За последние годы география оборонного сотрудничества Азербайджана претерпела серьезную трансформацию. К традиционным партнерам Баку присоединились ведущие западные государства, обладающие передовыми военными технологиями.
Мирное соглашение, достигнутое между Баку и Ереваном в августе прошлого года в Белом доме, устранило многие политические барьеры. Теперь Азербайджан переходит от модели простого импортера к курсу на собственное производство высокотехнологичной продукции, активно привлекая западные компании и укрепляя позиции на мировом рынке вооружений.
Чешский вектор: модернизация и авиация
27 апреля в ходе визита в Азербайджан премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подписал ряд документов, закрепляющих промышленную кооперацию.
- Совместное предприятие: Чешский холдинг CSG Excalibur Army объявил о создании в Азербайджане СП под названием XEXA DS. Проект нацелен на модернизацию наземных систем и создание региональной ремонтной базы.
- Масштаб инвестиций: Программа рассчитана минимум на 10 лет и охватывает сотни единиц техники общей стоимостью в сотни миллионов евро. Цель — превратить Баку в значимого регионального игрока в сфере сервисного обслуживания.
- История успеха: Азербайджан уже эксплуатирует чешские самоходные гаубицы L45 DITA (155 мм) и РСЗО RM-70 «Вампир» на базе шасси Tatra.
- Новые горизонты: Бабиш предложил Баку новые учебно-тренировочные самолеты L-39NG, отметив, что компания Aero Vodochody уже успешно обслуживает старый парк азербайджанских L-39.
Украинский опыт: ПВО и морские дроны
Резонансный визит президента Украины Владимира Зеленского открыл новую фазу стратегического партнерства. Азербайджан, оперативно реагируя на новые угрозы, начал сотрудничество с Киевом — страной, ставшей одним из мировых лидеров в сфере противодействия современным вызовам ПВО.
1. Адаптация систем: Совместная работа над защитой от дронов и модернизация ПВО.
2. Технологический обмен: Планируется совместное производство антидроновых систем и беспилотных катеров.
3. Частный сектор: Благодаря либерализации военного сектора в Украине, к проектам привлечены частные компании. Примером служат дроны P1-SUN, эффективно противодействующие аппаратам типа «Shaheed».
Балтийские и итальянские связи
Баку активно обсуждает ВТС с членами ЕС — Литвой и Латвией. В апреле прошли встречи на высшем уровне с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем.
Особое место занимает Италия. 27 апреля военная делегация Азербайджана во главе с министром обороны Закиром Гасановым посетила Рим.
- Текущие проекты: Азербайджан уже эксплуатирует итальянские военно-транспортные самолеты C-27J Spartan и учебно-боевые M-346 Master от концерна Leonardo.
- Ожидания: В ближайшее время ожидается визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Баку. Вероятно, визит военного руководства в Рим был связан с подготовкой новых масштабных соглашений, которые будут подписаны в ходе этой встречи.
Англосаксонское партнерство и традиционные союзники
Сотрудничество с США и Великобританией также закреплено документально.
• В Хартии стратегического партнерства с Вашингтоном оборонная сфера выделена как приоритетная.
• С Лондоном в конце прошлого года достигнуты договоренности о совместном производстве различных видов продукции военного назначения.
Важно: Расширение связей с Западом не идет в ущерб отношениям с ключевыми союзниками.
• Израиль: Продолжаются закупки высокоточных ракет и БПЛА-камикадзе нового поколения на миллиарды долларов.
• Турция: Помимо импорта и модернизации штурмовиков Су-25, в Азербайджане создана дочерняя структура компании Baykar Makina для совместного производства беспилотников.
Итого
Изменения в законодательстве Азербайджана, позволившие частному сектору производить военную продукцию, свидетельствуют о переходе на рыночные принципы. Баку строит гибкую, многовекторную систему обороны, опираясь на западные ноу-хау и опыт реальных современных конфликтов.