Армянская армия стремительно отступает перед мощным наступательным натиском азербайджанской военной армады. Что признает в своем обращении и глава марионеточного режима. А некоторое время назад военные неудачи армянской армии нашли отражение и в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к народу.

Для Армении на фронте сложилась критическая ситуация. Страна испытывает глубочайшую нехватку людских ресурсов, ведь армия несет большие потери военнослужащих. По большому счету, сокрушительные удары, которые наносит азербайджанская армия по отступающим армянским подразделениям, подталкивает правительство Н.Пашиняна к самым крайним и решительным мерам.

Сегодня армянские СМИ сообщили о действующей методологии рекрутизации армии. Новобранцев и военнослужащих запаса после подготовки краткого курса молодых бойцов бросают в само пламя войны. Тысячи юношей в Армении стали пушечным мясом авантюрной военной политики Еревана. Именно этим и продиктовано паническое обращение Арутюняна ко всем армянам мира, в частности к проживающим за границей, с призывом вернуться в Армению и Карабах. Правительству Армении некого ставить под ружье. Свежий красноречивый пример. На днях по призыву Арутюняна в Карабах приехал из Испании 50-летний Армен Князян. Пожилой новобранец погиб на второй день сражений.

Трагическое положение в разлагающейся армянской армии привело к массовому дезертирству, о котором и говорит карабахский гауляйтер в своем обращении к мировому армянству. По информации армянских блогеров, близких к Роберту Кочаряну, Генпрокуратура Армении возбудила около 3 тысяч уголовных дел по обвинению в дезертирстве. Юношей понять можно – они не хотят умирать за чуждую им землю, которая им не принадлежит.

И все упреки и обвинения Араика Аруцуняна, обращенные к дезертирам, точнее, к армянам, которые не испытывают морального долга воевать за азербайджанские земли совершенно беспочвенны, лживы и продиктованы амбициями удержания личной власти. Обратите внимание на вызывающий и обвинительный тон потерявшего меру ответственности политика: «У вас нет морального права оставлять без защиты свои дома, могилы дедов». Спрашивается – у кого из армян остались могилы предков в Агдаме, Физули, Зангелане, Губадлы, Джебраиле и многих других исконно азербайджанских городов и сел, где никогда не было компактного армянского населения?! Армяне не заселили эти территории даже во время оккупации. Ибо армяне жили в нагорной части Карабаха, но не на равнинной. А основные кровопролитные бои разворачиваются именно за города равнинного Карабаха, который никогда не входил в состав НКАО. Спрашивается – во имя чего юные армяне, либо мировое армянство должны сражаться за города, которые априори к оспариваемому армянами Нагорному Карабаху не имели никакого отношения?!