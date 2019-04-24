Беларусь отказалась от нефти из России. Азербайджан сказал, что поможет

Ранее белорусские компании сообщали о резком ухудшении качества поступающей из России нефти. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вслед за этим заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов из России.

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Отвечая на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол Латиф Гандилов отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.

"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу", - сказал он.

Вместе с тем необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Латиф Гандилов. Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря.