«Шанс достичь согласия на переговорах по урегулированию карабахского конфликта всегда есть. Главное - желание сторон конфликта и стран, которые курируют переговорный процесс». Об этом сказал haqqin.az российский политолог, главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский, комментируя проходящие в Женеве переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном.

По словам Дымарского, сама по себе встреча президентов Азербайджана и Армении после длительного периода жесткого противостояния, включая вооруженные столкновения, является очень позитивным фактом. Переговоры в Женеве еще не означают решения проблемы, но могут стать началом продвижения миротворческого процесса.

«Это не первый раз, когда переговоры давали какие-то надежды, но не приводили к конкретным результатам, - отмечает он. - Очень хорошо, что руководители Азербайджана и Армении предпринимают очередную попытку договориться. Возможно, будет предпринято много таких попыток, и в одну из них сторонам все же удастся прийти к согласию».

По его словам, 23 года переговоров по карабахскому урегулированию - срок для истории небольшой.

«Мы знаем много «замороженных конфликтов» на территории бывшего СССР, которые являются наследием прошлого. Свет в конце туннеля в процессе решения карабахского конфликта виден, но для достижения конечного результата еще предстоит пройти немалую дистанцию», - сказал он.