Союзники не поддержали Армению информация о созыве заседания ОДКБ удалена, обновлено
Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, которое должно было состояться по инициативе генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, отложено на неопределенное время. Об этом "Радио Азатутюн" сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, заседание отложено по причине проведения консультаций между сторонами, а также должно быть уточнено, в каком формате должно состояться обсуждение.
Зайнетдинов отказался сообщить, по чьей инициативе отложено заседание.
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Проведение заседания ОДКБ, назначенное по просьбе Армении на 13 июля, находится под вопросом, пишут армянские СМИ.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, ранее размещенная информация о созыве заседания Постоянного совета ОДКБ удалена с сайта организации.
Причины удаления информации не указываются. Нет никакой информации и комментариев относительно отмены заседания ОДКБ.