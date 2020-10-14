Тысячи молодых жизней, отданных за Карабах Пашинян и Арутюнян о дезертирстве и предательстве
Лидер карабахских сепаратистов – глава марионеточного армянского правительства в оккупированном Карабахе Араик Арутюнян заговорил о высоких человеческих ценностях. Впервые за всю карабахскую войну в лексиконе гауляйтера появились термины, изобличающие постыдные человеческие качества – дезертирство и предательство.
Арутюнян открыто заявляет: «Мы не имеем права отступать. Дезертирство равносильно предательству».
Армянская армия стремительно отступает перед мощным наступательным натиском азербайджанской военной армады. Что признает в своем обращении и глава марионеточного режима. А некоторое время назад военные неудачи армянской армии нашли отражение и в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к народу.
Для Армении на фронте сложилась критическая ситуация. Страна испытывает глубочайшую нехватку людских ресурсов, ведь армия несет большие потери военнослужащих. По большому счету, сокрушительные удары, которые наносит азербайджанская армия по отступающим армянским подразделениям, подталкивает правительство Н.Пашиняна к самым крайним и решительным мерам.
Сегодня армянские СМИ сообщили о действующей методологии рекрутизации армии. Новобранцев и военнослужащих запаса после подготовки краткого курса молодых бойцов бросают в само пламя войны. Тысячи юношей в Армении стали пушечным мясом авантюрной военной политики Еревана. Именно этим и продиктовано паническое обращение Арутюняна ко всем армянам мира, в частности к проживающим за границей, с призывом вернуться в Армению и Карабах. Правительству Армении некого ставить под ружье. Свежий красноречивый пример. На днях по призыву Арутюняна в Карабах приехал из Испании 50-летний Армен Князян. Пожилой новобранец погиб на второй день сражений.
Трагическое положение в разлагающейся армянской армии привело к массовому дезертирству, о котором и говорит карабахский гауляйтер в своем обращении к мировому армянству. По информации армянских блогеров, близких к Роберту Кочаряну, Генпрокуратура Армении возбудила около 3 тысяч уголовных дел по обвинению в дезертирстве. Юношей понять можно – они не хотят умирать за чуждую им землю, которая им не принадлежит.
И все упреки и обвинения Араика Аруцуняна, обращенные к дезертирам, точнее, к армянам, которые не испытывают морального долга воевать за азербайджанские земли совершенно беспочвенны, лживы и продиктованы амбициями удержания личной власти. Обратите внимание на вызывающий и обвинительный тон потерявшего меру ответственности политика: «У вас нет морального права оставлять без защиты свои дома, могилы дедов». Спрашивается – у кого из армян остались могилы предков в Агдаме, Физули, Зангелане, Губадлы, Джебраиле и многих других исконно азербайджанских городов и сел, где никогда не было компактного армянского населения?! Армяне не заселили эти территории даже во время оккупации. Ибо армяне жили в нагорной части Карабаха, но не на равнинной. А основные кровопролитные бои разворачиваются именно за города равнинного Карабаха, который никогда не входил в состав НКАО. Спрашивается – во имя чего юные армяне, либо мировое армянство должны сражаться за города, которые априори к оспариваемому армянами Нагорному Карабаху не имели никакого отношения?!
Вы только посмотрите, что говорит жалкий марионеточный политикан: «Не позвольте врагу осквернить наши святыни!» Так ведь на протяжении 30 лет гнусная армянская военщина оскверняла азербайджанские святыни в Шуше. Что стало с азербайджанской мечетью? Кто уничтожил средневековые мусульманские надгробные памятники? А расстрелянный памятник Бюльбюля?! А осквернённая могила выдающегося азербайджанского поэта Моллы Пенаха Вагифа? Неужели Арутюнян и не предполагал, что мечеть в Агдаме превратили в хлев?
В то время как Арутюнян тщетно пытается за счет европейских, ближневосточных и американских армян сформировать новые боевые отряды вместо разбитых на голову ополчений и крошечных войсковых частей, Пашинян бросает вместо горной пехоты в самое пекло образцовые элитные подразделения.
В кульминационный момент решающей схватки, определившей дальнейший ход войны, уволенный глава СНБ Армении Аргишти Кярамян бросил в бой с азербайджанской пехотой лучшее военное подразделение – бойцов из управления «А» Службы национальной безопасности. Хотя в функции этого департамента входят функции по борьбе с терроризмом и особые боевые задачи. Более того, Кярамян включил в действие на северном направлении и другой спецназ СНБ – отряд особых боевых операций. По версии некоторых оппозиционных армянских блогеров, побег с поля боя личного состава двух элитных частей и стали причиной его отстранения. Хотя, Кярамяна, как и Тонояна с Арутюняном понять можно – армянская армия несет немыслимые людские потери. О чем впервые заговорил и сам Пашинян, оплакивая потерю трети своих вооруженных сил.
В чем же выход из ситуации для правительства, поставившего на кон не только будущую судьбу своего народа, но и региональную систему безопасности?! Пашинян не намерен отступать, жертвуя жизнями тысяч ни в чем неповинных армян. Армянский премьер заявляет, что не пойдет на компромиссы и не готов вывести оккупационные войска даже из равнинного Карабаха, который находится вне границ бывшей НКАО. Пашинян выбирает тропу слепой, безрассудной, безжалостной и страшной войны. Таков выбор страны, похоронившей свое будущее. Хотя, все еще в руках армянского народа. Который может остановить военного преступника, бросающего под гусеницы наступающих азербайджанских танков тысячи молодых жизней, отданных за Карабах, который возвращает Азербайджан…