Публикация в «Новой газете» и сделанная из нее выжимка на haqqin.az сильно задели чувствительные сердца армянских пропагандистов. Не прошло и суток, как последовал их ответ, состряпанный в полном соответствии с наставлениями по ведению информационно-психологической войны.

Не успел в российской «Новой газете» появиться объективный материал о ситуации в Нагорном Карабах е, как армянская пропаганда дала ответ – в очередной раз полный фейк!

Правда, в эти наставления был добавлен серьезный армянский акцент, что и погубило эту задумку: готовили информационную бомбу – получился пузырь в пруду, который не испугал даже карасей.

Речь идет о так называемом «Обращении жены сбитого пилота ВВС Азербайджана», которое с нынешнего утра усиленно «разгоняется» в социальных сетях. Текст не слишком большой, но переполнен эмоциями. Это его и губит, поскольку из-за такого перенасыщения он выглядит не как личное обращение, а как продукт военной пропаганды. Эмоции переполняли не вымышленного автора этого подметного письма, а его составителя.

Далее, на что акцентируется внимание в этом тексте: большие людские потери, турецкие истребители, сирийские боевики и - противопоставлении власти и народа. В коротком тексте – все мейнстримовые темы военной пропаганды Армении. Жадность составителя письма, стремление в одном тексте выложить всю методичку отдела спецпропаганды министерства обороны Армении его и погубила.

Фантастические преувеличения, включение несоответствующих лексических оборотов, перенасыщенность эмоциями и смысловая перенагрузка – все это и определило подлинное место данного продукта: в бумажной корзине.

Коль уж армянские пропагандисты занялись изготовлением подметных писем от фейковых авторов, то перед этим у них нужно было бы принять зачет по знанию ими соответствующих уставов и наставлений. Проверить их психологическую устойчивость. И только после этого – допускать к работе.

А то им такое мерещится, что они уже скоро сами себя бояться начнут. Или в окно станут прыгать с криками «сирийские боевики в городе!» Бывали, знаете ли, прецеденты.