Глава делегации Латвии в Парламентской ассамблее НАТО Александрс Кирштейнс заявил, что в начале октября состоялся так называемый вебинар Парламентской ассамблеи НАТО — удаленное совещание по вопросу Нагорного Карабаха. На заседании А.Кирштейнс поддержал справедливую позицию Азербайджана: «Я полностью поддерживаю представителя Азербайджана, который участвовал в этом саммите и ясно сказал, что конфликт нельзя разрешить до тех пор, пока на территории Азербайджана находятся оккупационные вооруженные силы правительства Армении. Главное, что все это происходит на азербайджанской территории. Нагорный Карабах — международно признанная территория Азербайджана, это неизменное понятие.

Армянские вооруженные формирования должны убраться оттуда. Пусть даже согласно какому-то графику. Иначе ни к каким результатам это не приведет. Это точка зрения азербайджанского представителя, и позиция латвийской стороны в НАТО ей не противоречит. Пусть речь идет о том, что в конфликте есть две стороны, но повторю: это территория Азербайджана».

Депутат также прокомментировал ракетные удары Армении по мирным жителям второго по численности населения города Гянджа: «Армения таким образом пытается задержать приближение азербайджанских сил к столице Нагорного Карабаха — Ханкенди. Я посмотрел вчера на карту и понял, что азербайджанская армия значительно продвинулась вперед и находится вблизи Ханкенди. Обстрел мирного города со стороны Армении был шагом отчаяния.

Так или иначе, фактически моя точка зрения такова, что Армении надо заявить, что она готова полностью вывести вооруженные силы и остановить все нападения. Я не представляю, как можно путем переговоров остановить эту войну, если армяне откажутся вывести свои войска. Армения должна покинуть оккупированные территории, а затем должен быть определен статус Нагорного Карабаха.

Понятно, что военные действия повлекут за собой гибель гражданского населения. И это недопустимо. Скорее всего, война продолжится до тех пор, пока Армения не согласится на высокий автономный статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Я разделяю мнение, что Минская группа в течение 30 лет не смогла решить этот конфликт. Ну и Евросоюз ничего не сделал для этого».