайджан премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подписал ряд документов, закрепляющих промышленную кооперацию. - Совместное предприятие: Чешский холдинг CSG Excalibur Army объявил о создании в Азербайджане СП под названием XEXA DS. Проект нацелен на модернизацию наземных систем и создание региональной ремонтной базы. - Масштаб инвестиций: Программа рассчитана минимум на 10 лет и охватывает сотни единиц техники общей стоимостью в сотни миллионов евро. Цель — превратить Баку в значимого регионального игрока в сфере сервисного обслуживания. - История успеха: Азербайджан уже эксплуатирует чешские самоходные гаубицы L45 DITA (155 мм) и РСЗО RM-70 «Вампир» на базе шасси Tatra. - Новые горизонты: Бабиш предложил Баку новые учебно-тренировочные самолеты L-39NG, отметив, что компания Aero Vodochody уже успешно обслуживает старый парк азербайджанских L-39.

Украинский опыт: ПВО и морские дроны Резонансный визит президента Украины Владимира Зеленского открыл новую фазу стратегического партнерства. Азербайджан, оперативно реагируя на новые угрозы, начал сотрудничество с Киевом — страной, ставшей одним из мировых лидеров в сфере противодействия современным вызовам ПВО. 1. Адаптация систем: Совместная работа над защитой от дронов и модернизация ПВО. 2. Технологический обмен: Планируется совместное производство антидроновых систем и беспилотных катеров. 3. Частный сектор: Благодаря либерализации военного сектора в Украине, к проектам привлечены частные компании. Примером служат дроны P1-SUN, эффективно противодействующие аппаратам типа «Shaheed».

Балтийские и итальянские связи Баку активно обсуждает ВТС с членами ЕС — Литвой и Латвией. В апреле прошли встречи на высшем уровне с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем. Особое место занимает Италия. 27 апреля военная делегация Азербайджана во главе с министром обороны Закиром Гасановым посетила Рим. - Текущие проекты: Азербайджан уже эксплуатирует итальянские военно-транспортные самолеты C-27J Spartan и учебно-боевые M-346 Master от концерна Leonardo. - Ожидания: В ближайшее время ожидается визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Баку. Вероятно, визит военного руководства в Рим был связан с подготовкой новых масштабных соглашений, которые будут подписаны в ходе этой встречи.