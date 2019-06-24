Лейла Алиева о предстоящем визите в Чечню: «Вместе с Кадыровым мы сделаем много добрых дел»

«У нас была короткая, спонтанная встреча. Рамзан Кадыров – это очень приятный, искренний, позитивный человек», - сказала она, отметив, что рада тем словам об Азербайджане, которые после их встречи написал глава Чечни на своей странице в Вконтакте.

На полях Дня культуры Азербайджана в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский сад» вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева в рассказала о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на II Европейских играх в Минске, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Вестник Кавказа».

Также Лейла Алиева выразила надежду на то, что ей удастся совершить визит в Чечню. «Вместе мы можем сделать много добрых дел, в том числе, в сфере экологии и защиты окружающей среды. Также можно вместе работать с детьми, которые нуждаются в опеке. Надеюсь, что получится посетить республику от Фонда Гейдара Алиева и поучаствовать в подобных социальных проектах», - сообщила вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

«Я знаю, что в Чечне ценят музыку, ведь музыка делает мир лучше. Поэтому возможно и организовать в республике концерт», - добавила Лейла Алиева.

Напомним, что встреча произошла в субботу, 22 июня. Рассказывая о ней, Рамзан Кадыров подчеркнул, что Азербайджан «является нашим ближайшим соседом и дружественной для России страной».

«Между нашими государствами сложились и развиваются самые тесные связи во всех сферах. В этом огромная заслуга лидеров России и Азербайджана – президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. У меня установились исключительно теплые отношения с Ильхамом Гейдаровичем», - поведал он.

«Я был очень рад встрече в Минске с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым и вице-президентом Фонда Алиева Лейлой Алиевой. Лейла Ильхамовна – прекрасно образованная, интеллигентная девушка, которая посвятила свою жизнь распространению в мире идей добра и милосердия. На этом пути она достигла огромных успехов, о чем свидетельствует ее избрание послом доброй воли ООН, генеральным координатором молодежного форума Организации Исламская Конференция. Лейла Ильхамовна пишет стихи и редактирует журнал. Все это способствует созданию положительного имиджа Азербайджана во всем мире»", - написал Рамзан Кадыров в Вконтакте.

«Я с благодарностью поделился своими воспоминаниями от встреч с Ильхамом Гейдаровичем. Мы договорились дать новый импульс дружеским связям между Азербайджаном и Чечней. В этом году будем рады встретить Лейлу Ильхамовну в Грозном, расширим культурные, спортивные, гуманитарные связи», - заключил глава Чечни.