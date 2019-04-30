Лавров поддержал позицию Баку в вопросе военнопленных

Россия выступает за обмен пленными по принципу "всех на всех" для установления доверия в зонах конфликтов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы всегда во всех ситуациях выступаем за исчерпывающее гуманитарное решение подобных ситуаций: обмен останками, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", - отметил глава российского дипведомства. - И мы считаем, что это будет способствовать установлению атмосферы доверия в зонах конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Нагорном Карабахе, будь то на юго-востоке Украины".

Напомним, что официальный Баку неоднократно призывал Армению обменяться военнопленными и заложниками про принципу «всех на всех». Однако власти Армении заявляли, что ни при каких обстоятельствах не обменяют удерживаемых в Нагорном Карабахе Шахабаза Гулиева и Дильгама Аскерова.