Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:48

Безвредная утилизация промышленных и бытовых отходов является актуальной проблемой для многих стран, в том числе и для Азербайджана. За последние 10-15 лет, предпринимая различные меры для устранения экологических проблем, азербайджанское государство уделяло этой сфере особое внимание. В частности, был построен Балаханский завод по сжиганию твердых бытовых отходов, успешное функционирование которого позволило ликвидировать огромную свалку, куда десятилетиями свозили мусор со всего города.

Вокруг Баку еще много мусора Ныне Балаханский завод позволяет утилизировать большую часть бытовых отходов Баку и его окрестностей. Однако работы по организации безвредной и современной утилизации бытовых отходов все еще немало. Остается открытым вопрос с промышленным мусором – с предприятий и строек столицы. Кроме того, вокруг Баку еще много загрязненных нефтью территорий, очистка которых является одной из насущных экологических задач руководства города. Не говоря уже о том, что в регионах сбор и переработка мусора все еще осуществляются примитивными способами. Между тем во многих странах мира к бытовым отходам уже давно не относятся как к бесполезному балласту. Это ценное сырье, из которого можно получить много нужной продукции, начиная от удобрений и заканчивая электричеством. Некоторые государства даже импортируют его из ближайших стран для дальнейшей переработки. К примеру, Швеция ежегодно закупает у соседей до двух миллионов тонн отходов, перерабатывая их затем в электроэнергию. Широко используются в мире и технологии по очистке и повторному использованию сточных вод, особенно там, где ощущается нехватка воды. Азербайджан в последние годы тоже стал испытывать недостаток воды, как питьевой, так и для орошения сельхозугодий и промышленного использования. Проблема стала столь серьезной, что недавно президент Ильхам Алиев провел специальное совещание, посвященное вопросам водоснабжения. Глава государства поставил перед правительством конкретные задачи по устранению этой проблемы, и одной из них является организация повторного использование воды. До сегодняшнего дня в Азербайджане проекты, связанные с решением экологических проблем и недостаточным водоснабжением осуществлялись лишь за государственный счет. Это широко распространено и в мировой практике: государство предоставляет компаниям, взявшимся за решение этой проблемы, субсидии и дотации. Легким движением руки мусор превращается в продукты Впервые в Азербайджане частная компания AKELİK Group подготовила уникальный проект по производству экологически чистых сельхозпродуктов в теплицах, где будут использоваться технологии ультраклимата. Причем на сельхозпредприятии предполагается использование электроэнергии, полученной при утилизации отходов, а также технологий повторного применения воды. Разработку этого проекта председатель правления AKELİK Group Сулейман Бабаев в интервью haqqin.az анонсировал еще в июле. Стоит отметить, что AKELİK Group является строительной компанией, реализующей в партнерстве с международными финансовыми институтами крупные инфраструктурные проекты в странах СНГ, Азии и Европы.

Перед тем как приступить к подготовке проекта, компания с 2018 года изучала опыт разных стран по реализации инновативных разработок и применению их в промышленности. Компания принимала участие в международных научных конференциях, заказывала и спонсировала лабораторные опыты. Представители AKELİK Group отмечают, что в настоящее время в мире по технологии «Мусор-Энергия» работают свыше 2500 заводов, 450 из которых в Европе. Положительные и негативные стороны этого принципа были изучены совместно с приглашенными из разных стран специалистами и учеными. Осуществлялись и исследовательские работы по усовершенствованию проекта. В результате на основе опыта европейских и китайских компаний по производству экологически чистой сельхозпродукции AKELİK Group подготовила новый проект «Мусор-Энергия-Продукт», который объединяет в себе методы брикетирования отходов и газификации, использование оборудования вакуумного испарения, специальную технологию ультраклимат и др. Сегодня компания планирует строительство высокотехнологичного агропромышленного комплекса и уже ведет переговоры для получения патента на этот проект. «Мы изучили инновативные технологии, чтобы интегрировать их в сложные технологические процессы. Наша цель – превратить этот проект не только в высокотехнологичный бренд внутри страны, но и азербайджанский бренд во всем мире», - сказал Сулейман Бабаев. В проекте учтены положения Киотского протокола и Парижского соглашения об охране окружающей среды 2015 года, а также прогнозы развития мировой экономики на 2020-2050 годы. То есть реализация этой разработки позволит предотвращать выбросы в атмосферу углекислого газа (СО2), вызывающего эффект глобального потепления, перейти на водородное топливо и повторное использование воды. Проект «Мусор-Энергия-Продукт» предусматривает переработку бытовых и промышленных отходов в синтез-газ в результате сложного технологического процесса, состоящего из нескольких этапов. Этот смешанный газ в дальнейшем используется и для выработки электроэнергии, и для обогрева теплиц. Другой целью проекта является очищение канализационных вод до состояния дистилата, который можно использовать повторно, а отходы перерабатывать в минерализованную почву, напоминающую торф. Замысел проектировщиков направлен на создание тепличных комплексов для выращивания в течение всего года экологически чистой сельскохозяйственной продукции за счет электроэнергии и тепла, добытых из отходов, и на минерализованной почве. Другими словами, отходы со временем превращаются в экологически чистую сельскохозпродукцию.

И рециркуляция сточных вод Реализация проекта в то же время станет шагом на пути решения растущей проблемы нехватки воды в Азербайджане. Технология рециркуляции сточных вод получает все большее распространение в мире. Например, в Израиле, где водные ресурсы ограничены, количество оборотной воды достигает 80% от общего количества потребляемой. Взяв за основу опыт этой страны, можно улучшить водоснабжение и нашей республики. «В целом надо подчеркнуть, что в основе проекта лежат природные процессы. То есть то, что в природе происходит за сотни лет, при реализации нашей разработки будет происходить за короткий промежуток времени. Парниковые газы, которые в настоящее время являются главной экологической проблемой в мире, не будут уходить в атмосферу и загрязнять ее, а станут возвращаться в теплицы для ускорения процесса фотосинтеза. Это первый подобный проект в мире, где задействованы очень сложные химические и термические процессы. Мы хотим осуществить его где-то недалеко от Гянджи, что означает для города и района создание сотен новых рабочих мест и значительный вклад в решение экологических, экономических и социальных проблем региона», - утверждает председатель правления AKELİK Group Сулейман Бабаев. Глава компании также сообщил, что в конце 2019 года соответствующие ведомства Грузии и Молдовы заявили о намерении реализовать подобные проекты у себя в стране, но переговоры с ними были прерваны из-за пандемии. «Для реализации этого проекта в Азербайджане мы ведем переговоры с госструктурами страны. Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики, Министерство энергетики уже проинформированы об этой разработке», - добавил Бабаев.

Как сэкономить 10 миллионов в бюджете города Если этот уникальный проект будет поддержан соответствующими ведомствами, то компания начнет строительство высокотехнологичного агропромышленного комплекса рядом с Гянджой, недалеко от села Зиядли Самухского района. Специалисты AKELİK Group объясняют, почему именно эта территория выбрана для реализации проекта и в чем важность и преимущества такого расположения. Дело в том, что рядом с местом предполагаемого строительства находятся полигон бытовых отходов Гянджи и Самуха, коллектор для городских сточных вод (на линии нет очистных сооружений), а также 1000 гектаров сельскохозяйственных земель. При этом разработчики не сомневаются, что среди местного населения есть опытные аграрии. Принята во внимание и близость таких крупных населенных пунктов, как Гейгель, Шамкир, Евлах и других городов и поселков, что увеличивает перспективы развития строящегося предприятия. Поскольку предусмотрен процесс очистки сточных вод внутри высокотехнологичного агропромышленного комплекса, в рамках проекта не потребуются новые очистные сооружения для города Гянджа, что позволит сэкономить 10 миллионов манатов в бюджете города. А более 1500 человек будут обеспечены постоянной работой, что станет значимым вкладом в трудозанятость в регионе, где безработица особенно высока.