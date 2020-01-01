В Азербайджане за нарушения уволены прокурор и его заместитель

Прокурор Бардинского района и его заместитель освобождены от занимаемых должностей, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, прокурор Бардинского района Фахраддин Мамедов и его заместитель Бабек Пашаев освобождены от занимаемых должностей из-за грубых нарушений в своей работе.

Отметим, что Ф.Мамедов ранее работал на должности прокурора Товузского района и был назначен на должность прокурора Бардинского района в 2015 году.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил haqqin.az данную информацию.

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