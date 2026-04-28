Азербайджан на одной доске с Западом: США, Великобритания, Чехия, Италия…

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

актуальный комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
28 апреля 2026, 23:58 128

За последние годы география оборонного сотрудничества Азербайджана претерпела серьезную трансформацию. К традиционным партнерам Баку присоединились ведущие западные государства, обладающие передовыми военными технологиями.

Мирное соглашение, достигнутое между Баку и Ереваном в августе прошлого года в Белом доме, устранило многие политические барьеры. Теперь Азербайджан переходит от модели простого импортера к курсу на собственное производство высокотехнологичной продукции, активно привлекая западные компании и укрепляя позиции на мировом рынке вооружений.

Чешский вектор: модернизация и авиация

27 апреля в ходе визита в Азербайджан премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подписал ряд документов, закрепляющих промышленную кооперацию.

- Совместное предприятие: Чешский холдинг CSG Excalibur Army объявил о создании в Азербайджане СП под названием XEXA DS. Проект нацелен на модернизацию наземных систем и создание региональной ремонтной базы.

- Масштаб инвестиций: Программа рассчитана минимум на 10 лет и охватывает сотни единиц техники общей стоимостью в сотни миллионов евро. Цель — превратить Баку в значимого регионального игрока в сфере сервисного обслуживания.

- История успеха: Азербайджан уже эксплуатирует чешские самоходные гаубицы L45 DITA (155 мм) и РСЗО RM-70 «Вампир» на базе шасси Tatra.

- Новые горизонты: Бабиш предложил Баку новые учебно-тренировочные самолеты L-39NG, отметив, что компания Aero Vodochody уже успешно обслуживает старый парк азербайджанских L-39.

Украинский опыт: ПВО и морские дроны

Резонансный визит президента Украины Владимира Зеленского открыл новую фазу стратегического партнерства. Азербайджан, оперативно реагируя на новые угрозы, начал сотрудничество с Киевом — страной, ставшей одним из мировых лидеров в сфере противодействия современным вызовам ПВО.

1. Адаптация систем: Совместная работа над защитой от дронов и модернизация ПВО.

2. Технологический обмен: Планируется совместное производство антидроновых систем и беспилотных катеров.

3. Частный сектор: Благодаря либерализации военного сектора в Украине, к проектам привлечены частные компании. Примером служат дроны P1-SUN, эффективно противодействующие аппаратам типа «Shaheed».

Балтийские и итальянские связи

Баку активно обсуждает ВТС с членами ЕС — Литвой и Латвией. В апреле прошли встречи на высшем уровне с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем.

Особое место занимает Италия. 27 апреля военная делегация Азербайджана во главе с министром обороны Закиром Гасановым посетила Рим.

Текущие проекты: Азербайджан уже эксплуатирует итальянские военно-транспортные самолеты C-27J Spartan и учебно-боевые M-346 Master от концерна Leonardo.

Ожидания: В ближайшее время ожидается визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Баку. Вероятно, визит военного руководства в Рим был связан с подготовкой новых масштабных соглашений, которые будут подписаны в ходе этой встречи.

Англосаксонское партнерство и традиционные союзники

Сотрудничество с США и Великобританией также закреплено документально.

• В Хартии стратегического партнерства с Вашингтоном оборонная сфера выделена как приоритетная.

• С Лондоном в конце прошлого года достигнуты договоренности о совместном производстве различных видов продукции военного назначения.

Важно: Расширение связей с Западом не идет в ущерб отношениям с ключевыми союзниками.

• Израиль: Продолжаются закупки высокоточных ракет и БПЛА-камикадзе нового поколения на миллиарды долларов.

• Турция: Помимо импорта и модернизации штурмовиков Су-25, в Азербайджане создана дочерняя структура компании Baykar Makina для совместного производства беспилотников.

Итого

Изменения в законодательстве Азербайджана, позволившие частному сектору производить военную продукцию, свидетельствуют о переходе на рыночные принципы. Баку строит гибкую, многовекторную систему обороны, опираясь на западные ноу-хау и опыт реальных современных конфликтов.

Читайте по теме

Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 10268
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 13729
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву? полный текст интервью
26 мая 2025, 14:42 30633
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 1759
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе видео; обновлено 23:34
28 апреля 2026, 23:34 13510
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция
28 апреля 2026, 22:27 1657
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна обновлено 23:00
28 апреля 2026, 23:00 2109
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:53 944
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:46 994
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:39 767
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
28 апреля 2026, 22:17 1035
Эмираты устроили давно задуманный побег
Эмираты устроили давно задуманный побег главная тема
28 апреля 2026, 21:34 2742
НАТО, Федя, НАТО
НАТО, Федя, НАТО экс-советник постпредства России при ООН в гостях у haqqin.az
28 апреля 2026, 04:20 5971
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце»
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце» фото; обновлено 21:54
28 апреля 2026, 21:54 3357

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться