Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14 января 2021, 20:10

Как уже все в мире знают, в среду палата представителей Конгресса США вынесла президенту Дональду Трампу второй за год импичмент, и, таким образом, этот джентльмен стал первым в истории Америки лидером, которого страшному политическому наказанию подвергли дважды. «Слушания по делу Трампа» в этот раз прошли за несколько часов, в отличие от первых, которые были растянуты на недели. И еще одно принципиальное отличие, что сейчас на устах у всех телеведущих. Год назад против импичмента выступили все до единого республиканца. В этот раз за импичмент выступили 10 республиканцев.

Особое внимание привлекала позиция Лиз Чейни, дочери когда-то всемогущего вице-президента Дика Чейни в команде Джорджа Буша-младшего. Чейни, по рангу занимающая 3-ю позицию у республиканцев в палате, заявила, что «никогда еще не было в истории такого предательства президентом своей страны и конституции». В результате резолюция об импичменте Трампа по обвинению в «подстрекательстве к восстанию» (это когда он направил свои сторонников штурмовать Капитолий 6 января) была поддержана 232 конгрессменами, против выступили 197. Что дальше? Теперь конгрессмены направят свой вердикт в сенат, но там дальнейшее продвижение политического суда над президентом суда затормозится. Лидер пока еще республиканского большинства Митч МакКоннелл отказал лидеру пока еще демократического меньшинства Чаку Шумеру, который требовал срочно собрать находящихся на каникулах сенаторов в Вашингтоне. Те вернутся лишь 19 января, за день до инаугурации Джо Байдена. И, разумеется, рассмотреть обвинение и вынести приговор за сутки не успеют—«ноль шансов», как объявил МакКоннелл. Но он же сказал, что поддерживает импичмент против Трампа - еще один разительный контраст по сравнению с первым процессом, когда МакКоннелл горой стоял за своего президента и каждый день во время слушаний координировал позицию сенаторов с Белым домом.

В конечном итоге вырисовывается такая развилка. В анахроническом американском законодательном своде, который напоминает бурелом в лесу, всезнающие юристы отыскали лужайку, которая позволит им внятно сформулировать то, каким должно быть наказание Трампа. Это малоизвестная и никогда до этого не применявшаяся 3-я статья 14-й поправки к конституции. По ней президент в случае совершения преступления, которое сейчас инкриминируется Трампу, может быть отлучен от всех выборных постов до конца жизни. И есть очень большая вероятность, что даже в случае, если импичмент не пройдет в сенате, Трампа действительно приговорят к «политической смерти». Даже если это произойдет через месяц, два или три после «смены караула» в Вашингтоне. Но и вопрос об импичменте пока еще остается открытым. Для принятия такого вердикта нужно набрать большинство в две трети голосов в сенате. То есть за эту меру должны проголосовать 67 сенаторов. Сейчас у демократов – 50 голосов. Наберут ли они еще 17? Кажется, что это практически невозможно. Но кто знает. Всезнающий политический обозреватель CNN Джон Кинг, который отслеживает уже шестые по счету президентские выборы, допускает, что с Трампом порвет значительная часть сенаторов, потому что «президент стал для республиканской партии слишком токсичен», а законодателям нужно думать о своих интересах. Трамп, на мой взгляд, стал не только токсичен. Он раздавлен и смят. Он оказался в полной изоляции со стороны своих недавних союзников и даже советников и помощников по Белому дому, лишен всякого доступа к любимому твиттеру и другим социальным сетям. Где наш известный своими зажигательными фразами и бойцовским характером президент, ау? Его нет. Есть совершенно другой человек, который вместо того, чтобы призывать сочувствующих к бунту, говорит: «Я хочу четко заявить: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму абсолютно нет места в нашей стране и в нашем движении». Таких слов от Трампа еще никто не слышал за все его четыре года у власти.