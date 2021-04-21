В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией информации, были выявлены основательные подозрения в том, что главврач больницы модульного типа Медицинского центра МЧС Агаев Имран, войдя в сговор с сотрудниками регистратуры медучреждения Оруджевым Гулу Ильгар оглу и Иманлы Талехом Мовламерди оглу, брал взятки за размещение в больнице больных коронавирусом, а также взамен на предоставление пациентам более высокого уровня медицинских услуг. Агаев впоследствии делил полученные денежные средства со своими посредниками.

Главврач и его подельники также брали взятки за размещение ковидных больных в 15-м корпусе медучреждения, который считается «VIP-корпусом».

По факту в отношении Агаева Имрана и Талеха Иманлы возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере) и другим статьям, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Гулу Оруджев задержан в качестве подозреваемого в совершении тех же незаконных действий.