Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 09:12

Ливия, некогда считавшаяся процветающей, является сегодня, спустя девять лет после начала там восстания против Муаммара Каддафи, зоной нестабильности, угрожающей всему Средиземноморью.

17 февраля 2011 года цунами «Арабской весны», катившейся по Северной Африке и Ближнему Востоку, накрыло и Ливию. Нефть, газ и борьба европейских элит похоронили режим Каддафи, а вместе с ним и уникальную политическую систему, которую он создал. И восстановить которую уже девять лет ни у кого не получается. Мало кто из пишущих о Ливии отдает себе отчет в том, что же это на самом деле такое. Все время своего существования это была не страна, а слоеный пирог. Только крупных племен там больше 120, не считая мелких и средних, да еще и племенных союзов. И помимо того, что страна поделена по племенному признаку, она еще и разделена по географическому: западные племена (Триполитания), восточные (Киренаика) и южные (Феццан). Столь же неоднородна и в этническом плане: помимо арабов-суннитов там живут берберы, тубу, а с юга временами забредают чадские племена, которые тоже серьезно дестабилизируют обстановку в стране. Пестрая мозаика, густо замешанная на обидах и обязательствах вековой давности, в каждом оазисе, деревеньке или городском квартале свой местный шейх, считающий себя очень важной фигурой и требующий к себе уважительного отношения. А в противном случае – собирающий вооруженное ополчение и объявляющий личный освободительный поход. Как управлялся с этим Муаммар Каддафи? Братский лидер и руководитель первосентябрьской Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, как он стал именовать себя после отказа от всех официальных постов, быстро понял, что никакие традиционные политические схемы в его стране работать не будут. И предложил конгломерату племен специфическую форму управления, которую назвал прямой демократией — Джамахирией.

По факту - просто создал большой совет племен, называвшийся Всеобщим народным конгрессом, колоссальный парламент, в который входили до нескольких тысяч депутатов, представлявших все более-менее заметные племена и племенные союзы. Он формировался своеобразным способом, но там были представлены все крупные племена. Каддафи, в свое время отказавшийся от всех официальных постов, возглавлял этот великий хурал как верховный шейх. Ну а в случае, когда какое-то племя все-таки не могло через этот орган получить удовлетворение своих требований – его лояльность попросту покупалась, государственный бюджет вполне это позволял. Еще раз повторюсь – воссоздать эту, возможно единственно работающую для Ливии политическую систему так и не удалось. Более того – ни внутри страны, ни за рубежом, среди тех внешних игроков, кто с энтузиазмом участвовал в свержении Каддафи, кто от трагедии Ливии самоустранился, понимание истинных механизмов, на которых держалась страна, так и не пришло. В итоге – война всех против всех. Сначала – внутри Ливии, а сегодня здесь уже воюют суданцы, египтяне, российские наемники и турецкие прокси, которых спонсируют Париж и Абу-Даби, Эр-Рияд и Доха, Анкара и Каир, Москва и Амман. Даже Пекин все чаще смотрит в эту сторону, уже прикидывая возможные прибыли и убытки от участия в «битве за Ливию», не говоря уже об оживлении в ряде других европейских столиц. Конца этому не то, что не видно – настоящая схватка здесь только разгорается, поскольку борьба за контроль над этой страной вышла уже на новый уровень. И теперь связана с одним из важнейших новых геополитических противостояний первых десятилетий XXI века – разработка нефтегазового бассейна Восточного Средиземноморья, 3,8 триллиона кубометров доказанных запасов природного газа. Что включает в себя в первую очередь создание ближневосточного газового коридора в Евросоюз. Уже только из этого следует, что международные усилия по урегулированию ситуации в Ливии – Берлинская конференция, прошедшая 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, встреча министров иностранных дел Евросоюза, а также прочие статусные мероприятия и закрытые консультации – не принесут никаких особых результатов. Все просто – мир в Ливии как результат примирения враждующих сторон сейчас никому не нужен. Победитель здесь должен остаться только один, иной расклад внешних спонсоров не устраивает. И здесь – опять тупик. Отбросим все эти бредни о том, что Хафтар там якобы воюет против международных террористов, джихадистов и прочих -истов. Он воюет, в первую очередь, за пост нового вождя Ливии. Опираясь при этом на поддержку племен востока страны, Киренаики. Не стоит строить особых иллюзий и в отношении «международно признанного» Фаиза Сарраджа: его социальная база – это триполитанские структуры, западные ливийские племена и временный союз с племенными элитами Мисурата, весьма, надо заметить, зыбкий, как и все договорные отношения в Ливии.