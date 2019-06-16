13-14 июня в Страсбурге в расширенном составе состоялось 32-е пленарное заседание Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) с участием представителей 47 государств - членов Совета Европы, а также международных организаций, имеющих статус наблюдателя.

Часть заседания была посвящена сотрудничеству между Европейским судом по правам человека и Европейской комиссией по эффективности правосудия и роли комиссии в улучшении работы суда. Делегация в составе десяти судей во главе с новоизбранным председателем Европейского суда Линосом-Александром Сицилианосом приняла активное участие в обсуждениях.

Следует отметить, что главной причиной создания Европейской комиссии по эффективности правосудия - одного из важнейших консультативно-мониторинговых органов Совета Европы - была чрезмерная загруженность Европейского суда. Например, количество остаточных текущих судебных дел, переведшихся с 2018 года, составляет 56 000. Основная цель Европейской комиссии - повысить эффективность и качество национальной судебной системы 47 государств-членов и таким образом перенести рабочую нагрузку Европейского суда с наднационального уровня на национальный.

Судьи Европейского суда по правам человека из Бельгии, Нидерландов, России, Армении, Кипра, Польши, Литвы, Черногории, Албании и Италии приняли участие в обсуждениях и выдвинули свои предложения по дальнейшей активизации сотрудничества между двумя органами Совета Европы.