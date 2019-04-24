Беларусь отказалась от нефти из России. Азербайджан сказал, что поможет
Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
Ранее белорусские компании сообщали о резком ухудшении качества поступающей из России нефти. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вслед за этим заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов из России.
Отвечая на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол Латиф Гандилов отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.
"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу", - сказал он.
Вместе с тем необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.
"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Латиф Гандилов. Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря.